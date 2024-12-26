https://ria.ru/20241226/zasedanie-1991485889.html
В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе
В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе - РИА Новости, 26.12.2024
В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе
Завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Ленинградской области, оно длилось более двух часов. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:04:00+03:00
2024-12-26T16:04:00+03:00
2024-12-26T16:05:00+03:00
ленинградская область
россия
армения
александр лукашенко
владимир путин
касым-жомарт токаев
евразийский экономический союз
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991462363_0:222:3246:2048_1920x0_80_0_0_03de3d8afb6ce996eb304024f843b531.jpg
МИНСК, 26 дек – РИА Новости. Завершилось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе в Ленинградской области, оно длилось более двух часов. Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС проходило на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. "Узкий завершен. Длился он более двух часов. Было что обсудить, очевидно", - говорится в сообщении близкого к пресс-службе Лукашенко Telegram-канала "Пул первого". В заседании принимали участие лидеры стран пятерки: президент России Владимир Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров. Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, было по видеосвязи в связи с положительным тестом на коронавирус у главы кабмина Армении.
https://ria.ru/20241225/sovet-1990799324.html
ленинградская область
россия
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1a/1991462363_402:0:3133:2048_1920x0_80_0_0_effa51db10e220a812d6a8de8d10ec84.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, россия, армения, александр лукашенко, владимир путин, касым-жомарт токаев, евразийский экономический союз, экономика
Ленинградская область, Россия, Армения, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, Евразийский экономический союз, Экономика
В Ленинградской области завершилось заседание ВЕЭС в узком составе
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе завершилось