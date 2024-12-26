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Лукашенко наколол дров перед заседанием ЕАЭС - РИА Новости, 26.12.2024
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12:18 26.12.2024 (обновлено: 22:15 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991414722.html
Лукашенко наколол дров перед заседанием ЕАЭС
Лукашенко наколол дров перед заседанием ЕАЭС - РИА Новости, 26.12.2024
Лукашенко наколол дров перед заседанием ЕАЭС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится с рабочим визитом в Ленинградской области, наколол дров перед заседанием Высшего Евразийского... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T12:18:00+03:00
2024-12-26T22:15:00+03:00
санкт-петербург
белоруссия
ленинградская область
александр лукашенко
никол пашинян
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евразийский экономический союз
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МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится с рабочим визитом в Ленинградской области, наколол дров перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Фотографии работы белорусского лидера опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого". "Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?" — говорится в сообщении. Лукашенко отправился в Санкт-Петербург 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Неформальную встречу глав государств — членов СНГ решили провести не в самом Санкт-Петербурге, а его окрестностях. Площадкой саммита был выбран Ледовый дворец на территории всесезонного курорта "Игора", расположенный в часе езды от города, на территории Карельского перешейка. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 26 декабря, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов. Ожидается, что во время заседания ЕАЭС Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году. Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за положительного теста на COVID-19.
https://ria.ru/20241225/pashinyan-1991125138.html
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санкт-петербург, белоруссия, ленинградская область, александр лукашенко, никол пашинян, снг, евразийский экономический союз, в мире
Санкт-Петербург, Белоруссия, Ленинградская область, Александр Лукашенко, Никол Пашинян, СНГ, Евразийский экономический союз, В мире
Лукашенко наколол дров перед заседанием ЕАЭС

Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Ленинградской области

© Фото : Пул ПервогоАлександр Лукашенко перед саммитом ЕАЭС
Александр Лукашенко перед саммитом ЕАЭС - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© Фото : Пул Первого
Александр Лукашенко перед саммитом ЕАЭС
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МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится с рабочим визитом в Ленинградской области, наколол дров перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.
Фотографии работы белорусского лидера опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".
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"Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?" — говорится в сообщении.
Лукашенко отправился в Санкт-Петербург 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Неформальную встречу глав государств — членов СНГ решили провести не в самом Санкт-Петербурге, а его окрестностях. Площадкой саммита был выбран Ледовый дворец на территории всесезонного курорта "Игора", расположенный в часе езды от города, на территории Карельского перешейка.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 26 декабря, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов. Ожидается, что во время заседания ЕАЭС Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за положительного теста на COVID-19.
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Санкт-ПетербургБелоруссияЛенинградская областьАлександр ЛукашенкоНикол ПашинянСНГЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
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