Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира
Путин: ЕАЭС утвердился как один из самодостаточных центров многополярного мира
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек — РИА Новости. ЕАЭС утвердился как один из самостоятельных центров формирующегося многополярного мира, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
"Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться", — сказал он.
Кроме того, деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов и углублению кооперационных связей, отметил глава государства.
Сейчас в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателей при организации имеют Узбекистан, Куба и Молдавия.
"Главное — интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников объединения, помогает обеспечивать стабильный рост экономик как государств пятерки, так и Евразийского региона в целом, идет к повышению качества жизни и благосостоянию граждан", — указал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия высоко ценит взаимовыгодное сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и заинтересована в активизации совместной работы по укреплению интеграционного объединения.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Встреча, начавшаяся в узком составе, затем продолжится в расширенном формате.
Высший Евразийский экономический совет
25 декабря, 00:29