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Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 27.12.2024
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12:38 27.12.2024 (обновлено: 14:20 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/opros-1991643406.html
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 27.12.2024
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина
Подавляющее большинство россиян (80%) скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% граждан РФ доверяют ему, свидетельствуют результаты РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:38:00+03:00
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россия
владимир путин
михаил мишустин
фонд "общественное мнение"
госдума рф
единая россия
общество
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (80%) скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% граждан РФ доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса ФОМ. Большинство респондентов (80%) считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, с ними несогласны лишь 9% опрошенных, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Кроме того, 78% россиян ответили, что скорее доверяют президенту, о своем недоверии к российскому лидеру заявили 12% граждан. Более половины опрошенных (51%) положительно оценили работу правительства страны. По мнению 58% граждан, глава правительства РФ Михаил Мишустин хорошо выполняет свои обязанности, в свою очередь 13% высказали недовольство его работой. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 2% проголосовали бы за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 20-22 декабря 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20240412/putin-1939536241.html
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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество
Россия, Владимир Путин, Михаил Мишустин, Фонд "Общественное мнение", Госдума РФ, Единая Россия, Общество
Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос ФОМ показал, что 80 процентов россиян хорошо оценивают работу Путина

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (80%) скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% граждан РФ доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса ФОМ.
Большинство респондентов (80%) считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, с ними несогласны лишь 9% опрошенных, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Кроме того, 78% россиян ответили, что скорее доверяют президенту, о своем недоверии к российскому лидеру заявили 12% граждан.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
Опрос показал, сколько россиян положительно оценивают работу Путина
12 апреля, 10:16
Более половины опрошенных (51%) положительно оценили работу правительства страны. По мнению 58% граждан, глава правительства РФ Михаил Мишустин хорошо выполняет свои обязанности, в свою очередь 13% высказали недовольство его работой.
Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 2% проголосовали бы за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 20-22 декабря 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ.
Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Немецкий бизнесмен устроил неожиданный опрос о Путине
11 октября, 22:59
 
РоссияВладимир ПутинМихаил МишустинФонд "Общественное мнение"Госдума РФЕдиная РоссияОбщество
 
 
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