https://ria.ru/20241227/mid-1991710835.html

МИД: Россия не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау

МИД: Россия не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 27.12.2024

МИД: Россия не обсуждала с Казахстаном версию авиакатастрофы в Актау

Москва не ведёт никаких переговоров с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся авиакатастрофы в Актау, заявили в МИД России. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T16:20:00+03:00

2024-12-27T16:20:00+03:00

2024-12-27T16:33:00+03:00

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Москва не ведёт никаких переговоров с представителями МИД Азербайджана и Казахстана о выработке версий случившейся авиакатастрофы в Актау, заявили в МИД России."Никаких переговоров на этот счёт с внешнеполитическими ведомствами указанных стран не велось. Расследование причин авиакатастрофы осуществляется профильными ведомствами", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД РФ.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241227/aktau-1991568620.html

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в мире, казахстан, актау, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный