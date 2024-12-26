https://ria.ru/20241226/putin-1991449116.html

Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира

Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира - РИА Новости, 26.12.2024

Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира

ЕАЭС утвердился как один из самостоятельных центров формирующегося многополярного мира, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:44:00+03:00

2024-12-26T13:44:00+03:00

2024-12-26T14:58:00+03:00

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евразийский экономический союз

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек — РИА Новости. ЕАЭС утвердился как один из самостоятельных центров формирующегося многополярного мира, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. "Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться", — сказал он.Кроме того, деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов и углублению кооперационных связей, отметил глава государства. "Главное — интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников объединения, помогает обеспечивать стабильный рост экономик как государств пятерки, так и Евразийского региона в целом, идет к повышению качества жизни и благосостоянию граждан", — указал Путин.Президент подчеркнул, что Россия высоко ценит взаимовыгодное сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и заинтересована в активизации совместной работы по укреплению интеграционного объединения.Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Встреча, начавшаяся в узком составе, затем продолжится в расширенном формате.

https://ria.ru/20241223/iran-1990899850.html

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россия, ленинградская область, санкт-петербург, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийский союз, политика