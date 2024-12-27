https://ria.ru/20241227/pvo-1991755426.html

В США увидели "первичные признаки" причастности России к ЧП в Актау

В США увидели "первичные признаки" причастности России к ЧП в Актау - РИА Новости, 27.12.2024

В США увидели "первичные признаки" причастности России к ЧП в Актау

Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что якобы существуют "первичные признаки" того, что борт... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T19:28:00+03:00

2024-12-27T19:28:00+03:00

2024-12-27T19:50:00+03:00

в мире

грозный

россия

актау

джон кирби

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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ВАШИНГТОН, 27 дек - РИА Новости. Координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что якобы существуют "первичные признаки" того, что борт Баку-Грозный мог быть сбит ПВО РФ, однако отказался назвать их. "Мы видели первичные признаки того, что могло бы указывать на возможность того, что самолет был сбит российской системой ПВО", - сказал Кирби в ходе специального брифинга. По его словам, США предложили помощь в расследовании, и уважают ведущийся Казахстаном и Азербайджаном разбор произошедшего. На прямой вопрос о том, какие якобы существуют указания на то, что борт Баку-Грозный мог быть сбит ПВО РФ, Кирби отвечать отказался. "Но эти первичные признаки есть. Но хочу прояснить, это только первичные указания, расследование продолжается, и я не хочу забегать вперед о том, где мы сейчас находимся", - добавил Кирби. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По первым данным Росавиации, командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау, объяснив это столкновением с птицами. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан. Министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев заявлял, что самолет Azerbaijan Airlines подвергся вмешательству извне. По его словам, пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что услышали звук взрыва во время пролета над Грозным. Авиакомпания AZAL заявила, что с 28 декабря приостанавливает полеты из Баку в ряд городов РФ по первым результатам расследования разбившегося под Актау самолета, согласно которым имело место физическое и техническое внешнее воздействие на судно. Ранее в пятницу глава Росавиации Дмитрий Ядров сообщил о том, что обстановка в день катастрофы была весьма сложной: украинские боевые беспилотники в это время предпринимали террористические атаки на гражданскую инфраструктуру Грозного и Владикавказа, в связи с этим в районе аэропорта Грозный вводился режим "Ковер", предусматривающий немедленный уход всех воздушных судов из указанного пространства. Кроме того, по его словам, в районе аэропорта Грозный был плотный туман, на высоте 500 метров не было видимости. Как отметил глава ведомства, командир воздушного судна предпринял две безуспешные попытки посадить самолет в Грозном, ему предлагались другие аэропорты, он принял решение следовать в аэропорт Актау.

https://ria.ru/20241226/aktau-1991526037.html

https://ria.ru/20241227/aktau-1991709966.html

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991302493.html

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в мире, грозный, россия, актау, джон кирби, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный