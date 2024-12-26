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Александр Лукашевич: ОБСЕ не справилась с урегулированием конфликтов

Александр Лукашевич: ОБСЕ не справилась с урегулированием конфликтов - РИА Новости, 26.12.2024

Александр Лукашевич: ОБСЕ не справилась с урегулированием конфликтов

В декабре 2024 года на Мальте прошло ежегодное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран ОБСЕ. Участники мероприятия обсуждали текущее состояние... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:00:00+03:00

2024-12-26T11:00:00+03:00

2024-12-26T11:00:00+03:00

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В декабре 2024 года на Мальте прошло ежегодное заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) стран ОБСЕ. Участники мероприятия обсуждали текущее состояние организации, охваченной глубоким кризисом и разногласиями среди стран-участников. Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в совещании, несмотря на введенные против него санкции ЕС. Постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью корреспонденту РИА Новости Светлане Берило указал на причины кризиса, оценил попытки новых глав институтов организации наладить диалог и рассказал о создании новых форматов сотрудничества, а также почему, несмотря на сложную ситуацию на площадке, Москва не рассматривает приостановку членства в ОБСЕ.— Александр Казимирович, как вы оцениваете итоги заседания СМИД ОБСЕ на Мальте? Удалось ли российской делегации донести свою позицию в условиях текущего кризиса внутри организации?— Да, министр подвел итоги, представив развернутую картину происходящего как в Евро-Атлантике, так и внутри самой организации. Причем он делает это системно уже второй год подряд. На Мальте министр подробно разобрал причины текущего кризиса европейской безопасности. Что же касается ОБСЕ, это скорее кризис не только самой организации, а ее идентичности.— Что вы подразумеваете под этим?— Идентичность ОБСЕ была заложена Хельсинкским Заключительным актом и развивалась в последующих документах, включая решение 1994 года о преобразовании Конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе в организацию. Тогда был принят целый комплекс инициатив и обязательств, среди которых ключевым стало положение о неделимости безопасности. Под этим подписались все участники, включая положения Парижской хартии для новой Европы. Хотя я не люблю цитировать этот документ, поскольку он изначально не имел прямого отношения к ОБСЕ, — это исторический факт. Хартия была подготовлена в рамках НАТО и привезена из Лондона после министерской встречи в апреле 1990 года. Она не прошла полноценной подготовки в ОБСЕ, поскольку в то время фокус был на распаде нашей страны. Радужные ожидания строительства "общеевропейского дома" затмили необходимость вдумчивой проработки документа.ОБСЕ задумывалась как центральный элемент европейской системы безопасности — всеохватывающий, но не превращающийся в иерархию институтов. Предполагалось, что вокруг ОБСЕ будут выстраиваться межинституциональные отношения с НАТО, Советом Европы, Европейским союзом и другими организациями. Под этими принципами в 1999 году подписались все в Хартии европейской безопасности, которая стала творческим развитием Хельсинкского Заключительного акта, адаптированного к современным реалиям. Однако на практике все эти положения были быстро забыты. Например, Стамбульская декларация предписывала действующему председательству, которым в 2000 году была Австрия, незамедлительно начать переговоры и выработать план действий по реализации Хартии. Однако ничего сделано не было. Вместо этого волюнтаристским решением тогдашнего министра иностранных дел закрыли две миссии — в Латвии и Эстонии, которые стремились вступить в НАТО.Именно поэтому министр был прав, отметив, что и Хельсинкский Заключительный акт, и все последующие документы были попросту растоптаны так называемым коллективным Западом. Эти документы превратились в фиговые листки, формальности, которые игнорировались ради натоцентричного подхода. В результате ОБСЕ оказалась на обочине, став лишь обслуживающим инструментом западных интересов.Россия всегда противодействовала подобным тенденциям и намерена делать это впредь. Об этом ясно заявил министр, неоднократно подчеркивало руководство страны, включая президента. Такой волюнтаризм в международных отношениях недопустим. Если договоренности нарушаются, это ставит под сомнение дееспособность и договороспособность тех, кто их игнорируют. В этих условиях верить так называемому коллективному Западу практически невозможно, что особенно явно продемонстрировала встреча на Мальте в рамках СМИД.Подводя итоги, можно отметить гнетущую атмосферу: налицо галопирующая деградация как самой ОБСЕ, так и ситуации в Европе. Обстановка уже накалена до предела: это не просто "холодная война", а предвестник более серьезных осложнений. Если не предпринять коллективных усилий, все может привести к крайнему сценарию. Министр справедливо заметил, что заигравшиеся западные политики могут довести ситуацию до "горячей фазы".ОБСЕ когда-то играла роль амортизатора, платформы для равноправного взаимодействия без доминирования какой-либо силы в Европе. Эти идеи закреплены в таких документах, как Хартия европейской безопасности и Астанинская декларация. Последняя, несмотря на необязательный характер, содержит важные оперативные положения. В частности, лидеры государств договорились формировать концепцию "сообщества безопасности" от Евро-Атлантики до Евразии.В оперативной части декларации были прописаны обязательства для государств-участников и предстоящего председательства. Например, Литва, возглавившая организацию в 2011 году, получила конкретное поручение — начать разработку этой концепции и доложить о результатах на следующем СМИД в Вильнюсе.Однако вместо этого Запад проигнорировал консенсусные договоренности и начал продвигать собственные инициативы, что вылилось в Вильнюсское решение о так называемом "конфликтном цикле". Никто не поручал заниматься этим вопросом, задачи, поставленные главами государств и правительств, были совершенно иными. Подобные действия демонстрируют, с какой легкостью западные страны переступают через договоренности, чтобы добиться своих целей. Это вызывает серьезный вопрос о том, насколько такие страны действительно привержены общим принципам, и мы вновь убедились в этом на Мальте.Сегодня в ОБСЕ, по сути, не действуют суверенные государства. Хотя суверенитет стран-участников был закреплен в Хельсинкском Заключительном акте, на практике многие государства представляют интересы военно-политических блоков — НАТО и Европейского союза. Эти структуры обладают большинством, что стало особенно очевидно в атмосфере антироссийской истерии, когда Россию обвинили во всех возможных грехах.Несмотря на это, удалось достичь ряда консенсусных решений. Например, были согласованы руководители ключевых институтов ОБСЕ, а также место проведения следующей министерской встречи — Вена. Однако общее впечатление остается удручающим: мы наблюдаем серьезную идеологическую и политическую деградацию самого формата ОБСЕ.Тем не менее, это пока единственный оставшийся канал коммуникации в евроатлантическом регионе.— Российский министр покинул площадку вскоре после своего выступления. Планов вступать в дискуссии с оппонентами у Москвы не было?— Понимаете, дискуссий в последнее время вообще не получается. Причина в том, что мы концептуально разошлись. Россия остается приверженной принятым решениям и принципу консенсуса, в то время как евроатлантический блок — НАТО, ЕС и их меньшие партнеры — придерживаются иной аксиомы: "во всем виновата Россия", и "без разрешения украинского конфликта никакого взаимодействия с Россией в этом формате быть не может".Когда приводишь конкретные исторические факты, такие как агрессия НАТО против бывшей Югославии, которая привела к исчезновению этого государства с политической карты Европы, никто не вспоминал тогда Хельсинкский Заключительный акт или принцип нерушимости границ, который они сейчас так активно защищают. Ситуация с Грузией в 2008 году, когда председательствовала Финляндия, также показательна. Никто тогда ничего не остановил, несмотря на сложные месяцы подготовки к министерской встрече в Хельсинки. Тем не менее, она состоялась, и были приняты решения, которые намечали дальнейший путь.Однако в последние годы министры не принимают никаких решений из-за сопротивления наших оппонентов и разрушения принципа консенсуса. Волюнтаристские программы разрабатываются в других столицах, а не государствами-участниками ОБСЕ.Но, извините, господа, правила организации другие. Попытки перестроить формат под ваши правила не пройдут, пока Россия участвует в ОБСЕ. Принцип консенсуса, хоть и подорван, все еще остается незыблемым механизмом для принятия ключевых решений. Это подтверждается и согласованием руководящей "четверки" (генеральный секретарь, директор БДИПЧ, верховный комиссар по делам национальных меньшинств, представитель по вопросам свободы СМИ), и договоренностью о СМИД в Вене в 2025 году. Эти элементы пока сохраняются, хотя сама конструкция ОБСЕ испытывает сильное давление.Именно поэтому министр заявил: будем наблюдать, что будет дальше, и решать, как действовать в организации, где пытаются навязать чуждые правила.— Учитывая этот кризис, Россия рассматривает сценарий приостановки своего членства в ОБСЕ?— Я не слышал о таком. Да, Россия приостановила свое участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ, и это было вынужденное решение. Атмосфера там стала совершенно нетерпимой, далекой от установленных правилами процедуры и тех принципов, на которых должны работать парламентарии.Враждебная и агрессивная позиция оппонентов в отношении наших представителей сделала конструктивную работу практически невозможной. К тому же в Парламентской ассамблее отсутствует правило консенсуса, что позволяет продавливать неудобные и неправомочные решения с политической точки зрения.Тем не менее, это решение не является окончательным. Мы не закрываем дверь окончательно, но возвращение наших парламентариев возможно только в случае изменений, которые сделают работу в этой структуре приемлемой. К сожалению, на данный момент мы наблюдаем лишь прогрессирующую деградацию.Отдельно стоит отметить, что Финляндия в 2025 году будет председательствовать одновременно в двух структурах — самой ОБСЕ и ее Парламентской ассамблее. Это беспрецедентная ситуация, которая осложняет взаимодействие. Я даже не могу вспомнить подобных примеров. Более того, Финляндия в конце следующего года также возглавит Форум по сотрудничеству в области безопасности. Таким образом, накануне Совета министров в Вене мы можем ожидать серьезные проблемы, учитывая агрессивно антироссийский настрой этой страны. Перспективы взаимодействия с Финляндией, мягко говоря, далеки от оптимистичных. Это вызывает серьезную тревогу за будущее самой организации.— Но при этом сценарий заморозки нашего членства во внимание пока не берется?— Нет, таких процедур не существует. В международно-правовом смысле организация должна обладать учредительным документом — уставом. У ОБСЕ такого документа нет, и его появление в ближайшем будущем не предвидится. Причина проста: западные страны заблокировали эту инициативу, предпочитая рассматривать ОБСЕ "как гибкий формат без четких правил". Это позволяет подменять одни понятия другими и обходить установленные нормы поведения. Хотя определенные правила прописаны в различных документах, но они не кодифицированы.С 1997 года Россия вместе с группой единомышленников постоянно поднимала этот вопрос, даже распространив проект учредительного документа — устава. Была создана рабочая группа на основе консенсуса, которая занималась правовым статусом ОБСЕ вплоть до недавнего времени. Однако, как только работа группы начала давать реальные результаты, процесс был свернут. Особенно заметно это стало при ирландском председательстве в 2012 году, когда удалось достичь значительного прогресса. Была согласована конвенция о привилегиях и иммунитетах, но при всей ее важности она не может заменить устав — основополагающий документ организации. В результате ОБСЕ до сих пор формально классифицируется как "соглашение" (arrangement) в соответствии с главой VIII Устава ООН, посвященной региональным организациям. Это, пожалуй, единственная структура, которая так и не обрела полноценный международно-правовой статус. Таким образом, несмотря на громкое название "организация", по сути, ОБСЕ остается конференцией, что создает серьезные трудности для всех участников. Это усложняет работу как Секретариата, так и миссий ОБСЕ, поскольку любые правовые коллизии не могут быть рассмотрены в судах из-за отсутствия статуса субъекта международного права.— Сейчас на повестке дня не стоит вопрос создания учредительного документа?— Нет. В какой-то момент нам казалось, что мы действительно занимаемся укреплением общей безопасности — не за счет других и без создания новых разделительных линий. Мы полагали, что совместными усилиями работаем в интересах общей безопасности, предотвращая горячие фазы конфликтов и способствуя мирному урегулированию споров. Все эти принципы зафиксированы в документах. Однако сейчас становится очевидным, что подобный подход утратил актуальность. Сегодня все менее релевантно говорить о создании правовых рамок для организации, которая, возможно, уже утратила свои перспективы.— С какими из стран у российской стороны были контакты на площадке или в кулуарах мероприятия? Партнеры каких стран выражали понимание российской позиции?— Министр провел несколько встреч в рамках СМИД. Были переговоры с главами МИД Венгрии и Словакии, а также контакт с представителем Швейцарии, хотя это был не уровень министра. Проходил ряд других кратких встреч, так называемых "на ногах". Мы были открыты для диалога с любыми желающими, однако сами не настаивали на контактах, понимая, что в столь враждебной к России атмосфере ожидать позитивных результатов от таких встреч маловероятно.— А партнеры каких стран выражали понимание российской позиции?— Да, западная публика, находящаяся под давлением антироссийской пропаганды, конечно, в микрофон не могла озвучить подобного. Однако я точно знаю, что многие разделяют позицию России и ее опасения относительно будущего ОБСЕ, Европы и Евро-Атлантики. Те идеи, которые озвучил российский министр, и которые мы продолжаем транслировать здесь, в Вене, находят отклик у многих. Но для того, чтобы открыто заявить об этом, требуется значительная политическая смелость. К сожалению, таких бойцов немного. Среди них, безусловно, наши коллеги по СНГ, в первую очередь Белоруссия.Что касается критики оппонентов о якобы нарушении Россией Хельсинкского Заключительного акта, это не более чем политический блеф, удобная ширма. На самом деле именно Запад блокировал реализацию тех направлений межгосударственного сотрудничества, под которыми подписались в свое время все лидеры.— После выступления Сергея Лаврова среди западных участников встречи были обвинения в адрес российской стороны якобы в дезинформации…— Да, злобные, недалекие люди. Люди, которым чуждо уважение к иной позиции, попытка понять ее, не обязательно соглашаясь. Но в этом и заключается искусство дипломатии: когда идет диалог, ты выслушиваешь позицию, даже если она неприятна, получаешь взамен, возможно, то же самое, но при этом ищешь точки соприкосновения. Однако такие точки никто не пытался искать. Вместо этого все свелось к конфронтационной риторике.Это было ожидаемо, и мы все это фиксировали. Мы не собирались комментировать, но подчеркивали, к чему привела такая политика.— Есть ли вообще перспектива восстановления диалога на площадке?— Необходимо прекращать эту галопирующую конфронтацию, садиться за стол переговоров и договариваться, принимая во внимание позиции друг друга. В текущей ситуации это вряд ли возможно, учитывая те позиции, которые мы услышали, и не только на Мальте — мы сталкиваемся с ними каждый день. Поэтому даже сложно фантазировать, когда и в каких формах это может стать достижимым.Посмотрим, как проявит себя финское председательство. Возможно, нам удастся проложить какую-то "тропинку" для будущего, сохранив этот канал коммуникации, несмотря на всю конфронтационную спираль. Либо же Финляндия окончательно разрушит эту площадку. Здесь нужна ответственность. К сожалению, у нынешних лидеров мы не видим, кто мог бы взять на себя эту роль. Пришла новая поросль политиков, которые не знают истории, совершают ошибки и не смотрят будущее. Эта организация построена на другой теории и практике, и если она будет превращаться в свою противоположность, то, конечно, не сможет иметь перспектив.— Нужно ли в таком случае создавать новые форматы сотрудничества?— Они уже создаются. И в контексте этого российский министр показал всем, что мы уже работаем над новыми перспективами и горизонтами. Это большой Евразийский континент, где уже формируются новые механизмы, основанные на тех же принципах и нормах поведения государств, которые когда-то были заложены в ОБСЕ. Это взаимное уважение, равенство, учет интересов друг друга и сотрудничество ради блага народов, проживающих на этом огромном пространстве. Уже существует совместное видение документа о многообразии и многосторонности в XXI веке, который был представлен в Минске в этом году. Я присутствовал на этой конференции и видел серьезный интерес со стороны множества стран этого большого региона. Министр упомянул Венгрию, Словакию и ряд наших партнеров из Средиземноморья и Азии — у них также есть интерес к этой новой форме сотрудничества. Я уверен, что дело пойдет, тем более что речь идет не только о новой форме взаимодействия государств, но и о новой модели взаимодействия региональных и субрегиональных организаций. Я имею в виду Шанхайскую организацию сотрудничества, ОДКБ, Евразийский экономический союз, Союзное государство России и Белоруссии, а также Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии, которое неплохо работает по инициативе Казахстана, собирая большое количество государств с разным уровнем развития и идеологическими ориентирами. Мы уже строим новый многополярный мир, в котором все будут уважать друг друга. Это может быть отдаленное будущее, но это новая перспектива. Как глоток свежего воздуха.— Учитывая такое развитие ситуации, насколько важно Москве сохранять контакты на площадке ОБСЕ?— Это, на мой взгляд, важно. На данный момент это единственный оставшийся канал диалога с евроатлантическим сообществом, и было бы преждевременно его закрывать. В будущем к нам все равно будут обращаться. Думаю, интерес к восстановлению диалога с Россией есть у многих стран. Посмотрим, с какими идеями и предложениями к нам придут. И для этого неизбежно потребуется формат для разговора.— Как вы уже упомянули, в 2025 году председательство в ОБСЕ перейдёт к Финляндии. Как оцениваете планы Финляндии на посту председателя ОБСЕ в 2025 году?— Честно скажу, финские приоритеты пока остаются "темной лошадкой". Они немного приоткрыли свои планы, но это далеко от того, чем на самом деле должна заниматься организация для исправления критической ситуации, в которой она оказалась. Это не консенсусные формулы, а скорее западные приоритеты, ориентированные на Европейский союз и НАТО, которые не учитывают интересы всех государств-участников. Финны упорно хотят продолжать фокусировать усилия в поддержку Украины.На площадку организации привозят национальные интересы. В последние годы работа председательств фактически нарушает выданный мандат. Вот выдержка из мандата: решение номер восемь СМИД ОБСЕ в Порто (2002 г.) о роли действующего председательства: "Не допускать несоответствия своих действий позициям, согласованным всеми государствами-участниками, а также обеспечивать учет всего спектра мнений государств-участников". Разве проводятся консультации для выработки программ председательства? Нет. Это разрабатывается в других форматах, а не в рамках согласованной программы действий. Это требует серьезной корректировки, что мы и будем делать в своих контактах с финскими представителями.Вот еще одна цитата из того же решения: как должно действовать председательство в контактах с другими. "Несет ответственность за представительство ОБСЕ во внешних контактах. При выполнении данной функции Действующее председательство консультируется с государствами-участниками и действует согласно итогам этих консультаций". Ничего подобного не происходит. С государствами-участниками никто не консультируется. То, что делается во внешних контактах, например, в ООН или Совете Безопасности — это прямое нарушение подмандатных задач.И последнее. Как нужно работать с общественностью. Цитата, но уже из решения Постсовета (2002 год): "Официальная позиция ОБСЕ выражается в решениях, заявлениях и документах, принятых директивными органами на основе консенсуса". Но кто дал право председательству говорить от имени ОБСЕ по Украине? Нет такой консенсусной позиции, нет таких решений и заявлений. Есть только желание Запада использовать ОБСЕ в своих целях, как вывеску для внебюджетной деятельности, словно это картель: скидывают деньги и ставят табличку "ОБСЕ", считая, что это деятельность от имени всей организации. Мы надеемся, что новая "четверка", в частности генеральный секретарь (турецкий представитель), будут работать по-другому. Мы действительно надеемся на это. И именно из таких соображений мы поддержали его кандидатуру, о чем была достигнута соответствующая договоренность.— Вы уже встречались с новым генсеком ОБСЕ, турецким дипломатом Ферийдуном Синирлиоглу?— Я кратко переговорил с ним после церемонии утверждения его кандидатуры и других кандидатов на итоговом заседании Совета министров. Мы обменялись несколькими словами, я его поздравил, и мне понравилась его фраза, хотя пока она остается лишь фразой, о том, что "будем сотрудничать" и "постараемся создать новый климат". Я ему ответил, что такие "изменения климата" мы приветствуем. Также мы поговорили с госпожой Марией Телалиан (Греция), которая возглавит БДИПЧ. Здесь предстоит огромная работа, чтобы перестроить деятельность в соответствии с мандатными задачами этого института. Это, пожалуй, самая сложная роль – роль представителя Греции. Мы будем встречаться со всеми новыми главами институтов. Впереди кардинальная перестройка работы секретариата и всех его подразделений. Важно обеспечить сбалансированное участие всех государств, и, конечно, России в первую очередь, поскольку у нас неприемлемое положение с роспредставленностью в организации и в ее структурных подразделениях, особенно в секретариате.Словом, нужно решить множество задач с новыми лидерами и главами институтов. Подчеркиваю, что это не "автономные институты", как утверждают западные представители. Это исполнительные структуры, действующие согласно правилам процедуры. Они исполняют волю и решения государств-участников, а не функционируют в автономном режиме. Это, опять-таки, миф, который постоянно распространяют западные делегации, утверждая, что это "самостоятельные структуры". Приходится каждый раз напоминать, что это не так, указывая на правила процедуры.— А с лидерами двух других институтов уже удалось переговорить? Я имею ввиду новых глав института ОБСЕ по делам национальных меньшинств и по вопросам свободы СМИ.— Да, мы их знаем. Представитель Нидерландов, господин Кристоф Камп, который возглавил структуру ОБСЕ по делам национальных меньшинств, всегда отличался сбалансированным подходом. Посмотрим, как он будет работать на этом посту. Мы давно знакомы, он в свое время представлял Европейскую комиссию, хорошо зарекомендовал себя как переговорщик, начинал работу с первым Верховным комиссаром по делам национальных меньшинств еще в середине 1980-х годов. Так что эта область для него не нова. Будем надеяться, что найдем общий язык, ведь проблемы национальных меньшинств в зоне ответственности ОБСЕ, особенно на Украине, стоят крайне остро.Что касается представителя по вопросам СМИ, то задача тоже предельно серьезная. На этот институт избран, на мой взгляд, достойный дипломат — господин Ян Броту из Норвегии. Он отлично зарекомендовал себя по работе в двух миссиях — в Приштине и сейчас в Белграде. Мы давно знакомы, у меня с ним хорошие личные контакты. Он достаточно трезво мыслящий и адекватный человек, несмотря на то, что выходец из натовской страны. Не все натовцы такие твердолобые и недалекие. Среди них есть внятные и интеллигентные люди, с которыми вполне можно работать. Но проблемы, которые запустила его предшественница, объемны. Этот институт уникален, однако, по сути офис стал заниматься политиканством, опять же против России, против интересов нашего журналистского сообщества, не замечая того, как на Западе расправляются с российскими СМИ. Практически все российские медиа там уничтожены. Даже в Вене вы видите, что работает только один российский представитель СМИ. Это абсолютно ненормальная ситуация.— Вы уже переговорили после назначения с новым представителем института по вопросам СМИ?— Он не смог приехать на Мальту, но я поздравил его заочно, получив заверение в готовности к сотрудничеству. Думаю, что без сотрудничества с Россией ничего не будет происходить. По сути, весь хельсинкский процесс, на котором базируется ОБСЕ, является плодом советской и российской мысли. Мы были двигателем этой общеевропейской идеи сотрудничества. К сожалению, она переродилась, но без России эта организация потеряет смысл.