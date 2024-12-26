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В Совфеде прокомментировали предложения Франции по Украине - РИА Новости, 26.12.2024
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16:10 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/ukraina-1991487670.html
В Совфеде прокомментировали предложения Франции по Украине
В Совфеде прокомментировали предложения Франции по Украине - РИА Новости, 26.12.2024
В Совфеде прокомментировали предложения Франции по Украине
Французские предложения, обращенные к России, по обсуждению конфликта на Украине без участия Киева напрямую указывают на отсутствие субъектности у киевского... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:10:00+03:00
2024-12-26T16:10:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Французские предложения, обращенные к России, по обсуждению конфликта на Украине без участия Киева напрямую указывают на отсутствие субъектности у киевского режима, заявил РИА Новости сенатор Совфеда РФ Сергей Перминов. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Франция по закрытым каналам направляла России предложения диалога по конфликту на Украине, причем без участия Киева. "В международных отношениях всегда договариваются стороны, имеющие политическую субъектность. Позиция французской стороны прямо указывает на отсутствие субъектности у киевского режима и его соподчиненную роль в вопросах "войны и мира". Таков удел каждого прокси-режима. "Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить…", - сказал Перминов. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241226/gosduma-1991467610.html
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в мире, россия, украина, киев, сергей перминов, владимир путин, сергей лавров, совет федерации рф, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Киев, Сергей Перминов, Владимир Путин, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины
В Совфеде прокомментировали предложения Франции по Украине

Перминов: позиция Франции по Украине указывает на отсутствие субъектности Киева

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание Совета Федерации РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Французские предложения, обращенные к России, по обсуждению конфликта на Украине без участия Киева напрямую указывают на отсутствие субъектности у киевского режима, заявил РИА Новости сенатор Совфеда РФ Сергей Перминов.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что Франция по закрытым каналам направляла России предложения диалога по конфликту на Украине, причем без участия Киева.
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Депутат прокомментировал предложения Франции по Украине
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"В международных отношениях всегда договариваются стороны, имеющие политическую субъектность. Позиция французской стороны прямо указывает на отсутствие субъектности у киевского режима и его соподчиненную роль в вопросах "войны и мира". Таков удел каждого прокси-режима. "Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить…", - сказал Перминов.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
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В миреРоссияУкраинаКиевСергей ПерминовВладимир ПутинСергей ЛавровСовет Федерации РФНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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