Вице-спикер Совфеда рассказал, от кого зависит выход из мирового кризиса
Вице-спикер Совфеда Косачев: то, как мир выйдет из кризиса, зависит от России
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. То, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и Запада в целом, а от России, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
На Западе сделали предупреждение Трампу о России
11 ноября, 15:02
"Наибольшее внимание было приковано к смене лидера в США, однако глубоко убежден: то, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и не от Запада в целом, а от России", - отметил Косачев.
По его словам, "историю буквально творят сегодня люди, сражающиеся в зоне СВО за судьбу Отечества и самой российской цивилизации".
"Игнорировать реалии, сложившиеся на поле боя, не сможет ни одно мирное соглашение. И эти реалии создают именно наши солдаты, офицеры, волонтеры и все причастные к достижениям на линии боевого соприкосновения, которых в уходящем году было немало", - подчеркнул сенатор.
Он выразил слова благодарности каждому, кто внес и продолжает вносить вклад в успешное достижение целей и решение задач СВО.
Нарышкин рассказал о нарастающем кризисе американоцентричного мира
10 декабря, 11:17
"Низкий поклон каждому из них, честь и слава павшим", - сказал Косачев.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
Экс-советник Трампа предупредил о рисках мирового кризиса
25 декабря, 11:20