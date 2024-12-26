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Логисты рассказали, как штрафы за нарушение ПДД влияют на грузоперевозки - РИА Новости, 26.12.2024
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03:38 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/shtrafy-1991352592.html
Логисты рассказали, как штрафы за нарушение ПДД влияют на грузоперевозки
Логисты рассказали, как штрафы за нарушение ПДД влияют на грузоперевозки - РИА Новости, 26.12.2024
Логисты рассказали, как штрафы за нарушение ПДД влияют на грузоперевозки
Штрафы за нарушения правил дорожного движения при грузоперевозках в России могут влиять на стоимость этих услуг; снизить же число взысканий помогают... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T03:38:00+03:00
2024-12-26T03:38:00+03:00
общество
авто
россия
москва
санкт-петербург
совет федерации рф
гк "деловые линии"
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Штрафы за нарушения правил дорожного движения при грузоперевозках в России могут влиять на стоимость этих услуг; снизить же число взысканий помогают профилактические меры, такие как цифровой мониторинг скорости движения и поведения водителей на дорогах, их обучение и мотивация, заявили РИА Новости в логистических компаниях. С 1 января 2025 года планируется увеличить административные штрафы за нарушение некоторых ПДД. Изменения уже одобрены Советом Федерации. Вырастут, в том числе, и штрафы за деяния, которые совершаются в основном при перевозке грузов. Так, увеличатся взыскания за несоблюдение требований дорожных знаков до 5 тысяч рублей (исключение сделано для Москвы и Петербурга). Вырастут и штрафы за перегруз, в частности, для компаний минимальная планка за превышение допустимой массы транспортного средства поднимется до 375 тысяч рублей, максимальная – до 600 тысяч. Опрошенные транспортные компании оценили долю штрафов в себестоимости перевозки - в среднем она составляет 0,5%, но может быть "значительно выше". "Штрафы могут существенно влиять на себестоимость перевозки, особенно если они систематические", - заявили в федеральной транспортной компании "Скиф-Карго". "Около 60% перевозчиков, работающих на межтерминальных перевозках, получают два–три штрафа в месяц. В городской доставке ситуация сложнее: до пяти штрафов на машину ежемесячно. В результате ... это приводит к удорожанию услуг на 2-3%", - добавили в экспедиторской компании "ДА-ТРАНС". При этом там добавили, что увеличение штрафов обычно дает краткосрочный эффект - "в первые месяцы количество нарушений снижается на 25-30%". Транспортные компании уверены, что более эффективны для снижения числа нарушений комплексные меры - обучение, мотивация и контроль. Также добиться снижения числа штрафов помогает более тщательное планирование маршрутов и графика работы водителей, которые минимизируют риски нарушений ПДД. Так, в транспортных компаниях отметили, что получение штрафов можно предупредить, например, с помощью обязательного прохождения водителем после приема на работу дополнительного теоретического и практического обучения. "Если водитель получает штраф, дорожная ситуация подробно разбирается, специалисты дают рекомендации, как избежать ее повторения в будущем. При необходимости сотрудник проходит дополнительное обучение. В результате порядка 70% водителей не допускают повторных ошибок", - рассказали в ГК "Деловые Линии" о предпринимаемых мерах. Помимо обучения водителей, компании указывают на необходимость использования систем мониторинга, контроля скорости движения и поведения водителей. В "Скиф-Карго" отметили, что такие инструменты дисциплинируют водителя, в итоге суммы и количество штрафов сокращаются. "У перевозчиков с такими системами на 40% меньше нарушений", – добавили в "ДА-ТРАНС".
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общество, авто, россия, москва, санкт-петербург, совет федерации рф, гк "деловые линии"
Общество, Авто, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Совет Федерации РФ, ГК "Деловые Линии"
Логисты рассказали, как штрафы за нарушение ПДД влияют на грузоперевозки

Логисты рассказали о профилактике штрафов за нарушение ПДД при грузоперевозках

© РИА Новости / Юрий Сурин | Перейти в медиабанкГрузовые машины в пробке
Грузовые машины в пробке - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Юрий Сурин
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Грузовые машины в пробке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Штрафы за нарушения правил дорожного движения при грузоперевозках в России могут влиять на стоимость этих услуг; снизить же число взысканий помогают профилактические меры, такие как цифровой мониторинг скорости движения и поведения водителей на дорогах, их обучение и мотивация, заявили РИА Новости в логистических компаниях.
С 1 января 2025 года планируется увеличить административные штрафы за нарушение некоторых ПДД. Изменения уже одобрены Советом Федерации. Вырастут, в том числе, и штрафы за деяния, которые совершаются в основном при перевозке грузов. Так, увеличатся взыскания за несоблюдение требований дорожных знаков до 5 тысяч рублей (исключение сделано для Москвы и Петербурга). Вырастут и штрафы за перегруз, в частности, для компаний минимальная планка за превышение допустимой массы транспортного средства поднимется до 375 тысяч рублей, максимальная – до 600 тысяч.
Москва - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
В Госдуме рассказали о новых штрафах за нарушение ПДД
10 декабря, 15:13
Опрошенные транспортные компании оценили долю штрафов в себестоимости перевозки - в среднем она составляет 0,5%, но может быть "значительно выше". "Штрафы могут существенно влиять на себестоимость перевозки, особенно если они систематические", - заявили в федеральной транспортной компании "Скиф-Карго".
"Около 60% перевозчиков, работающих на межтерминальных перевозках, получают два–три штрафа в месяц. В городской доставке ситуация сложнее: до пяти штрафов на машину ежемесячно. В результате ... это приводит к удорожанию услуг на 2-3%", - добавили в экспедиторской компании "ДА-ТРАНС".
При этом там добавили, что увеличение штрафов обычно дает краткосрочный эффект - "в первые месяцы количество нарушений снижается на 25-30%". Транспортные компании уверены, что более эффективны для снижения числа нарушений комплексные меры - обучение, мотивация и контроль. Также добиться снижения числа штрафов помогает более тщательное планирование маршрутов и графика работы водителей, которые минимизируют риски нарушений ПДД.
Так, в транспортных компаниях отметили, что получение штрафов можно предупредить, например, с помощью обязательного прохождения водителем после приема на работу дополнительного теоретического и практического обучения. "Если водитель получает штраф, дорожная ситуация подробно разбирается, специалисты дают рекомендации, как избежать ее повторения в будущем. При необходимости сотрудник проходит дополнительное обучение. В результате порядка 70% водителей не допускают повторных ошибок", - рассказали в ГК "Деловые Линии" о предпринимаемых мерах.
Помимо обучения водителей, компании указывают на необходимость использования систем мониторинга, контроля скорости движения и поведения водителей. В "Скиф-Карго" отметили, что такие инструменты дисциплинируют водителя, в итоге суммы и количество штрафов сокращаются. "У перевозчиков с такими системами на 40% меньше нарушений", – добавили в "ДА-ТРАНС".
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Юрист назвал нарушения ПДД, штрафы за которые вырастут с 1 января
21 декабря, 02:20
 
ОбществоАвтоРоссияМоскваСанкт-ПетербургСовет Федерации РФГК "Деловые Линии"
 
 
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