Рейтинг@Mail.ru
Погибшие при крушении самолета в Казахстане пилоты будут похоронены в Баку - РИА Новости, 27.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:14 27.12.2024
https://ria.ru/20241227/aktau-1991636205.html
Погибшие при крушении самолета в Казахстане пилоты будут похоронены в Баку
Погибшие при крушении самолета в Казахстане пилоты будут похоронены в Баку - РИА Новости, 27.12.2024
Погибшие при крушении самолета в Казахстане пилоты будут похоронены в Баку
Погибшие при крушении самолета под Актау пилоты Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов будут похоронены на Второй Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает... РИА Новости, 27.12.2024
2024-12-27T12:14:00+03:00
2024-12-27T12:14:00+03:00
в мире
актау
баку
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991376106_0:21:960:561_1920x0_80_0_0_4df41d576e5d161222a27a0defde66e4.jpg
БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Погибшие при крушении самолета под Актау пилоты Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов будут похоронены на Второй Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА. "Пилоты Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов, погибшие при крушении пассажирского самолета AZAL в Казахстане, будут похоронены на II Аллее почетного захоронения. Их тела будут доставлены из Актау в ближайшее время", - говорится в сообщении. В настоящее время перед домом, где жил командир воздушного судна Игорь Кшнякин, собираются бакинцы, чтобы отдать дань уважения его памяти, передает корреспондент РИА Новости. "Игорь был очень замечательным человеком... Когда мы услышали это горькое известие, никто не поверил, потому что он был профессиональным пилотом. Игорь обожал свою работу. Игорь был русским, но отлично говорил на азербайджанском", - вспоминает сосед Кшнякина Анар Рустамов. Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991366130.html
https://ria.ru/20241227/aktau-1991568620.html
актау
баку
грозный
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991376106_0:0:960:720_1920x0_80_0_0_3ee7edfa81bcff4761520481ad8374db.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, актау, баку, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Актау, Баку, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Погибшие при крушении самолета в Казахстане пилоты будут похоронены в Баку

АПА: Погибших в Актау пилотов похоронят на II Аллее почетного захоронения в Баку

© Фото : МЧС Республики КазахстанМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
© Фото : МЧС Республики Казахстан
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Читать ria.ru в
Дзен
БАКУ, 27 дек – РИА Новости. Погибшие при крушении самолета под Актау пилоты Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов будут похоронены на Второй Аллее почетного захоронения в Баку, сообщает азербайджанское информационное агентство АПА.
"Пилоты Игорь Кшнякин и Александр Кальянинов, погибшие при крушении пассажирского самолета AZAL в Казахстане, будут похоронены на II Аллее почетного захоронения. Их тела будут доставлены из Актау в ближайшее время", - говорится в сообщении.
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Минздрав рассказал о пострадавших в авиакатастрофе в Актау россиянах
Вчера, 08:44
В настоящее время перед домом, где жил командир воздушного судна Игорь Кшнякин, собираются бакинцы, чтобы отдать дань уважения его памяти, передает корреспондент РИА Новости. "Игорь был очень замечательным человеком... Когда мы услышали это горькое известие, никто не поверил, потому что он был профессиональным пилотом. Игорь обожал свою работу. Игорь был русским, но отлично говорил на азербайджанском", - вспоминает сосед Кшнякина Анар Рустамов.
Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир воздушного судна принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек; по информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.
Место крушения самолета Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В Казахстане заявили о взрыве баллона на борту рухнувшего в Актау самолета
00:09
 
В миреАктауБакуГрозныйФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Крушение рейса Баку — Грозный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала