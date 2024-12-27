https://ria.ru/20241227/aktau-1991693355.html

Командиру разбившегося в Актау самолета предлагали другие аэропорты

Командиру разбившегося в Актау самолета предлагали другие аэропорты - РИА Новости, 27.12.2024

Командиру разбившегося в Актау самолета предлагали другие аэропорты

Командиру самолета "Азербайджанских авиалиний", пытавшемуся сесть в Грозном, предлагались другие аэропорты, но он решил лететь в Актау, сообщил глава Росавиации РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T15:20:00+03:00

2024-12-27T15:20:00+03:00

2024-12-27T15:20:00+03:00

актау

грозный

баку

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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в мире

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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Командиру самолета "Азербайджанских авиалиний", пытавшемуся сесть в Грозном, предлагались другие аэропорты, но он решил лететь в Актау, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау. ", - сказал Ядров. По его словам, имеется много разных обстоятельств, которые необходимо расследовать совместно, к этой работе в с Росавиация полностью готовы. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991449909.html

актау

грозный

баку

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актау, грозный, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, в мире