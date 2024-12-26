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В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе - РИА Новости, 26.12.2024
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16:04 26.12.2024 (обновлено: 16:05 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/zasedanie-1991485889.html
В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе
В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе - РИА Новости, 26.12.2024
В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе
Завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Ленинградской области, оно длилось более двух часов. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:04:00+03:00
2024-12-26T16:05:00+03:00
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евразийский экономический союз
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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Ленинградской области, оно длилось более двух часов. Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС проходило на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. "Узкий завершен. Длился он более двух часов. Было что обсудить, очевидно", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко Telegram-канала "Пул первого". В заседании принимали участие лидеры стран пятерки: президент России Владимир Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров. Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, было по видеосвязи в связи с положительным тестом на коронавирус у главы кабмина Армении.
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ленинградская область, россия, армения, александр лукашенко, владимир путин, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, экономика
Ленинградская область, Россия, Армения, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, Экономика
В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе

Заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе завершилось

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
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МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Ленинградской области, оно длилось более двух часов.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС проходило на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.
"Узкий завершен. Длился он более двух часов. Было что обсудить, очевидно", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко Telegram-канала "Пул первого".
В заседании принимали участие лидеры стран пятерки: президент России Владимир Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров. Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, было по видеосвязи в связи с положительным тестом на коронавирус у главы кабмина Армении.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Высший Евразийский экономический совет
25 декабря, 00:29
 
Ленинградская областьРоссияАрменияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзЭкономика
 
 
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