— Ожидаете ли вы, что работа нового генсека поможет сбалансировать интересы стран-участниц ОБСЕ?— Хочется на это надеяться, но будем судить по делам. Он хорошо знает ООН, но не занимался ОБСЕ, у него колоссальный политический потенциал и вес. Но надо понимать, что роль генсекретаря — не политическая, а административная. Это вопросы бюджета, управления миссиями, Центром по предотвращению конфликтов. Конечно, по мандату он помогает действующему председательству, но не заменяет его. Он может представлять ОБСЕ в других форматах, как это происходило в предыдущие годы, хотя иногда это приобретало уродливые формы. Например, госпожа Хельга Шмид вообще не консультировалась с другими, действовала как "еврокомиссар": ездила, о чем-то договаривалась, выбивала деньги. Здесь предстоит ментально настроить турецкого представителя, чтобы он понял, что политические функции ограничены, и что ему предстоит заниматься менеджментом, управлением. Но мы готовы подставить плечо, предложить свою экспертизу — она у нас разнообразна и накоплена десятилетиями. Главное — преодолеть сопротивление, которое наверняка будет исходить из секретариата, где доминируют "эксперты с Запада".— Давнее отсутствие представителя ОБСЕ по свободе СМИ привело к тому, что многие вопросы, касающиеся инцидентов с журналистами, в том числе российскими, не получали никакой оценки со стороны организации. Как вы думаете, можно ли будет сейчас рассчитывать на то, что ОБСЕ обратит внимание и на случаи гибели и ранений сотрудников российских СМИ от действий ВСУ?— Конечно, концептуально здесь предстоит проделать большую работу, чтобы изменить отношение. Ведь с журналистским корпусом никто не работал. Когда создавался этот офис в 1997 году, мы рассчитывали, что им будут руководить профессионалы. Однако на посту главы этого института всегда находились политики, а не журналисты.Из-за этого политиканство неизбежно становилось основной формой воздействия на информационную среду. Никто не занимался работой с журналистским корпусом. Единственное исключение — когда офис возглавил французский представитель Арлен Дезир. Он тоже был политик, но при его участии и содействии министерства иностранных дел России удалось провести серьезную международную конференцию по свободе СМИ, на которую приехало много западных представителей медиа и "капитанов" СМИ. Все это было организовано под эгидой офиса. Кстати, у нас с преемницей, госпожой Терезой Рибейру были планы продолжить эту практику, но она предпочла огульную критику России, особенно после начала специальной военной операции. Поэтому никакого сотрудничества не получилось. Мы очень надеемся, что удастся переломить такую тенденцию хотя бы частично, наладить взаимодействие, чтобы голос нашей прессы был слышен по всему миру. Журналисты должны иметь право информировать международную общественность о событиях.— По итогам встречи на Мальте ряд участников высказались в пользу того, что ОБСЕ должна занимать более нейтральную позицию. Видите ли вы, что намечается тенденция, по крайней мере, у некоторых стран, к смене отношения к России на этой площадке?— Судя по тому, что мы услышали в зале заседаний, нет. Однако, по тому, что мы чувствуем через контакты здесь, в кулуарах и неформальной обстановке, ощущение тревоги за судьбу организации присутствует. Есть в целом понимание российских озабоченностей. Я думаю, что это понимание будет расти, потому что все заинтересованы в сохранении этой платформы, и западные представители об этом говорили в своих выступлениях. Все заинтересованы в каналах диалога на будущее.Но есть бойцы, а есть те, кто предпочитает оставаться в окопах. Бойцов мало. Те, кто готовы противопоставить свою позицию, даже понимая, что она пойдет вразрез с общезападной. Например, министр иностранных дел Венгрии не побоялся смело выступить, почти без бумаги. Не то, что ему написали из Брюсселя, а он представлял Совет Европейского союза. И он сказал то, что другие представители ЕС вряд ли бы осмелились. Он — боец. Я наблюдал его на многих форумах, и он не боится отстаивать свою позицию. Вы видите, как Венгрия часто выступает против ряда решений Европейского союза, занимая самостоятельную, суверенную позицию, несмотря на свою причастность к этому объединению. После этого было жалкое выступление представителя Германии от имени Еврокомиссии. Неприятие России зашло слишком далеко, и чтобы изменить курс, нужно приложить титанические усилия.Мы готовы к диалогу. Но вопрос в том, готовы ли оппоненты разговаривать на равных, воспринимая российскую позицию, аргументированную и подкрепленную фактами, доводами и знанием истории. Просто отмахнуться от нее невозможно.— Стоит ли ожидать перемен в работе ОБСЕ в свете скорого вступления в должность Дональда Трампа? Есть ли признаки этого?— Одному Дональду Трампу известно. Большой вопрос, как он будет относиться к Европе, к ЕС. Его предшествующая позиция показала, что он достаточно жестко подходил к курсу Европейского союза, даже в контексте Украины. Он прагматик. Но посмотрим, знает ли он вообще о существовании ОБСЕ, и станет ли эта организация определенным приоритетом в системе координат новой администрации. Тем не менее, будем надеяться, что какие-то изменения и новые веяния все же появятся. Потому что то, как ведут себя американские представители в ОБСЕ на протяжении последних лет, конечно, вызывает тревогу и непонимание.— Вы ранее говорили, что действия потерявшего всякую легитимность режима Владимира Зеленского открыто нарушают соответствующие положения конституции Украины, а также ее многочисленные международные обязательства, в том числе в рамках ОБСЕ. В ОБСЕ по-прежнему продолжают не замечать происходящее на Украине?— Абсолютно. И в этом трагедия нынешней ОБСЕ, которая предпочла закрыть глаза на все преступления. Украина открыто нарушает как международные обязательства, так и собственные законы. Ведь 10 статья конституции Украины, гарантирующая защиту русского языка и прав русских, не отменена, но на Украине продолжается борьба со всем русским, и это поощряется Западом. В этом и заключается трагедия современной Украины. То, что преступный режим, игнорирующий все принципы, получил "защиту" западного сообщества, крайне негативно сказывается на работе ОБСЕ. Организация в 2015 году получила исторический шанс содействовать завершению конфликта на основе мирных соглашений. Это был Комплекс мер, направленный на выполнение Минских соглашений, одобренных Советом Безопасности ООН, но ОБСЕ полностью провалилась. Признание бывших канцлера ФРГ и президента Франции, что Минские соглашения были лишь предлогом для передышки, чтобы вооружить Украину, только подчеркивает низменность подходов западных подписантов.Тот шанс ОБСЕ упустила. Организация не зарекомендовала себя как честный посредник в урегулировании конфликтов. Она потерпела неудачу и в Грузии, и в армяно-азербайджанском контексте, и в Приднестровье. Хотя важнейшая функция ОБСЕ — раннее предупреждение и урегулирование споров. Но на деле, где появляется ОБСЕ, возникают хаос или война, потому что западные страны пытаются манипулировать этими деструктивными процессами, считая ОБСЕ "своим институтом". Но ОБСЕ — наша общая организация, и мы в немалой степени ее создавали. У меня глубокое разочарование тем, что происходит. Почти 30 лет отдал этому формату, видел его перспективы и то, как вокруг ОБСЕ выстраивались многие модели развития в Европе и Евро-Атлантике. Организация должна была стать форумом для диалога, консультаций и выработки решений, направляющих дальнейшее развитие Европы. Лидеры стран подписались под этим на саммите в Хельсинки в 1992 году, и эта функция прописана и в других документах СБСЕ/ОБСЕ.Но желание Запада сделать ОБСЕ "натоцентричной", по сути сохранив модель доминирования США в Европе, ощущается по сей день в полной мере в действиях нашей организации. Заключу словами из меморандума бывшего госсекретаря Джеймса Бейкера, который докладывал президенту Джорджу Бушу-старшему перед Парижским саммитом СБСЕ в 1990 году в Кэмп-Дэвиде, куда приехали канцлер Гельмут Коль и президент Франсуа Миттеран, чтобы предложить центрально-ориентированную роль СБСЕ в новой архитектуре безопасности: "Теперь мы точно знаем, что главная угроза для НАТО — сильная ОБСЕ". Это первопричина того, что мы сегодня наблюдаем.

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