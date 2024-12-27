Уничтожают вирусы и спасают сердце: неизвестная польза мандаринов
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Оглавление
- Мандарины
- Состав
- Какие витамины и минералы содержит
- Сколько калорий содержит
- Польза для здоровья организма человека
- Особые свойства
- Для женщин
- Для мужчин
- Для детей
- Можно ли есть кожуру
- Вред и противопоказания
- Суточная норма
- Применение мандаринов
- В кулинарии
- В медицине
- Как правильно выбрать и хранить мандарины
- Популярные вопросы
- Можно ли беременным?
- Можно ли есть при похудении?
- Комментарии экспертов
Мандарины — сочный символ приближающегося праздника и сезонный помощник в восполнении необходимых полезных веществ в организме в зимний период. Эксперты рассказывают РИА Новости, чем полезны вещества в составе мандарина, сколько калорий содержится в фрукте и сколько можно съесть штук без вреда для организма.
Мандарины
Мандарин — небольшой цитрусовый плод вечнозеленого одноименного дерева родом из Китая. Первое упоминание о сочных плодах было обнаружено в древней китайской рукописи, датируемой 1162 годом, однако считается, что в Китае мандариновые деревья появились намного раньше. Вечнозеленые растения украшали императорские сады и были недоступны простым людям, отчего многие не знали о существовании настолько вкусного фрукта. Именно поэтому китайцы до сих пор считают мандарин символом богатства, процветания и власти.
Египетские мандарины
Название "мандарин" также, по одной из версий, произошло из китайского языка — так называли чиновников высшего ранга, которые носили ярко-оранжевые одежды и выращивали фрукт на территории своих имений. Есть и другая теория, согласно которой название плодам придумали португальские моряки в честь тех же чиновников. Некоторые историки утверждают, что эти цитрусовые получили название в честь острова Маврикий, который раньше называли Мандарином.
В Европу мандарины были завезены в 19 веке — первое дерево было выращено в начале столетия во Франции, в Лионе. Изначально плоды именовались танжеринами — производное от африканского порта Танжер, откуда отправлялись грузы с фруктами в Европу. Позднее танжерином стали называть другие цитрусовые.
В Россию мандарины были привезены из Германии в 1870-х годах. Символом Нового года цитрусовые стали в СССР, когда сухогрузы из Африки доставлялись как раз к новогодним праздникам. Постепенно мандарины стали выращиваться в Грузии и в Абхазии. Сегодня их можно встретить в магазинах в конце ноября, но спрос на цитрусовые стремительно возрастает именно в новогодние праздники, согласно устоявшейся традиции. К тому же свежие мандарины — кладезь ценных витаминов и минералов, защищающих иммунитет в холодную пору.
Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
17 ноября 2021, 02:35
Состав
В 100 г продукта содержится:
- 0,81 г белков;
- 0,2 г жиров;
- 7,5 — 13,34 г углеводов;
- 85,17 — 88 г воды;
- 7,5 — 10,6 г сахаров;
- 1,8 г клетчатки.
Углеводы в мандаринах — сахара (глюкоза, фруктоза и сахароза) и клетчатка, содержание которых зависит от сорта. В основном плод состоит из воды, как и любой другой фрукт, и содержит витамины и минералы.
Какие витамины и минералы содержит
Мандарин принято считать источником витамина С — в среднем 26-27 мг на 100 г (38% от суточной нормы). В некоторых сортах концентрация аскорбиновой кислоты может достигать 50-60 мг на 100 г. Однако назвать мандарин лидером по содержанию витамина С нельзя. Например, в сладком перце содержится 250-290 мг (на 100 г), а в апельсине — 70-80 мг.
Больше всего в мандаринах бета-каротина, который организм преобразует в витамин А — примерно 155 мкг в 100 г. Также в плодах содержатся витамин E, PP и витамины группы B:
- витамин E – 0,2 мг;
- витамин PP – 0,3 мг;
- витамин B4 — 10 мг;
- витамин B1 – 0,06 мг;
- витамин B5 — 0,216 мг;
- витамин B2 – 0,03 мг;
- витамин B6 — 0,07 мг;
- витамин B9 — 16 мкг.
Минеральный состав включает калий, магний и кальций — 155 мг, 11 мг и 35 мг на 100 г соответственно. Плюс в мандаринах содержится натрий (12 мг), фосфор (17 мг) и фитонциды — бактерицидные вещества, уничтожающие вирусы. Кожура мандарина также богата полезными веществами. В ней содержится гесперидин, танжеритин и нобилетин — вещества, которые совместно оказывают мощное противовоспалительное действие.
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрилавок с мандаринами в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Прилавок с мандаринами в одном из магазинов сети "Пятерочка" в Москве
Сколько калорий содержит
В одном среднем мандарине весом 80-100 г содержится примерно 45-50 ккал. Калорийность может быть выше или ниже — все зависит от сорта. Чем слаще мандарин, тем больше в нем сахара и, соответственно, калорий.
