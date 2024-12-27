https://ria.ru/20241227/aktau-1991730201.html

В Чечне объявили траур из-за катастрофы в Актау

В Чечне объявили траур из-за катастрофы в Актау - РИА Новости, 27.12.2024

В Чечне объявили траур из-за катастрофы в Актау

Власти Чечни объявили 28 декабря Днем траура в связи с крушением летевшего в Грозный самолета в Казахстане, указ главы Чечни Рамзана Кадырова есть в... РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T17:22:00+03:00

2024-12-27T17:22:00+03:00

2024-12-27T17:36:00+03:00

актау

грозный

казахстан

в мире

баку

рамзан кадыров

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ГРОЗНЫЙ, 27 дек - РИА Новости. Власти Чечни объявили 28 декабря Днем траура в связи с крушением летевшего в Грозный самолета в Казахстане, указ главы Чечни Рамзана Кадырова есть в распоряжении РИА Новости."В связи с авиационной катастрофой самолета Embraer 190, следовавшего по маршруту Баку - Грозный, произошедшей 25 декабря 2024 года в районе города Актау Республики Казахстан, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, постановляю: объявить траур на территории Чеченской Республики 28 декабря 2024 года", - говорится в тексте указа.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241227/samolet-1991676208.html

актау

грозный

казахстан

баку

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актау, грозный, казахстан, в мире, баку, рамзан кадыров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный