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Путин рассказал об экономической деятельности ЕАЭС - РИА Новости, 26.12.2024
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13:35 26.12.2024 (обновлено: 13:52 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/putin-1991444203.html
Путин рассказал об экономической деятельности ЕАЭС
Путин рассказал об экономической деятельности ЕАЭС - РИА Новости, 26.12.2024
Путин рассказал об экономической деятельности ЕАЭС
Деятельность Евразийского экономического совета (ЕАЭС) способствует расширению торговли и углублению кооперационных связей, обеспечивает стабильный рост... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:35:00+03:00
2024-12-26T13:52:00+03:00
экономика
россия
ленинградская область
владимир путин
евразийский экономический союз
евразийский союз
санкт-петербург
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Деятельность Евразийского экономического совета (ЕАЭС) способствует расширению торговли и углублению кооперационных связей, обеспечивает стабильный рост экономик в регионе, сообщил президент России Владимир Путин.Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС, в том числе президента России Владимира Путина, проходит на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга."Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а главное - интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения, на деле помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост экономик как государств пятерки, так и Евразийского региона в целом, идет к повышению качества жизни и благосостоянию граждан наших стран", - сказал Путин в ходе заседания ЕАЭС в узком составе.
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экономика, россия, ленинградская область, владимир путин, евразийский экономический союз, евразийский союз, санкт-петербург
Экономика, Россия, Ленинградская область, Владимир Путин, Евразийский экономический союз, Евразийский Союз, Санкт-Петербург
Путин рассказал об экономической деятельности ЕАЭС

Путин: деятельность ЕАЭС обеспечивает стабильный экономический рост в регионе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек - РИА Новости. Деятельность Евразийского экономического совета (ЕАЭС) способствует расширению торговли и углублению кооперационных связей, обеспечивает стабильный рост экономик в регионе, сообщил президент России Владимир Путин.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС, в том числе президента России Владимира Путина, проходит на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.
"Деятельность Евразийского союза способствует расширению торговли и инвестиционных обменов, наращиванию деловых контактов, углублению кооперационных связей, а главное - интеграционное взаимодействие приносит реальную выгоду каждому из участников нашего объединения, на деле помогает обеспечивать стабильный, устойчивый рост экономик как государств пятерки, так и Евразийского региона в целом, идет к повышению качества жизни и благосостоянию граждан наших стран", - сказал Путин в ходе заседания ЕАЭС в узком составе.
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
Путин назвал ЕАЭС одним из самодостаточных центров многополярного мира
Вчера, 13:44
 
ЭкономикаРоссияЛенинградская областьВладимир ПутинЕвразийский экономический союзЕвразийский СоюзСанкт-Петербург
 
 
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