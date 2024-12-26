Лукашенко наколол дров перед заседанием ЕАЭС
Лукашенко наколол дров перед саммитом ЕАЭС в Ленинградской области
© Фото : Пул ПервогоАлександр Лукашенко перед саммитом ЕАЭС
© Фото : Пул Первого
Александр Лукашенко перед саммитом ЕАЭС
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МИНСК, 26 дек — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, который находится с рабочим визитом в Ленинградской области, наколол дров перед заседанием Высшего Евразийского экономического совета.
Фотографии работы белорусского лидера опубликовал близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал "Пул первого".
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"Рабочее утро Первого. А как перед важными переговорами разминаетесь вы?" — говорится в сообщении.
Лукашенко отправился в Санкт-Петербург 25 декабря для участия в неформальном саммите СНГ и заседании Высшего Евразийского экономического совета. Неформальную встречу глав государств — членов СНГ решили провести не в самом Санкт-Петербурге, а его окрестностях. Площадкой саммита был выбран Ледовый дворец на территории всесезонного курорта "Игора", расположенный в часе езды от города, на территории Карельского перешейка.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет 26 декабря, по итогам встречи стороны подпишут около 20 документов. Ожидается, что во время заседания ЕАЭС Лукашенко озвучит цели и приоритеты белорусского председательства в органах ЕАЭС в 2025 году.
Ранее премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участие в неформальном саммите СНГ из-за положительного теста на COVID-19.
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