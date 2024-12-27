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Михаил Ульянов: Украина использует МАГАТЭ для давления на Россию

Михаил Ульянов: Украина использует МАГАТЭ для давления на Россию - РИА Новости, 27.12.2024

Михаил Ульянов: Украина использует МАГАТЭ для давления на Россию

Украина в декабре инициировала проведение внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. О том, как Киев пытается использовать организацию для политического... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:00:00+03:00

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Украина в декабре инициировала проведение внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ. О том, как Киев пытается использовать организацию для политического давления на Россию, об участниках совета, поддержавших российскую позицию, о нападении на экспертов МАГАТЭ, а также о прогрессе в диалоге между Ираном и Агентством в интервью РИА Новости рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.– Как вы оцениваете итоги внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ, созванной по инициативе Украины?– Действительно 12 декабря Украина инициировала внеочередную сессию Совета управляющих МАГАТЭ по теме: "Последствия нестабильности энергетической инфраструктуры, имеющие критическое значение для ядерной безопасности и физической ядерной безопасности атомных электростанций". Итоги этого мероприятия мы оцениваем однозначно негативно. Это не первый случай, когда украинская сторона действует в венских международных организациях вразрез с их мандатами, правилами и сложившимися практиками, ставя во главу угла не эффективное функционирование международных структур, а свои узкие сугубо национальные интересы. По итогам мероприятия была одобрена предложенная Киевом резолюция. В Совете управляющих большинство голосов принадлежит западным странам и их сторонникам. Они и обеспечили принятие резолюции 22 голосами "за". Россия и Китай проголосовали "против", а 10 стран Глобального Юга отказали резолюции в поддержке, воздержавшись при голосовании.– Какие цели, на ваш взгляд, преследовала украинская сторона, инициируя это заседание?– Совершенно очевидно, что проведение внеочередной сессии имело целью оказать на нас давление в связи с российскими ударами по украинской энергетической инфраструктуре, которая в значительной степени работает на нужды вооруженных сил и военно-промышленного комплекса Украины.– Какие аргументы российской делегации прозвучали в ответ на обвинения? Есть ли среди участников Совета понимание и поддержка позиции Российской Федерации?– Мы подвергли украинский проект резолюции аргументированной критике. Здесь есть два аспекта. Первый заключается в том, что, вопреки утверждениям Киева и его западных покровителей, внешнее энергоснабжение на атомных электростанциях имеет лишь некоторое, но далеко не определяющее значение с точки зрения обеспечения ядерной безопасности. Разработанные в МАГАТЭ стандарты ядерной безопасности либо вообще не упоминают внешнее энергоснабжение, либо отводят ему явно второстепенную роль. Приведу весьма показательный пример. В свое время МАГАТЭ вместе с профильными специалистами Организации экономического сотрудничества и развития разработали международную шкалу ядерных событий. В ней содержится классификация неполадок на АЭС с первого по седьмой уровени опасности в зависимости от того, сколь значительными могут быть негативные последствия в случае того или иного инцидента. Так вот, в соответствии с этой шкалой прекращение внешнего энергоснабжения даже на протяжении пяти дней оценивается как нулевой уровень угрозы. То есть продвигавшаяся на сессии Украиной и западниками линия была основана на гипертрофированных оценках рисков и носила ярко выраженный политический характер.Второй аспект связан с тем, что МАГАТЭ занимается атомной, а не электрической энергией. Украина в своей резолюции навязала Секретариату МАГАТЭ несвойственные ему функции, связанные с оценкой на постоянной основе масштаба ущерба, нанесенного энергетической инфраструктуре Украины, включая подстанции. Все это выходит за рамки Устава МАГАТЭ и может быть квалифицировано как правовой нигилизм и превышение полномочий Совета управляющих.Думается, что наши аргументы сыграли несомненную роль в том, что 12 из 35 членов Совета, то есть более трети, отказались поддержать резолюцию. Что же касается тех, кто проголосовал "за", то они в ходе достаточно продолжительной дискуссии так и не сумели предъявить мало-мальски убедительных контраргументов на озвученные нами тезисы.– На днях ВСУ нанесли удар беспилотником по машине МАГАТЭ, задействованной в ротации. О чем может свидетельствовать это нападение? Какие интересы преследует украинская сторона?– Перед каждой очередной ротацией персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС секретариат агентства запрашивает у российской и украинской сторон гарантии безопасности, а также согласие на установление "режима тишины" в день, когда новая смена специалистов МАГАТЭ прибывает на станцию, а те, кто уже отработали свой срок пребывания на АЭС, отправляются в обратный путь. Удар дрона по автомобилю МАГАТЭ 10 декабря представлял собой грубейшее нарушение взятых Киевом на себя обязательств. К счастью, никто не пострадал, хотя автомобилю были нанесены весьма серьезные повреждения. Почти сразу после того, как это произошло, украинская пропаганда на всех уровнях бездоказательно заявила о том, что удар был якобы нанесен российской стороной. Судя по всему, у них уже были заготовки, в том числе на английском языке. Между тем сотрудники, передвигавшиеся на этом автотранспорте, доложили о том, что удар в заднюю часть автомобиля был нанесен с той стороны, где располагаются формирования ВСУ. Какие цели и интересы преследовала украинская сторона, остается только гадать. Есть резоны предположить, что ставилась задача создать еще более нездоровую атмосферу на внеочередной сессии Совета управляющих, которая уже была запланирована к проведению через два дня после ротации. Если так, то эти расчеты себя не оправдали. Никто не предъявил нам каких-либо претензий. Практически все выступавшие, не называя, конечно, Украину по имени, говорили об абсолютной недопустимости действий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье международного персонала.– На внеочередной сессии Совета управляющих МАГАТЭ вы призвали изменить маршрут ротации экспертов агентства после атаки ВСУ на автомобиль МАГАТЭ. Как может выглядеть новый маршрут?– Добраться до Запорожской АЭС можно либо по украинской, а затем по российской территории, как это происходит сейчас, либо только по территории России. Если развитие событий покажет, что Киев взял курс на создание угроз безопасности при передвижении сотрудников МАГАТЭ по нынешнему маршруту, то, видимо, придется подумать об альтернативных вариантах.– Как складывается ситуация на Запорожской АЭС с точки зрения безопасности? Как вы оцениваете роль генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ситуации с безопасностью на АЭС?– "Росэнергоатом" и администрация ЗАЭС прилагают все усилия для обеспечения безопасности этого объекта. Положение осложняется тем, что украинская сторона продолжает наносить удары по прилегающей к станции промышленной зоне, а также по городу атомщиков Энергодару. Кроме того, украинская сторона через соцсети осуществляет кампанию психологического террора в отношении сотрудников ЗАЭС. На различных открытых информационных ресурсах распространяются угрозы возможных расправ над ними. Четвертого октября Украина совершила террористический акт, подорвав автомобиль начальника бюро пропусков ЗАЭС Короткого. От полученных травм он скончался. Так что ситуация остается непростой. Что же касается роли гендиректора МАГАТЭ, то он относится к ситуации с безопасностью на ЗАЭС со всей серьезностью, учитывая в том числе и то обстоятельство, что впервые в мировой практике атомная электростанция оказалась в зоне боевых действий. Вместе с тем у нас есть к нему обоснованные нарекания. В докладах по ЗАЭС с подачи сотрудников секретариата агентства весьма неохотно говорится о достижениях, обеспеченных администрацией ЗАЭС, в то время как некоторые технические проблемы, с которыми сталкивается любая атомная электростанция, преподносятся в гипертрофированном виде. Гендиректор всячески уходит от того, чтобы публично указать на ответственность украинской стороны за создание угроз безопасности. Мы указываем на данные обстоятельства при обсуждении этих докладов на сессиях Совета управляющих МАГАТЭ.– Какова ситуация с безопасностью на Курской АЭС на сегодняшний день? Есть ли необходимость нового визита Рафаэля Гросси на этот объект?– На протяжении трех осенних месяцев с сентября по ноябрь на расстоянии от пяти до десяти километров от Курской АЭС фиксировались и уничтожались украинские БПЛА самолетного типа и баллистические ракеты. Бывало, что за один день российские вооруженные силы нейтрализовывали более 30 таких целей. В то же время нанесения ущерба самой станции не было. Никакой необходимости в новом визите Рафаэля Гросси на этот объект мы не видим.– Когда планируется очередной визит Гросси в Россию и на Запорожскую АЭС?– Гендиректор уже анонсировал в публичном пространстве свое намерение посетить в начале следующего года Киев, ЗАЭС и Москву. Этот вопрос в настоящий момент находится в проработке.– Видите ли вы прогресс в диалоге между Ираном и МАГАТЭ после недавних консультаций? Есть ли понимание, когда будет очередная встреча? Имеет ли смысл проводить ее до того, как Дональд Трамп займет пост президента США? Что означает увеличение Ираном производства урана, обогащенного до 60%? Есть ли повод для беспокойства в этой связи?– Сказать, что никакого прогресса в диалоге между Ираном и МАГАТЭ нет, было бы неверным, хотя движение носит ограниченный характер и постоянно сталкивается с определенными препятствиями. Важным моментом в последнее время стал визит гендиректора МАГАТЭ в Иран в середине ноября, в ходе которого Гросси встретился с руководством ИРИ, а также посетил ряд ядерных объектов, в том числе, выходящих за рамки соглашения между Ираном и МАГАТЭ о применении гарантий. Эта поездка позволила наладить контакт с новым правительством страны, а также выйти на в целом важные договоренности, которые, среди прочего, предполагали, что Иран не будет наращивать объемы урана с обогащением до 60%, рост которых вызывает особую озабоченность у западных стран. Однако эти же самые западные страны, в частности, США, Великобритания, Германия и Франция, вместо того, чтобы эти понимания поддержать и сформировать благоприятную атмосферу для их реализации, пошли по деструктивному пути, инициировав на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в ноябре очередную антииранскую резолюцию, которая была принята западным большинством в совете. Естественно, в таких политических условиях Иран не только не смог выполнить договоренности с гендиректором, но и пошел на увеличение темпов наработки 60% урана.Что касается беспокойства в этом контексте, то сам факт производства такого материала не нарушает обязательств ИРИ по ДНЯО и соглашению с МАГАТЭ о гарантиях. При этом важно, что Тегеран пошел на согласование дополнительных усиленных мер проверки со стороны Агентства на соответствующих производствах. Беспокойство вызывает непродуманная и близорукая политика европейских участников СВПД и США, неуклонно ведущая к очередному витку эскалации. Мы рассчитываем, между тем, на то, что контакты между Ираном и агентством как на политическом, так и техническом уровнях продолжатся вне зависимости от провокационных шагов отдельных стран. Со своей стороны работаем над формированием благоприятных условий для нормального, профессионального диалога между МАГАТЭ и Тегераном.

https://ria.ru/20241213/mid-1989142505.html

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Ольга Фомченкова

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