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Россия поддержит Казахстан и Азербайджан в расследовании крушения под Актау

Россия поддержит Казахстан и Азербайджан в расследовании крушения под Актау - РИА Новости, 27.12.2024

Россия поддержит Казахстан и Азербайджан в расследовании крушения под Актау

Россия окажет всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании крушения самолета около Актау, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T14:28:00+03:00

2024-12-27T14:28:00+03:00

2024-12-27T15:09:00+03:00

в мире

актау

россия

казахстан

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Россия окажет всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании крушения самолета около Актау, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "В связи с крушением самолета Embraer близ Актау российская сторона немедленно сообщила казахским и азербайджанским коллегам о своей полной и всеобщей готовности к сотрудничеству в расследовании этой трагедии", - сказал Ядров. Он добавил, что необходимо тщательно и полностью выверить все обстоятельства случившегося.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

актау

россия

казахстан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Заявление главы Росавиации о крушении самолета AZAL под Актау Россия окажет всестороннюю поддержку Казахстану и Азербайджану в расследовании крушения самолета около Актау, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров. 2024-12-27T14:28 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, актау, россия, казахстан, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный