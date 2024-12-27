https://ria.ru/20241227/izrail-1991568803.html
El Al приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
El Al приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву - РИА Новости, 27.12.2024
El Al приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
Израильская авиакомпания El Al приостанавливает рейсы из Тель-Авива в Москву на предстоящую неделю после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T00:07:00+03:00
2024-12-27T00:07:00+03:00
2024-12-27T01:46:00+03:00
в мире
тель-авив
москва
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Израильская авиакомпания El Al приостанавливает рейсы из Тель-Авива в Москву на предстоящую неделю после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines, заявили РИА Новости в компании. "В связи с событиями в воздушном пространстве России авиакомпания El Al приостановила полеты по маршруту Тель-Авив - Москва на предстоящую неделю. В течение следующей недели будет проведена оценка ситуации и соответственно будет принято решение о возобновлении деятельности на данном маршруте. Информация будет отправлена пассажирам в ближайшее время", - сообщил представитель авиакомпании. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
https://ria.ru/20241226/baku-1991532054.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тель-авив, москва, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Тель-Авив, Москва, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
El Al приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву
Израильская авиакомпания El Al приостановила рейсы в Москву на неделю