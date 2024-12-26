https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991414722.html

Лукашенко наколол дров перед заседанием ЕАЭС

Лукашенко наколол дров перед заседанием ЕАЭС - РИА Новости, 26.12.2024

Лукашенко наколол дров перед заседанием ЕАЭС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится с рабочим визитом в Ленинградской области, наколол дров перед заседанием Высшего Евразийского... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:18:00+03:00

2024-12-26T12:18:00+03:00

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МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится с рабочим визитом в Ленинградской области, наколол дров перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета. Фотографии работы белорусского лидера опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого". "Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?" — говорится в сообщении. Лукашенко отправился в Санкт-Петербург 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Неформальную встречу глав государств — членов СНГ решили провести не в самом Санкт-Петербурге, а его окрестностях. Площадкой саммита был выбран Ледовый дворец на территории всесезонного курорта "Игора", расположенный в часе езды от города, на территории Карельского перешейка. Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 26 декабря, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов. Ожидается, что во время заседания ЕАЭС Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году. Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за положительного теста на COVID-19.

https://ria.ru/20241225/pashinyan-1991125138.html

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санкт-петербург, белоруссия, ленинградская область, александр лукашенко, никол пашинян, снг, евразийский экономический союз, в мире