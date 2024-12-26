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Страны Индийского океана вспоминают 20-ю годовщину разрушительного цунами - РИА Новости, 26.12.2024
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00:23 26.12.2024 (обновлено: 00:29 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/tsunami-1991346331.html
Страны Индийского океана вспоминают 20-ю годовщину разрушительного цунами
Страны Индийского океана вспоминают 20-ю годовщину разрушительного цунами - РИА Новости, 26.12.2024
Страны Индийского океана вспоминают 20-ю годовщину разрушительного цунами
Страны бассейна Индийского океана в четверг вспоминают 20-ю годовщину землетрясения и цунами 2004 года, в результате которых погибло почти 230 тысяч человек в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T00:23:00+03:00
2024-12-26T00:29:00+03:00
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индийский океан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек – РИА Новости. Страны бассейна Индийского океана в четверг вспоминают 20-ю годовщину землетрясения и цунами 2004 года, в результате которых погибло почти 230 тысяч человек в более чем дюжине стран. Землетрясение магнитудой 9,1 у западного побережья острова Суматра в Индонезии вызвало огромные волны, которые обрушились на прибрежные районы Индонезии, Шри-Ланки, Индии, Таиланда и других стран в бассейне Индийского океана. Цунами было вызвано самым длинным разрывом линии разлома в результате землетрясения, произошедшего 7.59 26 декабря 2004 года. Океаническое дно открылось по меньшей мере на 1,2 тысячи километров в длину между Индийской плитой и Бирманской микроплитой. Землетрясение создало волны высотой более 30 метров, высвободив энергию, эквивалентную 23 тысячам атомных бомб, сброшенных на Хиросиму, и вызвав масштабные разрушения. Огромные волны прошли по Индийскому океану, обрушившись на Шри-Ланку, Индию и Таиланд несколько часов спустя. Самая высокая скорость волн составляла более 800 километров в час. Изначально магнитуда была зафиксирована на уровне 8,8, прежде чем Геологическая служба США официально объявила магнитуду 9,1 и глубину 30 километров с эпицентром в 150 миль от побережья Суматры. Согласно "Базе данных чрезвычайных событий", глобальной базе данных о катастрофах, в результате цунами погибло в общей сложности 226 408 человек. Наиболее пострадавшим районом стала северная Суматра, где погибло более 120 тысяч человек из 165 708 погибших в Индонезии. Согласно данным базы, еще более 35 тысяч человек погибли на Шри-Ланке, более 16 тысяч в Индии и более 8 тысяч - в Таиланде. Цунами также унесло жизни людей на Мальдивах, Сомали, в Малайзии и Мьянме. По данным Организации Объединенных Наций, цунами заставило покинуть свои дома более 1,5 миллиона человек и потребовало от международного сообщества выделить около 14 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий. Цунами также заставило задуматься о готовности прибрежных общин вокруг бассейна Индийского океана к последствиям подводного землетрясения. Во время землетрясения в Индийском океане не было никакой системы оповещения, но за последние годы по всему миру было построено более 1,4 тысяч станции системы предупреждения о землетрясениях, в результате которых время оповещения сократилось до нескольких минут после формирования волны цунами. Как отмечают индийские ученые-океанологи, сейчас, благодаря миллионам долларов, инвестированным в системы оповещения, мир подготовлен более чем когда-либо, однако это не гарантирует полной безопасности в случае нового катастрофического цунами.
https://ria.ru/20241023/tsunami-1979453006.html
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в мире, индийский океан, суматра, индонезия
В мире, Индийский океан, Суматра, Индонезия
Страны Индийского океана вспоминают 20-ю годовщину разрушительного цунами

Страны Индийского океана вспоминают годовщину землетрясения и цунами 2004 года

© РИА Новости / Михаил ЦыгановПоследствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии
Последствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Последствия цунами 2004 года в Юго-Восточной Азии. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 26 дек – РИА Новости. Страны бассейна Индийского океана в четверг вспоминают 20-ю годовщину землетрясения и цунами 2004 года, в результате которых погибло почти 230 тысяч человек в более чем дюжине стран.
Землетрясение магнитудой 9,1 у западного побережья острова Суматра в Индонезии вызвало огромные волны, которые обрушились на прибрежные районы Индонезии, Шри-Ланки, Индии, Таиланда и других стран в бассейне Индийского океана.
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Цунами было вызвано самым длинным разрывом линии разлома в результате землетрясения, произошедшего 7.59 26 декабря 2004 года. Океаническое дно открылось по меньшей мере на 1,2 тысячи километров в длину между Индийской плитой и Бирманской микроплитой. Землетрясение создало волны высотой более 30 метров, высвободив энергию, эквивалентную 23 тысячам атомных бомб, сброшенных на Хиросиму, и вызвав масштабные разрушения. Огромные волны прошли по Индийскому океану, обрушившись на Шри-Ланку, Индию и Таиланд несколько часов спустя. Самая высокая скорость волн составляла более 800 километров в час.
Изначально магнитуда была зафиксирована на уровне 8,8, прежде чем Геологическая служба США официально объявила магнитуду 9,1 и глубину 30 километров с эпицентром в 150 миль от побережья Суматры.
Согласно "Базе данных чрезвычайных событий", глобальной базе данных о катастрофах, в результате цунами погибло в общей сложности 226 408 человек. Наиболее пострадавшим районом стала северная Суматра, где погибло более 120 тысяч человек из 165 708 погибших в Индонезии. Согласно данным базы, еще более 35 тысяч человек погибли на Шри-Ланке, более 16 тысяч в Индии и более 8 тысяч - в Таиланде. Цунами также унесло жизни людей на Мальдивах, Сомали, в Малайзии и Мьянме.
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По данным Организации Объединенных Наций, цунами заставило покинуть свои дома более 1,5 миллиона человек и потребовало от международного сообщества выделить около 14 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий.
Цунами также заставило задуматься о готовности прибрежных общин вокруг бассейна Индийского океана к последствиям подводного землетрясения. Во время землетрясения в Индийском океане не было никакой системы оповещения, но за последние годы по всему миру было построено более 1,4 тысяч станции системы предупреждения о землетрясениях, в результате которых время оповещения сократилось до нескольких минут после формирования волны цунами.
Как отмечают индийские ученые-океанологи, сейчас, благодаря миллионам долларов, инвестированным в системы оповещения, мир подготовлен более чем когда-либо, однако это не гарантирует полной безопасности в случае нового катастрофического цунами.
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