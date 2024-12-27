https://ria.ru/20241227/mandariny-1915165218.html

Уничтожают вирусы и спасают сердце: неизвестная польза мандаринов

Мандарины: польза, вред, калорийность и свойства для здоровья организма женщин и мужчин

Уничтожают вирусы и спасают сердце: неизвестная польза мандаринов

Мандарины — сочный символ приближающегося праздника и сезонный помощник в восполнении необходимых полезных веществ в организме в зимний период. Эксперты... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T13:34:00+03:00

2024-12-27T13:34:00+03:00

2024-12-27T13:34:00+03:00

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Мандарины — сочный символ приближающегося праздника и сезонный помощник в восполнении необходимых полезных веществ в организме в зимний период. Эксперты рассказывают РИА Новости, чем полезны вещества в составе мандарина, сколько калорий содержится в фрукте и сколько можно съесть штук без вреда для организма.МандариныМандарин — небольшой цитрусовый плод вечнозеленого одноименного дерева родом из Китая. Первое упоминание о сочных плодах было обнаружено в древней китайской рукописи, датируемой 1162 годом, однако считается, что в Китае мандариновые деревья появились намного раньше. Вечнозеленые растения украшали императорские сады и были недоступны простым людям, отчего многие не знали о существовании настолько вкусного фрукта. Именно поэтому китайцы до сих пор считают мандарин символом богатства, процветания и власти.Название "мандарин" также, по одной из версий, произошло из китайского языка — так называли чиновников высшего ранга, которые носили ярко-оранжевые одежды и выращивали фрукт на территории своих имений. Есть и другая теория, согласно которой название плодам придумали португальские моряки в честь тех же чиновников. Некоторые историки утверждают, что эти цитрусовые получили название в честь острова Маврикий, который раньше называли Мандарином.В Европу мандарины были завезены в 19 веке — первое дерево было выращено в начале столетия во Франции, в Лионе. Изначально плоды именовались танжеринами — производное от африканского порта Танжер, откуда отправлялись грузы с фруктами в Европу. Позднее танжерином стали называть другие цитрусовые.В Россию мандарины были привезены из Германии в 1870-х годах. Символом Нового года цитрусовые стали в СССР, когда сухогрузы из Африки доставлялись как раз к новогодним праздникам. Постепенно мандарины стали выращиваться в Грузии и в Абхазии. Сегодня их можно встретить в магазинах в конце ноября, но спрос на цитрусовые стремительно возрастает именно в новогодние праздники, согласно устоявшейся традиции. К тому же свежие мандарины — кладезь ценных витаминов и минералов, защищающих иммунитет в холодную пору.СоставВ 100 г продукта содержится:Углеводы в мандаринах — сахара (глюкоза, фруктоза и сахароза) и клетчатка, содержание которых зависит от сорта. В основном плод состоит из воды, как и любой другой фрукт, и содержит витамины и минералы.Какие витамины и минералы содержитМандарин принято считать источником витамина С — в среднем 26-27 мг на 100 г (38% от суточной нормы). В некоторых сортах концентрация аскорбиновой кислоты может достигать 50-60 мг на 100 г. Однако назвать мандарин лидером по содержанию витамина С нельзя. Например, в сладком перце содержится 250-290 мг (на 100 г), а в апельсине — 70-80 мг.Больше всего в мандаринах бета-каротина, который организм преобразует в витамин А — примерно 155 мкг в 100 г. Также в плодах содержатся витамин E, PP и витамины группы B:Минеральный состав включает калий, магний и кальций — 155 мг, 11 мг и 35 мг на 100 г соответственно. Плюс в мандаринах содержится натрий (12 мг), фосфор (17 мг) и фитонциды — бактерицидные вещества, уничтожающие вирусы. Кожура мандарина также богата полезными веществами. В ней содержится гесперидин, танжеритин и нобилетин — вещества, которые совместно оказывают мощное противовоспалительное действие.Сколько калорий содержитВ одном среднем мандарине весом 80-100 г содержится примерно 45-50 ккал. Калорийность может быть выше или ниже — все зависит от сорта. Чем слаще мандарин, тем больше в нем сахара и, соответственно, калорий.