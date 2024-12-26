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В НАТО сделали заявление после крушения самолета в Казахстане

В НАТО сделали заявление после крушения самолета в Казахстане - РИА Новости, 26.12.2024

В НАТО сделали заявление после крушения самолета в Казахстане

Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла в соцсети X выразила соболезнования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане и призвала к... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T15:30:00+03:00

2024-12-26T15:30:00+03:00

2024-12-26T15:30:00+03:00

в мире

казахстан

актау

нато

крушение рейса баку — грозный

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БРЮССЕЛЬ, 26 дек - РИА Новости. Официальный представитель НАТО Фарах Дахлалла в соцсети X выразила соболезнования в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане и призвала к "полному расследованию" инцидента. "Наши мысли и наши молитвы с семьями и жертвами рейса J28243 Azerbaijan Airlines. Мы желаем скорейшего выздоровления пострадавшим в авиакатастрофе и призываем к полному расследованию", - написала представитель НАТО. Утром 25 декабря летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения лайнера с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек.

казахстан

актау

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в мире, казахстан, актау, нато, крушение рейса баку — грозный