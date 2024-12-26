Рейтинг@Mail.ru
В Кремле рассказали, что лидеры СНГ обсуждают на неформальных саммитах - РИА Новости, 26.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 26.12.2024 (обновлено: 17:57 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/sammit-1991514798.html
В Кремле рассказали, что лидеры СНГ обсуждают на неформальных саммитах
В Кремле рассказали, что лидеры СНГ обсуждают на неформальных саммитах - РИА Новости, 26.12.2024
В Кремле рассказали, что лидеры СНГ обсуждают на неформальных саммитах
Лидеры стран СНГ на традиционных неформальных саммитах обсуждают те темы, которые считают необходимым обсудить на данный момент и которые не вмещаются в... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:47:00+03:00
2024-12-26T17:57:00+03:00
снг
в мире
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918008375_0:131:3294:1984_1920x0_80_0_0_707f25780a6388f5da618a5562c9748f.jpg
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидеры стран СНГ на традиционных неформальных саммитах обсуждают те темы, которые считают необходимым обсудить на данный момент и которые не вмещаются в фиксированные повестки дня официальных встреч, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. В этом году такой неформальный саммит состоялся 25 декабря на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Петербурга."Это непосредственно практическое, прикладное измерение, это обсуждение тех вопросов, которые зачастую не вмещаются в фиксированные повестки дня. Неформальный саммит просто предполагает нефиксированную повестку дня и президенты затрагивают те темы, которые считают необходимым (обсудить) на данный момент", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести".
https://ria.ru/20241225/sng-1991287919.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/19/1918008375_563:0:3294:2048_1920x0_80_0_0_ef540e59f01e6ede99caa755c6355775.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
снг, в мире, владимир путин, россия
СНГ, В мире, Владимир Путин, Россия
В Кремле рассказали, что лидеры СНГ обсуждают на неформальных саммитах

Песков: на неформальных саммитах обсуждают темы, которые считают необходимыми

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета
Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин на встрече глав государств-участников Высшего Евразийского экономического совета. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидеры стран СНГ на традиционных неформальных саммитах обсуждают те темы, которые считают необходимым обсудить на данный момент и которые не вмещаются в фиксированные повестки дня официальных встреч, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. В этом году такой неформальный саммит состоялся 25 декабря на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Петербурга.
"Это непосредственно практическое, прикладное измерение, это обсуждение тех вопросов, которые зачастую не вмещаются в фиксированные повестки дня. Неформальный саммит просто предполагает нефиксированную повестку дня и президенты затрагивают те темы, которые считают необходимым (обсудить) на данный момент", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".
Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести".
Неформальная встреча глав делегаций государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
"Рассчитываем на ваши войска". О чем Путин говорил с лидерами СНГ
25 декабря, 16:58
 
СНГВ миреВладимир ПутинРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала