https://ria.ru/20241227/sng-1991626982.html

Итоги 2024 года: фиаско Киева, евродиктатура Санду и погромы в Тбилиси

Итоги 2024 года: фиаско Киева, евродиктатура Санду и погромы в Тбилиси - РИА Новости, 27.12.2024

Итоги 2024 года: фиаско Киева, евродиктатура Санду и погромы в Тбилиси

Уходящий год в странах СНГ был насыщенным на события: пока Владимир Зеленский генерировал многочисленные планы, как ему казалось, победы, которые так и остались РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T11:34:00+03:00

2024-12-27T11:34:00+03:00

2024-12-27T11:41:00+03:00

в мире

армения

ереван

россия

владимир зеленский

никол пашинян

ираклий кобахидзе

одкб

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МОСКВА, 27 дек – РИА Новости. Уходящий год в странах СНГ был насыщенным на события: пока Владимир Зеленский генерировал многочисленные планы, как ему казалось, победы, которые так и остались на бумаге, - Запад постепенно приходил к выводу о необходимости начала переговоров с РФ. Тем временем США активно навязывали Армении "демократию", итогом такой политики стало замораживание Ереваном участия в ОДКБ, отказ от российских пограничников в аэропорту "Звартноц" и участие в учениях НАТО. К евролагерю в этом году окончательно примкнула Молдавия, закрепив в своей конституции курс на интеграцию с ЕС. Грузия, напротив, вышла из-под влияния Запада, за что поплатилась массовыми акциями протеста и погромами в Тбилиси. Абхазия под конец года лишилась и президента, и премьера. Причиной послужило нежелание абхазской оппозиции мириться с возможностью российских компаний строить апартаменты в республике. В итоге Сухум остался без финансовой помощи Москвы. Зеленский всем надоелПосле провального контрнаступления в прошлом году Украина продолжила выпрашивать у Запада деньги и оружие, оправдываясь за неудачи на фронте нехваткой сил и ресурсов и пеняя на недостаточную или несвоевременную помощь. Чтобы пополнить ряды ВСУ, весной был принят закон об усилении мобилизации на Украине, снижен с 27 до 25 лет мобилизационный возраст. Кроме того, отменен статус "ограниченно годный", что позволило призывать в ВСУ людей даже с онкологией, некоторыми формами туберкулеза, ВИЧ-инфицированных. Для восполнения потерь на фронте сотрудники военкоматов устраивали облавы на мужчин на улицах, концертах, в спортзалах нередко с применением силы. Первые истребители F-16, на которые Киев возлагал большие надежды для продолжения конфликта, поступили на Украину в начале августа, и уже в конце августа первый из них был потерян, причем сбит, по утверждению одного украинского депутата, самой Украиной из ЗРК Patriot. Через месяц украинский блогер Анатолий Шарий сообщил об уничтожении четырех истребителей F-16. Как предупреждал президент РФ Владимир Путин, самолеты ждет та же судьба, как и другую поставленную Киеву западную технику – они будут уничтожены. Разрешение на несение ударов по территории России западным дальнобойным оружием – еще один пункт, на котором настаивал Киев в этом году, уверяя, что это может изменить ход конфликта в пользу Украины. В ноябре США и их союзники предоставили такое разрешение. После этого американские и британские ракеты атаковали российские объекты в Курской и Брянской областях, а 21 ноября Россия в ответ на эти атаки впервые применила новейшие российские баллистические ракеты средней дальности "Орешник" в неядерном исполнении по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины - заводу "Южмаш" в Днепропетровске. На фоне фактического экономического банкротства Украины, ее поражений на фронте и усталости партнеров от необходимости бесконечно финансировать Киев на Западе и внутри страны все чаще начали говорить о необходимости начала мирных переговоров. Зеленский, который на законодательном уровне запретил вести диалог с РФ, заявлял, что переговоры возможны при условии поддержки Украины третьими странами. Кроме того, все реже стало звучать одно из требований Киева – возвращение Украины к границам от 1991 года. В конце ноября Зеленский заявил в интервью телеканалу Sky News, что остановить "горячую фазу" конфликта на Украине можно, приняв под "зонтик НАТО" подконтрольную Киеву территорию. Западные СМИ и некоторые политики охарактеризовали это как сигнал о его готовности к территориальным уступкам. А уже в декабре победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп после встречи с Зеленским заявил, что тот хочет прекращения огня и заключения мира. При этом в остановке конфликта сам Зеленский, по мнению ряда украинских политиков, не заинтересован – придется назначить президентские и парламентские выборы, которые он отменил якобы из-за военного положения. Победить на них ему и его команде вряд ли удастся, поскольку доверие к нему со стороны граждан Украины и рейтинг существенно упали. Согласно данным исследования американской организации American Political Services, в случае выборов Зеленского поддержали бы только 16% избирателей, около 60% респондентов заявили, что не хотят даже видеть его среди кандидатов на пост главы государства. Провальные планыРяд стран, в частности Китай и Бразилия, выдвигали свои предложения по урегулированию конфликта на Украине. Мирное урегулирование на Украине предлагал и президент России Владимир Путин. В ноябре 2022 года Зеленский презентовал на саммите G20 свою так называемую "формулу мира" из 10 пунктов. В течение 2023 года Киев обсуждал ее с представителями разных государств, отвергая любые другие мирные инициативы. Наконец конференция по Украине состоялась в Швейцарии только летом этого года с участием лидеров ряда стран, конечно, без России. Правда, из 10 пунктов "формулы Зеленского" обсуждались только три. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, попытки представить этот саммит в качестве события чуть ли не вселенского масштаба обернулись полным фиаско. Она отметила, что нулевой результат по итогам встречи подтверждает отсутствие единодушия среди участников, поскольку итоговое коммюнике поддержали не все страны. МИД РФ тогда призвал Запад понять, что разумной альтернативы мирному плану Путина не существует. И чем быстрее они это осознают, тем раньше начнется процесс реального урегулирования и завершения боевых действий. После конференции Зеленский почти сразу объявил о подготовке еще одного "мирного плана" и заговорил о необходимости провести второй форум в ноябре, но уже с участием России. Этим начинаниям Зеленского не суждено было сбыться – форум отложили на неопределенный срок. Но он на этом не остановился и сгенерировал так называемый "план победы", предупредив, что на его реализацию у западных союзников есть несколько месяцев. Запад не оценил старания "украинского рулевого" - план подвергся критике со стороны ЕС и НАТО за подробное изложение обязательств западных союзников перед Украиной и отсутствие встречных обязательств со стороны Киева. Украинский истэблишмент также не оценил план из-за отсутствия в нем внутренней работы самой Украины. После этого Зеленский заявил о разработке еще одного плана – на этот раз "стойкости Украины", который представил в обстановке секретности в украинском парламенте. На этом "креатив" закончился. Все инициативы Зеленского, направленные якобы на урегулирование конфликта, все реже стали обсуждаться как на Украине, так и за ее пределами. При этом все чаще звучат призывы к началу переговоров с РФ. Абхазский цуцвангПолитический кризис в Абхазии, приведший к отставке президента и премьер-министра, начался с того, что Сухум перестал выполнять взятые на себя обязательства по гармонизации законодательств РФ и Абхазии. В ответ Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи Абхазии, которые шли на доплаты учителям, врачам и работникам силовых структур. Также в республику во время осенне-зимнего энергодефицита стали осуществлять переток электроэнергии по коммерческой цене. В ноябре абхазский парламент не смог ратифицировать соглашение с РФ об инвестициях. Против документа выступили сторонники оппозиции, которые считают, что таким образом компаниям РФ будет позволено строить апартаменты в республике. В ходе протестов митингующие захватили в Сухуме правительственный квартал, в том числе и администрацию главы государства, и потребовали отставки президента Аслана Бжании, который квалифицировал действия оппозиции как попытку провести в стране государственный переворот. После продолжительных переговоров удалось достичь компромисса – Бжания подал в отставку, а сторонники оппозиции освободили правительственный квартал. Досрочные президентские выборы были назначены на 15 февраля. Что касается соглашения с РФ об инвестициях, то его ратификация отозвана из парламента. В республике сложилась катастрофическая ситуация с подачей электроэнергии, введен режим веерных отключений, детским садам и школам рекомендовано досрочно уйти на каникулы. Ежедневно переток электричества обходится ей в 15 миллионов рублей. Эти деньги не были заложены в бюджет 2024 года. Также абхазским властям не из чего платить зарплаты бюджетникам, в том числе и силовым структурам. В этой связи Абхазия обратилась к правительству России с просьбой выделить финансовую помощь, предоставление которой было заморожено с 1 сентября из-за невыполнения Сухумом своих обязательств перед Москвой. Ответа не последовало. В декабре исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба обратился к РФ с просьбой о гуманитарной (бесплатной) поставке электроэнергии. Россия ответила на просьбу и с 23 декабря начала поставлять электричество. Латвия депортирует россиянВласти Латвии планомерно избавляются от граждан России, которые в большинстве своем являются пенсионерами. Под угрозой депортации россияне должны сдать экзамен по латышскому языку, чтобы получить вид на жительство. По данным МВД Латвии, изменения коснутся 4949 российских граждан, которым до 31 октября 2025 года необходимо подать документы на продление ВНЖ, включая свидетельство о сдаче экзамена. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет. В марте латвийские власти сообщили, что передали в погранслужбу данные о примерно 800 россиянах, которые не имеют право на пребывание в стране, если они еще находятся в стране, их депортируют. В мае глава МВД Рихардс Козловскис заявил, что менее 600 из них покинули Латвию сами через третьи шенгенские страны, главным образом через Эстонию, 34 россиянина МВД распорядилось депортировать. Кроме того, латвийские власти заявляли, что около 900 человек, не выполнивших требования, уже умерли из-за преклонного возраста, еще 1500 выехали из Латвии, не дожидаясь выдворения. Порядка 1500 заявок еще рассматриваются. Посольство России в Латвии заявило, что поправки к латвийскому закону об иммиграции нарушают международные обязательства Риги в отношении нацменьшинств, в частности, русскоязычного. В дипмиссии отметили, что такая политика латвийских властей не способствует дальнейшему становлению Латвии в качестве, как заявлено в конституции, "независимой демократической республики", где суверенная власть "принадлежит народу". Майдан в Грузии не удалсяПравящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, победила по итогам прошедших в октябре парламентских выборов, получив парламентское большинство и сформировав правительство во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе. Это спровоцировало оппозицию выйти на протесты на улицу, поскольку они утверждали, что голосование было сфальсифицировано, сформировавшийся парламент и правительство - нелегитимны и требовали назначения новых парламентских выборов под международным наблюдением. В поддержку оппозиции выступала прозападный президент Саломе Зурабишвили, она же считалась их главным проводником. Ситуация в стране обострилась после того, как новоизбранный премьер Кобахидзе озвучил свое решение о приостановке до конца 2028 года процесса по началу переговоров с Евросоюзом о членстве, так как "ЕС шантажирует Грузию этим вопросом". Оппозиционно настроенное население восприняло это заявление как окончательный отказ от европейского пути. За этим последовали массовые акции протеста. В ходе демонстраций участники закидывали здание парламента в Тбилиси пиротехникой, бутылками, камнями, в ответ сотрудники спецназа разгоняли митингующих с применением водометов и газовых гранат. В ходе акций протестов были задержаны более 400 человек, пострадали более 150 правоохранителей и сотни демонстрантов. По словам Кобахидзе, попытка грузинской оппозиции устроить революцию по сценарию украинского "майдана" провалилась. А грузинская правозащитница, руководитель НПО "Бывшие политзаключенные за права человека" Нана Какабадзе заявила РИА Новости, что протесты профинансированы Западом через неправительственные организации. Она отметила, что западные страны заинтересованы в смене власти в Грузии и открытии "второго фронта" против России. В декабре прошли выборы президента, победу на которых одержал единственный кандидат, выдвинутый правящей партией, Михаил Кавелашвили. Инаугурация нового президента должна состоятся 29 декабря. Но, похоже, Грузию в конце года ждет еще один "перфоманс" - Зурабишвили заявила, что не покинет резиденцию президента в Тбилиси, поскольку считает