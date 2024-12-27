https://ria.ru/20241227/aktau-1991636841.html

Генпрокуратура Азербайджана ведет следствие по катастрофе в Актау с Россией

Генпрокуратура Азербайджана ведет следствие по катастрофе в Актау с Россией - РИА Новости, 27.12.2024

Генпрокуратура Азербайджана ведет следствие по катастрофе в Актау с Россией

Сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где совместно с российскими коллегами проводят следствие по факту авиакатастрофы под Актау, РИА Новости, 27.12.2024

2024-12-27T12:16:00+03:00

2024-12-27T12:16:00+03:00

2024-12-27T12:44:00+03:00

азербайджан

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

грозный

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БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Сотрудники Генеральной прокуратуры Азербайджана находятся в Грозном, где совместно с российскими коллегами проводят следствие по факту авиакатастрофы под Актау, сообщили РИА Новости в пресс-службе азербайджанской генпрокуратуры."Продолжаются необходимые меры по уголовному делу по факту крушения пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане с целью установления объективных причин авиакатастрофы. Группа сотрудников Генпрокуратуры Азербайджана командирована в город Грозный и проводит следственные и другие процессуальные действия совместно с коллегами из Генеральной прокуратуры Российской Федерации", - сообщили в азербайджанском надзорном ведомстве.По его данным, еще одна группа сотрудников, командированная в Актау 25 декабря, продолжает выполнение необходимых мероприятий на месте крушения совместно с коллегами из Казахстана.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991366130.html

https://ria.ru/20241227/aktau-1991568620.html

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азербайджан, актау, россия, в мире, генеральная прокуратура рф, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), грозный, крушение рейса баку — грозный