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Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира - РИА Новости, 26.12.2024
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13:44 26.12.2024 (обновлено: 14:58 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991449116.html
Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира
Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира - РИА Новости, 26.12.2024
Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира
ЕАЭС утвердился как один из самостоятельных центров формирующегося многополярного мира, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:44:00+03:00
2024-12-26T14:58:00+03:00
россия
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владимир путин
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евразийский союз
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек — РИА Новости. ЕАЭС утвердился как один из самостоятельных центров формирующегося многополярного мира, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. "Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться", — сказал он.Кроме того, деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов и углублению кооперационных связей, отметил глава государства. "Главное — интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников объединения, помогает обеспечивать стабильный рост экономик как государств пятерки, так и Евразийского региона в целом, идет к повышению качества жизни и благосостоянию граждан", — указал Путин.Президент подчеркнул, что Россия высоко ценит взаимовыгодное сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и заинтересована в активизации совместной работы по укреплению интеграционного объединения.Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Встреча, начавшаяся в узком составе, затем продолжится в расширенном формате.
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россия, ленинградская область, санкт-петербург, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийский союз, политика
Россия, Ленинградская область, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Евразийский Союз, Политика
Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира

Путин: ЕАЭС утвердился как один из самодостаточных центров многополярного мира

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек — РИА Новости. ЕАЭС утвердился как один из самостоятельных центров формирующегося многополярного мира, заявил президент Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
"Наше объединение утвердилось в качестве одного из самостоятельных и самодостаточных центров формирующегося многополярного мира и продолжает динамично развиваться", — сказал он.
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Кроме того, деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов и углублению кооперационных связей, отметил глава государства.

Сейчас в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателей при организации имеют Узбекистан, Куба и Молдавия.

"Главное — интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников объединения, помогает обеспечивать стабильный рост экономик как государств пятерки, так и Евразийского региона в целом, идет к повышению качества жизни и благосостоянию граждан", — указал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия высоко ценит взаимовыгодное сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и заинтересована в активизации совместной работы по укреплению интеграционного объединения.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Встреча, начавшаяся в узком составе, затем продолжится в расширенном формате.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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25 декабря, 00:29
 
РоссияЛенинградская областьСанкт-ПетербургВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЕвразийский СоюзПолитика
 
 
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