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Командиру разбившегося в Актау самолета предлагали другие аэропорты - РИА Новости, 27.12.2024
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15:20 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/aktau-1991693355.html
Командиру разбившегося в Актау самолета предлагали другие аэропорты
Командиру разбившегося в Актау самолета предлагали другие аэропорты - РИА Новости, 27.12.2024
Командиру разбившегося в Актау самолета предлагали другие аэропорты
Командиру самолета "Азербайджанских авиалиний", пытавшемуся сесть в Грозном, предлагались другие аэропорты, но он решил лететь в Актау, сообщил глава Росавиации РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T15:20:00+03:00
2024-12-27T15:20:00+03:00
актау
грозный
баку
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
в мире
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Командиру самолета "Азербайджанских авиалиний", пытавшемуся сесть в Грозном, предлагались другие аэропорты, но он решил лететь в Актау, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров. "Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау. ", - сказал Ядров. По его словам, имеется много разных обстоятельств, которые необходимо расследовать совместно, к этой работе в с Росавиация полностью готовы. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991449909.html
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актау, грозный, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, в мире
Актау, Грозный, Баку, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, В мире
Командиру разбившегося в Актау самолета предлагали другие аэропорты

Командиру разбившегося в Актау самолета предлагали сесть в другие аэропорты

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 27 дек - РИА Новости. Командиру самолета "Азербайджанских авиалиний", пытавшемуся сесть в Грозном, предлагались другие аэропорты, но он решил лететь в Актау, сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Командир воздушного судна предпринял две попытки посадить самолет в Грозном, которые были безуспешны. Командиру предлагались другие аэропорты. Он принял решение следовать в аэропорт Актау. ", - сказал Ядров.
По его словам, имеется много разных обстоятельств, которые необходимо расследовать совместно, к этой работе в с Росавиация полностью готовы.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
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АктауГрозныйБакуФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — ГрозныйВ мире
 
 
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