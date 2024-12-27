Постпред России прокомментировал удар дрона ВСУ по автомобилю МАГАТЭ
Постпред РФ Ульянов назвал удар дрона по МАГАТЭ нарушением обязательств Киева
© СоцсетиПоследствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ
© Соцсети
Последствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Удар дрона по автомобилю МАГАТЭ 10 декабря - грубое нарушение обязательств Киева, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Перед каждой очередной ротацией персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС Секретариат Агентства запрашивает у российской и украинской сторон гарантии безопасности, а также согласие на установление "режима тишины" в день, когда новая смена специалистов МАГАТЭ прибывает на станцию, а те, кто уже отработали свой срок пребывания на АЭС, отправляются в обратный путь. Удар дрона по автомобилю МАГАТЭ 10 декабря представлял собой грубейшее нарушение взятых Киевом на себя обязательств", - отметил Ульянов.
Он добавил, что, к счастью, никто не пострадал, хотя автомобилю были нанесены весьма серьезные повреждения. "Почти сразу после того, как это произошло, украинская пропаганда на всех уровнях бездоказательно заявила о том, что удар был якобы нанесен российской стороной. Судя по всему, у них уже были заготовки, в том числе на английском языке. Между тем сотрудники, передвигавшиеся на этом автотранспорте, доложили о том, что удар в заднюю часть автомобиля был нанесен с той стороны, где располагаются формирования ВСУ", - уточнил дипломат.
По его словам, "какие цели и интересы преследовала украинская сторона, остается только гадать". "Есть резоны предположить, что ставилась задача создать еще более нездоровую атмосферу на внеочередной сессии Совета управляющих, которая уже была запланирована к проведению через два дня после ротации. Если так, то эти расчёты себя не оправдали. Никто не предъявил нам каких-либо претензий. Практически все выступавшие, не называя, конечно, Украину по имени, говорили об абсолютной недопустимости действий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье международного персонала", - заключил постпред РФ.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС 10 декабря, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.