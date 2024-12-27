https://ria.ru/20241227/aktau-1991636205.html
Погибшие при крушении самолета в Казахстане пилоты будут похоронены в Баку
Погибшие при крушении самолета в Казахстане пилоты будут похоронены в Баку - РИА Новости, 27.12.2024
Погибшие при крушении самолета в Казахстане пилоты будут похоронены в Баку
Погибшие при крушении самолета под Актау пилоты Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов будут похоронены на Второй Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:14:00+03:00
2024-12-27T12:14:00+03:00
2024-12-27T12:14:00+03:00
в мире
актау
баку
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991376106_0:21:960:561_1920x0_80_0_0_4df41d576e5d161222a27a0defde66e4.jpg
БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Погибшие при крушении самолета под Актау пилоты Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов будут похоронены на Второй Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА. "Пилоты Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов, погибшие при крушении пассажирского самолета AZAL в Казахстане, будут похоронены на II Аллее почетного захоронения. Их тела будут доставлены из Актау в ближайшее время", - говорится в сообщении. В настоящее время перед домом, где жил командир воздушного судна Игорь Кшнякин, собираются бакинцы, чтобы отдать дань уважения его памяти, передает корреспондент РИА Новости. "Игорь был очень замечательным человеком... Когда мы услышали это горькое известие, никто не поверил, потому что он был профессиональным пилотом. Игорь обожал свою работу. Игорь был русским, но отлично говорил на азербайджанском", - вспоминает сосед Кшнякина Анар Рустамов. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991366130.html
https://ria.ru/20241227/aktau-1991568620.html
актау
баку
грозный
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991376106_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_3ee7edfa81bcff4761520481ad8374db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, актау, баку, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Баку, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Погибшие при крушении самолета в Казахстане пилоты будут похоронены в Баку
АПА: Погибших в Актау пилотов похоронят на II Аллее почетного захоронения в Баку