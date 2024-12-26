https://ria.ru/20241226/zasedanie-1991485889.html

В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе

В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе - РИА Новости, 26.12.2024

В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе

Завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Ленинградской области, оно длилось более двух часов. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:04:00+03:00

2024-12-26T16:04:00+03:00

2024-12-26T16:05:00+03:00

ленинградская область

россия

армения

александр лукашенко

владимир путин

касым-жомарт токаев

евразийский экономический союз

экономика

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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Ленинградской области, оно длилось более двух часов. Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС проходило на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. "Узкий завершен. Длился он более двух часов. Было что обсудить, очевидно", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко Telegram-канала "Пул первого". В заседании принимали участие лидеры стран пятерки: президент России Владимир Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров. Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, было по видеосвязи в связи с положительным тестом на коронавирус у главы кабмина Армении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ленинградская область, россия, армения, александр лукашенко, владимир путин, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, экономика