себя единственным легитимно избранным грузинским главой государства. Запад же за отход, как они считают, Грузии от демократических принципов, ввел против страны ряд санкций - США ввели визовые ограничения в отношении десятков человек, которые "несут ответственность за подрыв демократии в Грузии", Британия ограничила любые программы поддержки Грузии и оборонное сотрудничество с правительством страны. В начале декабря Литва и Эстония запретили въезд представителям руководства Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и основателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзину Иванишвили. Под санкции Украины вместе с Иванишвили попал и премьер Кобахидзе. США навязывают Армении "демократию"Власти Армении в 2024 году отказались от услуг российских пограничников на контрольно-пропускных пунктах в ереванском аэропорту "Звартноц" и на армяно-иранской границе. Еще в середине марта премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил, что армянская сторона проинформировала начальника погрануправления ФСБ России в Армении о решение самостоятельно осуществлять пограничный контроль в аэропорту. А уже 1 августа военнослужащие армянских погранвойск приступили к самостоятельной охране госграницы в "Звартноце" без участия российских коллег - впервые с 1992 года. Кроме того, армянскими властями принято решение, что с 1 января 2025 года на КПП на армяно-иранской государственной границе будут служить только военнослужащие пограничных войск Армении, российские пограничники покинут и этот пункт пропуска. При этом, согласно договоренности, достигнутой с российской стороной, с 1 января погранвойска Службы нацбезопасности Армении будут участвовать в совместной с российскими пограничниками охране госграницы между Арменией и Ираном и Арменией и Турцией. Помимо этого, Ереван попросил Москву вывести российских военных и пограничников с армяно-азербайджанской границы. Сокращение присутствия российских пограничников сопровождается заметной активизацией США. Американское посольство сообщило, что Соединенные Штаты оказывают поддержку Армении в укреплении ее границ. Для сотрудников армянских правоохранительных органов Вашингтон организовывает курсы, посвященные контролю над воздушными и сухопутными границами. Между двумя странами подписано межправительственное соглашение о взаимопомощи в таможенной сфере. Американцы передали таможенной службе Армении рентгеновские аппараты и приборы радиационного обнаружения. На фоне "заморозки" участия Еревана в деятельности ОДКБ и армяно-российского оборонного взаимодействия, Ереван развивает военное сотрудничество с США и НАТО. В июле в Армении прошли совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024. В них приняли участие военнослужащие армянской миротворческой бригады, сухопутных войск США в Европе и Африке, нацгвардии Канзаса. В декабре США посетил министр обороны Армении Сурен Папикян. Он встретился с американским коллегой Ллойдом Остином. По итогам встречи армянская сторона заявила, что приоритетными в оборонном сотрудничестве с Соединенными Штатами являются направления, нацеленные на осуществление трансформации вооруженных сил республики. Среди этих направлений указаны военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках участия в международных миротворческих миссиях, развитие навыков профессиональных сержантов и инструкторов, создание учебно-тренировочного потенциала армянских ВС. Более того, военную форму для армянской армии разработает американская компания Milliken & Company. Развиваются также связи Армении с НАТО. Армянские представители регулярно участвуют в мероприятиях под эгидой этой организации. В МИД страны заявляют о приверженности углублению и укреплению сотрудничества с альянсом и "с нетерпением ждут" выстраивания более прочного партнерства. Между Арменией и странами НАТО действует план индивидуального партнерства, который был подписан в декабре 2005 года. Участие Армении в этом плане предполагает периодические консультации с НАТО по региональной безопасности, разработку самой стратегии этой безопасности, разработку военной доктрины Армении, усовершенствование процесса оборонного и бюджетного планирования и другие вопросы. В марте тогдашний генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Армения и НАТО близки к согласованию новой партнерской программы. Эти процессы происходят на фоне непрекращающейся антироссийской кампании в ряде армянских СМИ и соцсетях, обвинений в адрес России и ОДКБ в невыполнении союзнических обязательство, звучащих на самом высоком уровне. В феврале армянский премьер сообщил, что республика заморозила свое участие в ОДКБ. Позднее он заявил, что возвращение Армении в организацию становится все более трудным, если не сказать невозможным и точка невозврата пройдена. Армения перестала вносить свой взнос в бюджет организации и присылать представителей на мероприятия и учения организации. Пашинян в сентябре попытался оправдать заморозку участия Еревана в ОДКБ тем, что организация якобы создает угрозы суверенитету Армении. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о несогласии Кремля с позицией Пашиняна. От ОДКБ не может исходить и не исходит никакой опасности для суверенитета Армении, подчеркнул он. ОДКБ стоит на страже суверенитета стран-членов организации, и Россия будет терпеливо доводить эту позицию до руководства Армении, добавил Песков. В Службе внешней разведки РФ считают, что США не оставляют планов навязывания так называемой демократизации, преследуя цель полностью подчинить Армению. Там же указали, что Вашингтон приступил к политической "раскрутке" прозападных партий Армении, чтобы помочь им пройти в парламент на выборах в 2026 году, партиям ставится задача противодействовать властям, если они попытаются последовать примеру Грузии. Конституция Армении мешает миру?Армения и Азербайджан вопреки оптимистическим оценкам, звучащим из столиц двух стран, не смогли в 2024 году подписать мирный договор. Стороны утверждают, что не согласованы два из 17 пунктов проекта договора. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью РИА Новости уточнил, что несогласованные пункты касаются воздержания от международных исков друг к другу и неразмещения на армяно-азербайджанской границе представителей других стран, а именно наблюдательной миссии Евросоюза. Кроме того, Баку требует от Еревана согласиться с роспуском Минской группы ОБСЕ по карабахскому урегулированию и изменить конституцию, преамбула которой основывается на Декларации о независимости, где в свою очередь упоминается постановление 1989 года "О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха". Также в последнее время власти Азербайджана говорят о необходимости возвращения в Армению азербайджанцев, покинувших республику после 1988 года во время карабахского конфликта. В частности, Алиев призвал армянское правительство к диалогу с общиной "Западного Азербайджана". Этим термином в Азербайджане называют территорию Республики Армения. Алиев заявил, что Армения должна предпринять практические шаги по восстановлению фундаментальных прав "западных азербайджанцев". Армянские власти в своих публичных заявлениях выражают готовность идти на решение этих проблем. Еще в январе армянский премьер Никол Пашинян заявил, что стране нужна новая конституция, "которая обеспечит ее жизнеспособность в новых геополитических условиях". Позднее он уточнил, что положения Декларации о независимости, лежащей в основе армянской конституции, грозят стране войной. А в конце августа в минюсте сообщили, что конституционный референдум предусмотрен в 2027 году. Тем не менее, в Ереване считают, что опасения Баку по поводу содержащихся в законодательстве Армении территориальных претензий неуместны, так как согласно армянской конституции, в случае противоречия между нормами международных договоров, ратифицированных Арменией, и законов страны применяются нормы международных договоров. Комментируя требования Баку убрать с армяно-азербайджанской границы европейских наблюдателей, Пашинян заявил, что необходимости в наблюдателях на границе при ее полной делимитации не будет. Кроме того, он счет приемлемой идею отзыва Ереваном и Баку исков друг против друга при достижении мира. Пашинян также назвал "конструктивной" позицию Армении относительно идеи роспуска Минской группы ОБСЕ. Он уточнил, что в Армении понимают позицию, согласно которой если нет конфликта, то нет смысла в существовании формата, занимающегося разрешением конфликтов. Другой ключевой вопрос мирного процесса - разблокирование региональных транспортных коммуникаций - по обоюдному согласию был изъят из проекта мирного соглашения. Стороны договорились решить этот вопрос на более позднем этапе, после подписания мирного договора. Азербайджан настаивает на