https://ria.ru/20241227/izrail-1991568803.html

El Al приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву

El Al приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву - РИА Новости, 27.12.2024

El Al приостановила рейсы из Тель-Авива в Москву

Израильская авиакомпания El Al приостанавливает рейсы из Тель-Авива в Москву на предстоящую неделю после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T00:07:00+03:00

2024-12-27T00:07:00+03:00

2024-12-27T01:46:00+03:00

в мире

тель-авив

москва

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Израильская авиакомпания El Al приостанавливает рейсы из Тель-Авива в Москву на предстоящую неделю после катастрофы с направлявшимся в Грозный самолетом Azerbaijan Airlines, заявили РИА Новости в компании. "В связи с событиями в воздушном пространстве России авиакомпания El Al приостановила полеты по маршруту Тель-Авив - Москва на предстоящую неделю. В течение следующей недели будет проведена оценка ситуации и соответственно будет принято решение о возобновлении деятельности на данном маршруте. Информация будет отправлена пассажирам в ближайшее время", - сообщил представитель авиакомпании. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241226/baku-1991532054.html

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грозный

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, тель-авив, москва, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный