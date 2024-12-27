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Постпред России прокомментировал удар дрона ВСУ по автомобилю МАГАТЭ - РИА Новости, 27.12.2024
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14:01 27.12.2024 (обновлено: 17:25 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/magate-1991672730.html
Постпред России прокомментировал удар дрона ВСУ по автомобилю МАГАТЭ
Постпред России прокомментировал удар дрона ВСУ по автомобилю МАГАТЭ - РИА Новости, 27.12.2024
Постпред России прокомментировал удар дрона ВСУ по автомобилю МАГАТЭ
Удар дрона по автомобилю МАГАТЭ 10 декабря - грубое нарушение обязательств Киева, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T14:01:00+03:00
2024-12-27T17:25:00+03:00
в мире
россия
киев
вена
михаил ульянов (дипломат)
рафаэль гросси
магатэ
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Удар дрона по автомобилю МАГАТЭ 10 декабря - грубое нарушение обязательств Киева, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. "Перед каждой очередной ротацией персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС Секретариат Агентства запрашивает у российской и украинской сторон гарантии безопасности, а также согласие на установление "режима тишины" в день, когда новая смена специалистов МАГАТЭ прибывает на станцию, а те, кто уже отработали свой срок пребывания на АЭС, отправляются в обратный путь. Удар дрона по автомобилю МАГАТЭ 10 декабря представлял собой грубейшее нарушение взятых Киевом на себя обязательств", - отметил Ульянов. Он добавил, что, к счастью, никто не пострадал, хотя автомобилю были нанесены весьма серьезные повреждения. "Почти сразу после того, как это произошло, украинская пропаганда на всех уровнях бездоказательно заявила о том, что удар был якобы нанесен российской стороной. Судя по всему, у них уже были заготовки, в том числе на английском языке. Между тем сотрудники, передвигавшиеся на этом автотранспорте, доложили о том, что удар в заднюю часть автомобиля был нанесен с той стороны, где располагаются формирования ВСУ", - уточнил дипломат. По его словам, "какие цели и интересы преследовала украинская сторона, остается только гадать". "Есть резоны предположить, что ставилась задача создать еще более нездоровую атмосферу на внеочередной сессии Совета управляющих, которая уже была запланирована к проведению через два дня после ротации. Если так, то эти расчёты себя не оправдали. Никто не предъявил нам каких-либо претензий. Практически все выступавшие, не называя, конечно, Украину по имени, говорили об абсолютной недопустимости действий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье международного персонала", - заключил постпред РФ. Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС 10 декабря, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими. Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова &gt;&gt;
https://ria.ru/20241227/magate-1991648149.html
https://ria.ru/20241227/kiev-1991638390.html
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в мире, россия, киев, вена, михаил ульянов (дипломат), рафаэль гросси, магатэ, вооруженные силы украины, запорожская аэс
В мире, Россия, Киев, Вена, Михаил Ульянов (дипломат), Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС
Постпред России прокомментировал удар дрона ВСУ по автомобилю МАГАТЭ

Постпред РФ Ульянов назвал удар дрона по МАГАТЭ нарушением обязательств Киева

© СоцсетиПоследствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ
Последствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Соцсети
Последствия атаки беспилотником автомобиля экспертов МАГАТЭ на дороге к Запорожской АЭС со стороны ВСУ
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ВЕНА, 27 дек - РИА Новости. Удар дрона по автомобилю МАГАТЭ 10 декабря - грубое нарушение обязательств Киева, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Перед каждой очередной ротацией персонала МАГАТЭ на Запорожской АЭС Секретариат Агентства запрашивает у российской и украинской сторон гарантии безопасности, а также согласие на установление "режима тишины" в день, когда новая смена специалистов МАГАТЭ прибывает на станцию, а те, кто уже отработали свой срок пребывания на АЭС, отправляются в обратный путь. Удар дрона по автомобилю МАГАТЭ 10 декабря представлял собой грубейшее нарушение взятых Киевом на себя обязательств", - отметил Ульянов.
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
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Он добавил, что, к счастью, никто не пострадал, хотя автомобилю были нанесены весьма серьезные повреждения. "Почти сразу после того, как это произошло, украинская пропаганда на всех уровнях бездоказательно заявила о том, что удар был якобы нанесен российской стороной. Судя по всему, у них уже были заготовки, в том числе на английском языке. Между тем сотрудники, передвигавшиеся на этом автотранспорте, доложили о том, что удар в заднюю часть автомобиля был нанесен с той стороны, где располагаются формирования ВСУ", - уточнил дипломат.
По его словам, "какие цели и интересы преследовала украинская сторона, остается только гадать". "Есть резоны предположить, что ставилась задача создать еще более нездоровую атмосферу на внеочередной сессии Совета управляющих, которая уже была запланирована к проведению через два дня после ротации. Если так, то эти расчёты себя не оправдали. Никто не предъявил нам каких-либо претензий. Практически все выступавшие, не называя, конечно, Украину по имени, говорили об абсолютной недопустимости действий, ставящих под угрозу жизнь и здоровье международного персонала", - заключил постпред РФ.
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил об атаке беспилотника на автомобиль экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС 10 декабря, по его словам, обошлось без жертв, но транспортное средство получило серьезные повреждения. Минобороны РФ указывало, что в рамках обеспечения безопасного проведения ротации наблюдателей МАГАТЭ на ЗАЭС по всему маршруту движения инспекторов от места перехода - разрушенного моста у населенного пункта Каменское Запорожской области - с 7.00 до 19.00 объявлялся режим прекращения огня, неукоснительно соблюдавшийся российскими военнослужащими.
Читайте полный текст интервью Михаила Ульянова >>
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
Киев пытался надавить на Россию с помощью МАГАТЭ, заявил Ульянов
12:23
 
В миреРоссияКиевВенаМихаил Ульянов (дипломат)Рафаэль ГроссиМАГАТЭВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭС
 
 
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