прокладке Зангезурского транспортного коридора, чтобы связать свою основную территорию с Нахичеванью через армянский Сюник. В дальнейших планах Баку - соединение города Зангелан в Восточном Зангезуре с городом Ордубад в Нахичевани, а далее - с Турцией. В Ереване не согласны с идеей коридора и не готовы открыть для Азербайджана дорогу, находящуюся под суверенитетом Армении. В Ереване утверждают, что нашли приемлемое для двух сторон решение вопроса по возобновлению железнодорожного сообщения и направили соответствующие предложения Баку. На этом фоне в 2024 году стартовал процесс делимитации армяно-азербайджанской границы. На северо-западном участке уже делимитировано около 12 километров госграницы. Это привело к акциям протеста в Армении с требованием отставки Пашиняна, прекращения делимитационных работ и передачи Баку ряда приграничных территорий. Активность начавшегося в мае протестного движения спала к середине июня. Последняя встреча лидеров двух стран прошла в конце октября в Казани на полях саммита БРИКС. Пашинян и Алиев обсудили вопросы, связанные с продвижением двусторонней мирной повестки, включая вопросы мирного договора, делимитации и демаркации границы. Министрам иностранных дел Армении и Азербайджана поручено продолжить двусторонние переговоры по соглашению "Об установлении мира и межгосударственных отношениях" с целью его скорейшей доработки и подписания. Молдавия "вписалась" в евроинтеграциюВ июне прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Молдавией, которые знаменуют официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС. "Отметить" это руководство республики решило республиканским референдумом, чтобы смена власти в стране не помешала "европейской мечте". Референдум был назначен на 20 октября - в один день с президентскими выборами. Многие представители оппозиции призывали граждан бойкотировать этот процесс или ответить отрицательно. По мнению представителей блока коммунистов и социалистов, а также блока "Победа", референдум был затеян специально, чтобы обеспечить высокую явку на выборах президента. Евроинтеграционный курс в стране ассоциируется исключительно с президентом Майей Санду, которая баллотировалась на второй срок с лозунгом "За европейскую Молдавию". К участию в выборах и референдуме не допустили многих представителей оппозиции, особенно если они имели отношение к лояльному России и ЕАЭС блоку "Победа". Многочисленные протесты, жалобы в ЦИК и суды не помогли добиться справедливости. Параллельно с этим в стране началась новая волна запрета местных оппозиционных, а также российских СМИ. Под запретом оказались даже аккаунты лидеров оппозиции в Telegram, Facebook*и TikTok. Служба информации и безопасности аргументировала это необходимостью защитить граждан от попыток иностранных сил вмешаться в избирательный процесс. При этом агитацию за референдум, а заодно и за Санду вели депутаты правящей партии "Действие и солидарность" и члены кабинета министров во главе с самим премьером, которые лично раздавали рекламные газеты в селах. В итоге на референдуме голоса избирателей разделились практически пополам - 50,46% за евроинтеграцию, 49,54% против. На подобный результат во многом повлияли голоса граждан Молдавии, которые живут за пределами страны. Они же обеспечили и победу Санду, несмотря на то, что внутри республики она проиграла бывшему генпрокурору, выходцу из Гагаузии Александру Стояногло. Оппозиция пыталась оспорить итоги обоих избирательных процессов в Конституционном суде, ссылались на отчеты международных наблюдателей, открыто говоривших о нарушениях, но не успела. В ноябре в свет вышло новое издание конституции, где зафиксировано, что вступление в ЕС - стратегическая цель Молдавии, а европейский курс республики является необратимым. Депутаты парламента, которые выступали против референдума, отмечают, что власти получили инструмент давления на общество и политический класс, а в скором времени может появиться и наказание "за отрицание курса на евроинтеграцию". Они выразили опасение, что к участию в запланированных на лето 2025 года парламентских выборах могут не допустить партии, которые выступают против сближения с ЕС.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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в мире, армения, ереван, россия, владимир зеленский, никол пашинян, ираклий кобахидзе, одкб, нато, евросоюз, f-16