Польза для здоровья организма человекаБлагодаря богатому составу мандарины обладают разнообразными полезными свойствами для здоровья человека, о которых рассказала нутрициолог Юлия Жакова:Как и другие цитрусовые, мандарины рекомендуется употреблять при лечении и профилактики различных заболеваний иммунной системы. Кроме того, фрукт способен нормализовать работу ЖКТ, защитить организм от новообразований и нормализовать уровень сахара в крови, благодаря особым свойствам.Особые свойстваФлавоноиды в составе мандарина подавляют рост раковых клеток и уничтожают свободные радикалы. Отдельные вещества гесперидин, нобелитин и нарингин в мандаринах ингибируют расщепление крахмала, предотвращая повышение уровня глюкозы в крови. Клетчатка в мандаринах нормализует перильстатику кишечника. Согласно исследованию итальянских ученых, регулярное употребление мандаринов снижает риски развития воспалительных аутоимунных заболеваний ЖКТ."Клетчатка мандаринов укрепляет здоровье полости рта, стимулирует выработку слюны, а это предотвращает кариес", — дополняет директор стоматологической компании Revyline Максим Обушенков.Богатый состав фрукта делает его полезным для людей разного пола и возраста.Для женщинКак отмечает врач аллерголог-иммунолог, основатель проекта most.doctor Ольга Мазуренко, мандарины — отличный источник фолатов, важных для женщин в период детородного возраста. Регулярное употребление фолатов особенно важно во время беременности для предотвращения дефектов нервной трубки у развивающегося плода.Для мужчинТак как мужчины наиболее часто страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, им стоит обратить особое внимание на мандарины. Флавоноиды замедляют всасывание холестерина, снижая уровень его концентрации в крови.Для детейВитамины и минералы, включая кальций и витамин D, способствуют росту и здоровью детских костей. Фолиевая кислота, которая также содержится в мандаринах, важна для правильного развития нервной системы и образования кровеносной системы.Можно ли есть кожуруКак утверждает Ольга Мазуренко, мандариновая кожура не только съедобна, но и богата питательными веществами. В ней содержится дополнительная клетчатка и антиоксиданты. Можно добавлять тертую мандариновую цедру в блюда или смешивать целые мандарины в смузи, чтобы получить дополнительный заряд питательных веществ.Главное — тщательно вымыть фрукт перед употреблением. Чтобы удалить остатки воска и пестицидов, используйте специальные моющие средства. Людям, склонным к аллергии на цитрусовые фрукты, следует есть кожуру с осторожностью.Вред и противопоказанияХотя мандарины в целом безопасны, людям, страдающим аллергией на цитрусовые, следует соблюдать осторожность, чтобы избежать аллергических реакций. Также чрезмерное потребление мандаринов может привести к дискомфорту в пищеварительной системе, особенно у тех, кто страдает язвенной болезнью. В некоторых случаях от цитрусовых приходится отказаться совсем, поэтому перед употреблением стоит посоветоваться со своим лечащим врачом.Ограничить потребление мандаринов следует при:По словам Максима Обушенкова злоупотребление мандаринами приводит к ухудшению здоровья полости рта. Прежде всего, высокая кислотность мандаринов может стать причиной разрушения эмали зубов, особенно если фрукты употребляются в больших количествах и не сопровождаются прополаскиванием рта водой. Это приводит к ухудшению зубной эмали, а повышенное содержание естественных сахаров повышает риск развития кариеса.Суточная нормаПо мнению экспертов, достаточно съедать два-три мандарина в день. Такое количество считается безопасным и обеспечивает достаточное количество необходимых питательных веществ без избыточного потребления сахара. Однако норма может изменяться в зависимости от многих факторов, таких как возраст, пол, уровень физической активности и общее состояние здоровья.Применение мандариновВ основном мандарины используются в кулинарных и медицинских целях. Наиболее часто фрукты встречаются в рецептах народной медицины и рекомендуются врачами для включения в рацион при простуде.