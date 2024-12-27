https://ria.ru/20241227/kreml-1991649787.html

В Кремле не стали комментировать расследование крушения самолета под Актау

В Кремле не стали комментировать расследование крушения самолета под Актау - РИА Новости, 27.12.2024

В Кремле не стали комментировать расследование крушения самолета под Актау

Расследование причин крушения самолета под Актау идет, Кремль не вправе ничего комментировать до официальных выводов, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:54:00+03:00

2024-12-27T12:54:00+03:00

2024-12-27T12:54:00+03:00

актау

россия

баку

дмитрий песков

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

в мире

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Расследование причин крушения самолета под Актау идет, Кремль не вправе ничего комментировать до официальных выводов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы, безусловно, видели, но еще раз повторяю, мне нечего добавить к тому, что я уже сказал", - сказал Песков журналистам. Песков напомнил, что сейчас идет расследование этого авиационного инцидента. "И до выводов, которые будут сделаны по результатам расследования, мы не считаем себя вправе давать какие-то оценки и не будем этого делать. Вместе с тем, у нас есть наши авиационные власти, которые могут это делать. И какая-то информация может быть только от них. Мы же не считаем себя вправе это комментировать", - добавил он. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20241226/aktau-1991402505.html

актау

россия

баку

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актау, россия, баку, дмитрий песков, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, в мире