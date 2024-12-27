https://ria.ru/20241227/krushenie-1991730274.html

Астана и Баку договорились о тесном контакте при расследовании ЧП в Актау

Астана и Баку договорились о тесном контакте при расследовании ЧП в Актау - РИА Новости, 27.12.2024

Астана и Баку договорились о тесном контакте при расследовании ЧП в Актау

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и азербайджанский лидер Ильхам Алиев договорились, что правительственные структуры двух стран будут в тесном контакте в РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:22:00+03:00

2024-12-27T17:22:00+03:00

2024-12-27T17:23:00+03:00

в мире

казахстан

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баку

ильхам алиев

касым-жомарт токаев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 27 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и азербайджанский лидер Ильхам Алиев договорились, что правительственные структуры двух стран будут в тесном контакте в ходе расследования авиакатастрофы близ Актау, сообщает в пятницу пресс-служба казахстанского лидера. Между Токаевым с Алиевым состоялся телефонный разговор. "Стороны договорились, что правительственные структуры двух стран будут находиться в тесном контакте в ходе расследования обстоятельств этого трагического происшествия", - говорится в сообщении.Отмечается, что Ильхам Алиев поблагодарил правительство Казахстана за оперативно предпринятые меры по поисково-спасательной работе и оказанию неотложной помощи пострадавшим. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241227/samolet-1991676208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, актау, баку, ильхам алиев, касым-жомарт токаев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), крушение рейса баку — грозный