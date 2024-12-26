https://ria.ru/20241226/sammit-1991514798.html

В Кремле рассказали, что лидеры СНГ обсуждают на неформальных саммитах

В Кремле рассказали, что лидеры СНГ обсуждают на неформальных саммитах - РИА Новости, 26.12.2024

В Кремле рассказали, что лидеры СНГ обсуждают на неформальных саммитах

Лидеры стран СНГ на традиционных неформальных саммитах обсуждают те темы, которые считают необходимым обсудить на данный момент и которые не вмещаются в... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:47:00+03:00

2024-12-26T17:47:00+03:00

2024-12-26T17:57:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидеры стран СНГ на традиционных неформальных саммитах обсуждают те темы, которые считают необходимым обсудить на данный момент и которые не вмещаются в фиксированные повестки дня официальных встреч, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Неформальная встреча лидеров стран СНГ традиционно проходит каждый год в конце декабря в Санкт-Петербурге. В этом году такой неформальный саммит состоялся 25 декабря на площадке горнолыжного курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Петербурга."Это непосредственно практическое, прикладное измерение, это обсуждение тех вопросов, которые зачастую не вмещаются в фиксированные повестки дня. Неформальный саммит просто предполагает нефиксированную повестку дня и президенты затрагивают те темы, которые считают необходимым (обсудить) на данный момент", - сказал Песков в интервью телеканалу "Россия 1".Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале "Вести".

https://ria.ru/20241225/sng-1991287919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

снг, в мире, владимир путин, россия