Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратура Азербайджана ведет следствие по катастрофе в Актау с Россией - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 27.12.2024 (обновлено: 12:44 27.12.2024)
https://ria.ru/20241227/aktau-1991636841.html
Генпрокуратура Азербайджана ведет следствие по катастрофе в Актау с Россией
Генпрокуратура Азербайджана ведет следствие по катастрофе в Актау с Россией - РИА Новости, 27.12.2024
Генпрокуратура Азербайджана ведет следствие по катастрофе в Актау с Россией
Сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где совместно с российскими коллегами проводят следствие по факту авиакатастрофы под Актау, РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:16:00+03:00
2024-12-27T12:44:00+03:00
азербайджан
актау
россия
в мире
генеральная прокуратура рф
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
грозный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_21b46d2596240496e509a8d6a0a9392e.jpg
БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где совместно с российскими коллегами проводят следствие по факту авиакатастрофы под Актау, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанской генпрокуратуры."Продолжаются необходимые меры по уголовному делу по факту крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане с целью установления объективных причин авиакатастрофы. Группа сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана командирована в город Грозный и проводит следственные и другие процессуальные действия совместно с коллегами из Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - сообщили в азербайджанском надзорном ведомстве.По его данным, еще одна группа сотрудников, командированная в Актау 25 декабря, продолжает выполнение необходимых мероприятий на месте крушения совместно с коллегами из Казахстана.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991366130.html
https://ria.ru/20241227/aktau-1991568620.html
азербайджан
актау
россия
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991226080_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_86ed39dce16733dd1a1ecf01cbe5e62c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
азербайджан, актау, россия, в мире, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грозный, крушение рейса баку — грозный
Азербайджан, Актау, Россия, В мире, Генеральная прокуратура РФ, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Грозный, Крушение рейса Баку — Грозный
Генпрокуратура Азербайджана ведет следствие по катастрофе в Актау с Россией

Генпрокуратура Азербайджана и коллеги из России расследуют катастрофу в Актау

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанкМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где совместно с российскими коллегами проводят следствие по факту авиакатастрофы под Актау, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанской генпрокуратуры.
"Продолжаются необходимые меры по уголовному делу по факту крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане с целью установления объективных причин авиакатастрофы. Группа сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана командирована в город Грозный и проводит следственные и другие процессуальные действия совместно с коллегами из Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - сообщили в азербайджанском надзорном ведомстве.
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Минздрав рассказал о пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиянах
Вчера, 08:44
По его данным, еще одна группа сотрудников, командированная в Актау 25 декабря, продолжает выполнение необходимых мероприятий на месте крушения совместно с коллегами из Казахстана.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Казахстане заявили о взрыве баллона на борту рухнувшего в Актау самолета
00:09
 
АзербайджанАктауРоссияВ миреГенеральная прокуратура РФФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГрозныйКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала