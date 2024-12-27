https://ria.ru/20241227/gosduma-1991742370.html

В ГД внесли проект о бесплатном образовании для супругов бойцов СВО

В ГД внесли проект о бесплатном образовании для супругов бойцов СВО - РИА Новости, 27.12.2024

В ГД внесли проект о бесплатном образовании для супругов бойцов СВО

Законопроект о праве супруг бойцов СВО на получение бесплатного первого высшего образования в пределах отдельной квоты внесен в Госдуму, соответствующий проект... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T18:01:00+03:00

2024-12-27T18:01:00+03:00

2024-12-27T18:08:00+03:00

общество

ярослав нилов

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лдпр

кпрф

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Законопроект о праве супруг бойцов СВО на получение бесплатного первого высшего образования в пределах отдельной квоты внесен в Госдуму, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) и Нина Останина (КПРФ)."Предоставить супругам наших защитников дополнительную гарантию на получение первого высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты, по результатам Единого государственного экзамена или по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией высшего образования самостоятельно, по своему выбору", - говорится в пояснительной записке к проекту.

https://rsport.ria.ru/20241227/putin-1991694982.html

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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, кпрф