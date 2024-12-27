https://ria.ru/20241227/magate-1991672730.html

Постпред России прокомментировал удар дрона ВСУ по автомобилю МАГАТЭ

Постпред России прокомментировал удар дрона ВСУ по автомобилю МАГАТЭ - РИА Новости, 27.12.2024

Постпред России прокомментировал удар дрона ВСУ по автомобилю МАГАТЭ

Удар дрона по автомобилю МАГАТЭ 10 декабря - грубое нарушение обязательств Киева, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:01:00+03:00

2024-12-27T14:01:00+03:00

2024-12-27T17:25:00+03:00

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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Удар дрона по автомобилю МАГАТЭ 10 декабря - грубое нарушение обязательств Киева, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Перед каждой очередной ротацией персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС Секретариат Агентства запрашивает у российской и украинской сторон гарантии безопасности, а также согласие на установление "режима тишины" в день, когда новая смена специалистов МАГАТЭ прибывает на станцию, а те, кто уже отработали свой срок пребывания на АЭС, отправляются в обратный путь. Удар дрона по автомобилю МАГАТЭ 10 декабря представлял собой грубейшее нарушение взятых Киевом на себя обязательств", - отметил Ульянов. Он добавил, что, к счастью, никто не пострадал, хотя автомобилю были нанесены весьма серьезные повреждения. "Почти сразу после того, как это произошло, украинская пропаганда на всех уровнях бездоказательно заявила о том, что удар был якобы нанесен российской стороной. Судя по всему, у них уже были заготовки, в том числе на английском языке. Между тем сотрудники, передвигавшиеся на этом автотранспорте, доложили о том, что удар в заднюю часть автомобиля был нанесен с той стороны, где располагаются формирования ВСУ", - уточнил дипломат. По его словам, "какие цели и интересы преследовала украинская сторона, остается только гадать". "Есть резоны предположить, что ставилась задача создать еще более нездоровую атмосферу на внеочередной сессии Совета управляющих, которая уже была запланирована к проведению через два дня после ротации. Если так, то эти расчёты себя не оправдали. Никто не предъявил нам каких-либо претензий. Практически все выступавшие, не называя, конечно, Украину по имени, говорили об абсолютной недопустимости действий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье международного персонала", - заключил постпред РФ. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС 10 декабря, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими. Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова >>

https://ria.ru/20241227/magate-1991648149.html

https://ria.ru/20241227/kiev-1991638390.html

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в мире, россия, киев, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс