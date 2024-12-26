В Кремле рассказали, что лидеры СНГ обсуждают на неформальных саммитах
Песков: на неформальных саммитах обсуждают темы, которые считают необходимыми
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидеры стран СНГ на традиционных неформальных саммитах обсуждают те темы, которые считают необходимым обсудить на данный момент и которые не вмещаются в фиксированные повестки дня официальных встреч, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. В этом году такой неформальный саммит состоялся 25 декабря на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Петербурга.
"Это непосредственно практическое, прикладное измерение, это обсуждение тех вопросов, которые зачастую не вмещаются в фиксированные повестки дня. Неформальный саммит просто предполагает нефиксированную повестку дня и президенты затрагивают те темы, которые считают необходимым (обсудить) на данный момент", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести".
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