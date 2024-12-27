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МИД: Россия не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау
МИД: Россия не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 27.12.2024
МИД: Россия не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау
Москва не ведёт никаких переговоров с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся авиакатастрофы в Актау, заявили в МИД России. РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T16:20:00+03:00
2024-12-27T16:20:00+03:00
2024-12-27T16:33:00+03:00
в мире
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва не ведёт никаких переговоров с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся авиакатастрофы в Актау, заявили в МИД России."Никаких переговоров на этот счёт с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось. Расследование причин авиакатастрофы осуществляется профильными ведомствами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
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в мире, казахстан, актау, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Казахстан, Актау, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
МИД: Россия не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау
МИД: РФ не вела переговоров с МИД Казахстана по версии авиакатастрофы в Актау