В кулинарииМандарины используют для приготовления салатов, закусок, маринада для мяса, соусов десертов и напитков. Фрукт сочетается почти со всеми ингредиентами: добавляет кисло-сладкую нотку к мясу, освежает овощной салат, дополняет сладостью кашу, насыщает цитрусовым ароматом пироги, кексы, торт, запеканку и т. д. Мандарин сочетается с некоторыми видами рыбы и морепродуктов.Также из мандаринов готовят варенье, джемы, желе. Из кожуры можно приготовить цукаты или просто высушить ее, в дальнейшем добавляя цедру в чай или десерты. Плюс мандарины встречаются в рецептах различных напитков: чаях, настойках, ликерах, соке.В медицинеМандарины не являются лекарственным средством, но регулярное употребление фрукта способствует укреплению иммунитета и профилактике вирусных инфекций, особенно в зимний период.В народной медицине мандарины используются при лечении простуды и гриппа. Горячие отвары или чай с цедрой мандарина лечит кашель, разжижая и выводя мокроту из легких, и снижает температуру, ускоряя процесс выздоровления."В медицинских целях применяется эфирное масло мандарина. Оно извлекается из кожуры и известно своими ароматическими и терапевтическими свойствами, часто используемыми в ароматерапии для снятия стресса и релаксации", — дополняет Ольга Мазуренко.Как правильно выбрать и хранить мандариныПри выборе мандаринов важно обратить внимание на их внешний вид. Плоды должны быть яркого цвета, обычно оранжевого или красного, в зависимости от сорта, и без зеленых пятен на кожуре, так как это может свидетельствовать о недозрелости. Чтобы не приобрести испорченный фрукт, можно сделать проверку, слегка надавив на него — если у мандарина есть мягкие участки, его следует отложить в сторону и выбрать более упругий. Запах у плода должен быть свежим и приятным, без признаков плесени и гнили.Мандарины следует хранить при комнатной температуре или в сухом прохладном месте, не допуская перегрева. От хранения неочищенных плодов в контейнерах или плотных пакетах стоит отказаться, чтобы предотвратить скапливание влаги и возможную порчу фруктов. А очищенные дольки, наоборот, следует хранить в плотно закрытой посуде."Храните мандарины в темном месте, так как свет может вызвать потерю витамина C", — предупреждает Юлия Жакова.Популярные вопросыОтветы экспертов на популярные вопросы.Можно ли беременным?Ольга Мазуренко: "Безусловно. Содержание фолатов особенно полезно во время беременности. Мандарины могут стать прекрасным и питательным дополнением к рациону беременной женщины, однако рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником, особенно если есть опасения по поводу аллергии или других состояний здоровья".Можно ли есть при похудении?Юлия Жакова: "Мандарины могут быть включены в рацион при похудении, так как они являются низкокалорийным и нежирным продуктом, а также богаты витаминами и минералами. Однако важно следить за общим балансом калорий и количеством фруктов".Комментарии экспертовТем, у кого есть истинная аллергия на цитрусовые, проявляющаяся в острых реакциях, таких как крапивница, ангионевротический отек или приступы бронхиальной астмы, Ольга Мазуренко рекомендует воздержаться от употребления мандаринов. Если симптомы возникают только при значительном употреблении, это может свидетельствовать о непереносимости, которая характеризуется проблемами с пищеварением: вздутие живота, газы, боли в животе или диарея. В отличие от аллергии, непереносимость, как правило, не представляет угрозы для жизни. Главное — соблюдать умеренность, а при возникновении беспокойства или неожиданных симптомов необходимо обратиться за профессиональной медицинской помощью."Не забывайте также о правилах гигиеничного ухода за полостью рта. После употребления кислых фруктов, включая мандарины, рекомендуется пользоваться зубным ирригатором", — дополняет Максим Обушенков.

https://rsport.ria.ru/20211117/mandariny-1759365319.html

https://ria.ru/20230123/mandariny-1846523585.html

https://ria.ru/20241008/mandariny-1913293488.html

https://rsport.ria.ru/20210113/frukty-1592901979.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мандарины, фрукты, еда, продукты