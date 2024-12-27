https://ria.ru/20241227/gosduma-1991742370.html
В ГД внесли проект о бесплатном образовании для супругов бойцов СВО
В ГД внесли проект о бесплатном образовании для супругов бойцов СВО - РИА Новости, 27.12.2024
В ГД внесли проект о бесплатном образовании для супругов бойцов СВО
Законопроект о праве супруг бойцов СВО на получение бесплатного первого высшего образования в пределах отдельной квоты внесен в Госдуму, соответствующий проект... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T18:01:00+03:00
2024-12-27T18:01:00+03:00
2024-12-27T18:08:00+03:00
общество
ярослав нилов
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Законопроект о праве супруг бойцов СВО на получение бесплатного первого высшего образования в пределах отдельной квоты внесен в Госдуму, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.Инициаторами проекта выступили депутаты Госдумы Ярослав Нилов (ЛДПР) и Нина Останина (КПРФ)."Предоставить супругам наших защитников дополнительную гарантию на получение первого высшего образования по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов в пределах отдельной квоты, по результатам Единого государственного экзамена или по результатам вступительных испытаний, проводимых образовательной организацией высшего образования самостоятельно, по своему выбору", - говорится в пояснительной записке к проекту.
https://rsport.ria.ru/20241227/putin-1991694982.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф, лдпр, кпрф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ, ЛДПР, КПРФ
В ГД внесли проект о бесплатном образовании для супругов бойцов СВО
В ГД внесли проект о получении бесплатного образования для супругов бойцов СВО