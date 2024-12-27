https://ria.ru/20241227/opros-1991643406.html

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина - РИА Новости, 27.12.2024

Опрос показал, как россияне оценивают работу Путина

Подавляющее большинство россиян (80%) скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% граждан РФ доверяют ему, свидетельствуют результаты РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:38:00+03:00

2024-12-27T12:38:00+03:00

2024-12-27T14:20:00+03:00

россия

владимир путин

михаил мишустин

фонд "общественное мнение"

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Подавляющее большинство россиян (80%) скорее хорошо оценивают работу президента России Владимира Путина, 78% граждан РФ доверяют ему, свидетельствуют результаты опроса ФОМ. Большинство респондентов (80%) считают, что Путин скорее хорошо работает на своем посту, с ними несогласны лишь 9% опрошенных, следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ФОМ. Кроме того, 78% россиян ответили, что скорее доверяют президенту, о своем недоверии к российскому лидеру заявили 12% граждан. Более половины опрошенных (51%) положительно оценили работу правительства страны. По мнению 58% граждан, глава правительства РФ Михаил Мишустин хорошо выполняет свои обязанности, в свою очередь 13% высказали недовольство его работой. Респондентам предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму. Менее половины опрошенных (43%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 8% - за КПРФ, по 2% проголосовали бы за партии "Новые люди" и "Справедливая Россия". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 20-22 декабря 2024 года среди 1,5 тысяч респондентов старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20240412/putin-1939536241.html

https://ria.ru/20241011/kimdotkom-1977692759.html

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россия, владимир путин, михаил мишустин, фонд "общественное мнение", госдума рф, единая россия, общество