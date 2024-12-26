https://ria.ru/20241226/shtrafy-1991352592.html

Логисты рассказали, как штрафы за нарушение ПДД влияют на грузоперевозки

Логисты рассказали, как штрафы за нарушение ПДД влияют на грузоперевозки - РИА Новости, 26.12.2024

Логисты рассказали, как штрафы за нарушение ПДД влияют на грузоперевозки

Штрафы за нарушения правил дорожного движения при грузоперевозках в России могут влиять на стоимость этих услуг; снизить же число взысканий помогают... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T03:38:00+03:00

2024-12-26T03:38:00+03:00

2024-12-26T03:38:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Штрафы за нарушения правил дорожного движения при грузоперевозках в России могут влиять на стоимость этих услуг; снизить же число взысканий помогают профилактические меры, такие как цифровой мониторинг скорости движения и поведения водителей на дорогах, их обучение и мотивация, заявили РИА Новости в логистических компаниях. С 1 января 2025 года планируется увеличить административные штрафы за нарушение некоторых ПДД. Изменения уже одобрены Советом Федерации. Вырастут, в том числе, и штрафы за деяния, которые совершаются в основном при перевозке грузов. Так, увеличатся взыскания за несоблюдение требований дорожных знаков до 5 тысяч рублей (исключение сделано для Москвы и Петербурга). Вырастут и штрафы за перегруз, в частности, для компаний минимальная планка за превышение допустимой массы транспортного средства поднимется до 375 тысяч рублей, максимальная – до 600 тысяч. Опрошенные транспортные компании оценили долю штрафов в себестоимости перевозки - в среднем она составляет 0,5%, но может быть "значительно выше". "Штрафы могут существенно влиять на себестоимость перевозки, особенно если они систематические", - заявили в федеральной транспортной компании "Скиф-Карго". "Около 60% перевозчиков, работающих на межтерминальных перевозках, получают два–три штрафа в месяц. В городской доставке ситуация сложнее: до пяти штрафов на машину ежемесячно. В результате ... это приводит к удорожанию услуг на 2-3%", - добавили в экспедиторской компании "ДА-ТРАНС". При этом там добавили, что увеличение штрафов обычно дает краткосрочный эффект - "в первые месяцы количество нарушений снижается на 25-30%". Транспортные компании уверены, что более эффективны для снижения числа нарушений комплексные меры - обучение, мотивация и контроль. Также добиться снижения числа штрафов помогает более тщательное планирование маршрутов и графика работы водителей, которые минимизируют риски нарушений ПДД. Так, в транспортных компаниях отметили, что получение штрафов можно предупредить, например, с помощью обязательного прохождения водителем после приема на работу дополнительного теоретического и практического обучения. "Если водитель получает штраф, дорожная ситуация подробно разбирается, специалисты дают рекомендации, как избежать ее повторения в будущем. При необходимости сотрудник проходит дополнительное обучение. В результате порядка 70% водителей не допускают повторных ошибок", - рассказали в ГК "Деловые Линии" о предпринимаемых мерах. Помимо обучения водителей, компании указывают на необходимость использования систем мониторинга, контроля скорости движения и поведения водителей. В "Скиф-Карго" отметили, что такие инструменты дисциплинируют водителя, в итоге суммы и количество штрафов сокращаются. "У перевозчиков с такими системами на 40% меньше нарушений", – добавили в "ДА-ТРАНС".

https://ria.ru/20241210/shtrafy-1988410022.html

https://ria.ru/20241221/shtrafy-1990544529.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, авто, россия, москва, санкт-петербург, совет федерации рф, гк "деловые линии"