Польза для здоровья организма человека
Благодаря богатому составу мандарины обладают разнообразными полезными свойствами для здоровья человека, о которых рассказала нутрициолог Юлия Жакова:
- 1.Укрепляют иммунитет. Содержание витамина C, гесперидина, фитонцидов и эфирного масла способствуют укреплению иммунной системы, ускоряют процесс заживления и борьбу с инфекциями и вирусами.
- 2.Поддерживают здоровье нервной системы, благодаря содержанию витаминов группы B.
- 3.Укрепляют сердечно-сосудистую систему. Антиоксиданты, в частности флавоноиды, и калий в мандаринах поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы, уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшая кровообращение. А содержащийся в мякоти алкалоид синефрин снижает уровень "плохого" холестерина.
- 4.Улучшают зрение. Витамин А поддерживает хорошее зрение, а витамин C нормализует кровоснабжение зрительных органов.
- 5.Регулируют уровень кровяного давления. Калий, содержащийся в мандаринах, способствует снижению давления.
Как и другие цитрусовые, мандарины рекомендуется употреблять при лечении и профилактики различных заболеваний иммунной системы. Кроме того, фрукт способен нормализовать работу ЖКТ, защитить организм от новообразований и нормализовать уровень сахара в крови, благодаря особым свойствам.
Диетолог рассказала, в каком количестве мандарины вредны
23 января 2023, 02:15
Особые свойства
Флавоноиды в составе мандарина подавляют рост раковых клеток и уничтожают свободные радикалы. Отдельные вещества гесперидин, нобелитин и нарингин в мандаринах ингибируют расщепление крахмала, предотвращая повышение уровня глюкозы в крови. Клетчатка в мандаринах нормализует перильстатику кишечника. Согласно исследованию итальянских ученых, регулярное употребление мандаринов снижает риски развития воспалительных аутоимунных заболеваний ЖКТ.
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"Клетчатка мандаринов укрепляет здоровье полости рта, стимулирует выработку слюны, а это предотвращает кариес", — дополняет директор стоматологической компании Revyline Максим Обушенков.
Богатый состав фрукта делает его полезным для людей разного пола и возраста.
Для женщин
Как отмечает врач аллерголог-иммунолог, основатель проекта most.doctor Ольга Мазуренко, мандарины — отличный источник фолатов, важных для женщин в период детородного возраста. Регулярное употребление фолатов особенно важно во время беременности для предотвращения дефектов нервной трубки у развивающегося плода.
Прилавок с мандаринами
Для мужчин
Так как мужчины наиболее часто страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы, им стоит обратить особое внимание на мандарины. Флавоноиды замедляют всасывание холестерина, снижая уровень его концентрации в крови.
Для детей
Витамины и минералы, включая кальций и витамин D, способствуют росту и здоровью детских костей. Фолиевая кислота, которая также содержится в мандаринах, важна для правильного развития нервной системы и образования кровеносной системы.
Можно ли есть кожуру
Как утверждает Ольга Мазуренко, мандариновая кожура не только съедобна, но и богата питательными веществами. В ней содержится дополнительная клетчатка и антиоксиданты. Можно добавлять тертую мандариновую цедру в блюда или смешивать целые мандарины в смузи, чтобы получить дополнительный заряд питательных веществ.
Главное — тщательно вымыть фрукт перед употреблением. Чтобы удалить остатки воска и пестицидов, используйте специальные моющие средства. Людям, склонным к аллергии на цитрусовые фрукты, следует есть кожуру с осторожностью.
Врач рассказала, сколько мандаринов можно съедать в день
8 октября, 10:57
Вред и противопоказания
Хотя мандарины в целом безопасны, людям, страдающим аллергией на цитрусовые, следует соблюдать осторожность, чтобы избежать аллергических реакций. Также чрезмерное потребление мандаринов может привести к дискомфорту в пищеварительной системе, особенно у тех, кто страдает язвенной болезнью. В некоторых случаях от цитрусовых приходится отказаться совсем, поэтому перед употреблением стоит посоветоваться со своим лечащим врачом.
Ограничить потребление мандаринов следует при:
- рефлюкс-эзофагите, гастрите с повышенной кислотностью — кислотность фрукта может усугубить симптомы;
- камнях в почках — содержащиеся в мякоти оксалаты и калий могут обострить течение заболевания;
- сахарном диабете — несмотря на возможность понижать уровень глюкозы в крови, в самой мякоти содержится много сахара.
По словам Максима Обушенкова злоупотребление мандаринами приводит к ухудшению здоровья полости рта. Прежде всего, высокая кислотность мандаринов может стать причиной разрушения эмали зубов, особенно если фрукты употребляются в больших количествах и не сопровождаются прополаскиванием рта водой. Это приводит к ухудшению зубной эмали, а повышенное содержание естественных сахаров повышает риск развития кариеса.
Мандарины на прилавке одного из магазинов
Суточная норма
По мнению экспертов, достаточно съедать два-три мандарина в день. Такое количество считается безопасным и обеспечивает достаточное количество необходимых питательных веществ без избыточного потребления сахара. Однако норма может изменяться в зависимости от многих факторов, таких как возраст, пол, уровень физической активности и общее состояние здоровья.
Применение мандаринов
В основном мандарины используются в кулинарных и медицинских целях. Наиболее часто фрукты встречаются в рецептах народной медицины и рекомендуются врачами для включения в рацион при простуде.
В кулинарии
Мандарины используют для приготовления салатов, закусок, маринада для мяса, соусов десертов и напитков. Фрукт сочетается почти со всеми ингредиентами: добавляет кисло-сладкую нотку к мясу, освежает овощной салат, дополняет сладостью кашу, насыщает цитрусовым ароматом пироги, кексы, торт, запеканку и т. д. Мандарин сочетается с некоторыми видами рыбы и морепродуктов.
Также из мандаринов готовят варенье, джемы, желе. Из кожуры можно приготовить цукаты или просто высушить ее, в дальнейшем добавляя цедру в чай или десерты. Плюс мандарины встречаются в рецептах различных напитков: чаях, настойках, ликерах, соке.
Врач назвала фрукт, улучшающий работу сердца и кишечника
13 января 2021, 17:30
В медицине
Мандарины не являются лекарственным средством, но регулярное употребление фрукта способствует укреплению иммунитета и профилактике вирусных инфекций, особенно в зимний период.
В народной медицине мандарины используются при лечении простуды и гриппа. Горячие отвары или чай с цедрой мандарина лечит кашель, разжижая и выводя мокроту из легких, и снижает температуру, ускоряя процесс выздоровления.
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"В медицинских целях применяется эфирное масло мандарина. Оно извлекается из кожуры и известно своими ароматическими и терапевтическими свойствами, часто используемыми в ароматерапии для снятия стресса и релаксации", — дополняет Ольга Мазуренко.
Как правильно выбрать и хранить мандарины
При выборе мандаринов важно обратить внимание на их внешний вид. Плоды должны быть яркого цвета, обычно оранжевого или красного, в зависимости от сорта, и без зеленых пятен на кожуре, так как это может свидетельствовать о недозрелости. Чтобы не приобрести испорченный фрукт, можно сделать проверку, слегка надавив на него — если у мандарина есть мягкие участки, его следует отложить в сторону и выбрать более упругий. Запах у плода должен быть свежим и приятным, без признаков плесени и гнили.
Мандарины следует хранить при комнатной температуре или в сухом прохладном месте, не допуская перегрева. От хранения неочищенных плодов в контейнерах или плотных пакетах стоит отказаться, чтобы предотвратить скапливание влаги и возможную порчу фруктов. А очищенные дольки, наоборот, следует хранить в плотно закрытой посуде.
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"Храните мандарины в темном месте, так как свет может вызвать потерю витамина C", — предупреждает Юлия Жакова.
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВитрина с мандаринами в магазине "Пятерочка" в Москве
Витрина с мандаринами в магазине "Пятерочка" в Москве
Популярные вопросы
Ответы экспертов на популярные вопросы.
Можно ли беременным?
Ольга Мазуренко: "Безусловно. Содержание фолатов особенно полезно во время беременности. Мандарины могут стать прекрасным и питательным дополнением к рациону беременной женщины, однако рекомендуется проконсультироваться с медицинским работником, особенно если есть опасения по поводу аллергии или других состояний здоровья".
Можно ли есть при похудении?
Юлия Жакова: "Мандарины могут быть включены в рацион при похудении, так как они являются низкокалорийным и нежирным продуктом, а также богаты витаминами и минералами. Однако важно следить за общим балансом калорий и количеством фруктов".
Комментарии экспертов
Тем, у кого есть истинная аллергия на цитрусовые, проявляющаяся в острых реакциях, таких как крапивница, ангионевротический отек или приступы бронхиальной астмы, Ольга Мазуренко рекомендует воздержаться от употребления мандаринов. Если симптомы возникают только при значительном употреблении, это может свидетельствовать о непереносимости, которая характеризуется проблемами с пищеварением: вздутие живота, газы, боли в животе или диарея.
В отличие от аллергии, непереносимость, как правило, не представляет угрозы для жизни. Главное — соблюдать умеренность, а при возникновении беспокойства или неожиданных симптомов необходимо обратиться за профессиональной медицинской помощью.
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"Не забывайте также о правилах гигиеничного ухода за полостью рта. После употребления кислых фруктов, включая мандарины, рекомендуется пользоваться зубным ирригатором", — дополняет Максим Обушенков.
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