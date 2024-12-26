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Вице-спикер Совфеда рассказал, от кого зависит выход из мирового кризиса - РИА Новости, 26.12.2024
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14:37 26.12.2024
https://ria.ru/20241226/krizis-1991463650.html
Вице-спикер Совфеда рассказал, от кого зависит выход из мирового кризиса
Вице-спикер Совфеда рассказал, от кого зависит выход из мирового кризиса - РИА Новости, 26.12.2024
Вице-спикер Совфеда рассказал, от кого зависит выход из мирового кризиса
То, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и Запада в целом, а от России, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T14:37:00+03:00
2024-12-26T14:37:00+03:00
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. То, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и Запада в целом, а от России, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января. "Наибольшее внимание было приковано к смене лидера в США, однако глубоко убежден: то, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и не от Запада в целом, а от России", - отметил Косачев. По его словам, "историю буквально творят сегодня люди, сражающиеся в зоне СВО за судьбу Отечества и самой российской цивилизации". "Игнорировать реалии, сложившиеся на поле боя, не сможет ни одно мирное соглашение. И эти реалии создают именно наши солдаты, офицеры, волонтеры и все причастные к достижениям на линии боевого соприкосновения, которых в уходящем году было немало", - подчеркнул сенатор. Он выразил слова благодарности каждому, кто внес и продолжает вносить вклад в успешное достижение целей и решение задач СВО. "Низкий поклон каждому из них, честь и слава павшим", - сказал Косачев. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
https://ria.ru/20241111/tramp-1983095828.html
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россия, сша, украина, константин косачев, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, нато, вооруженные силы украины, экономика
Россия, США, Украина, Константин Косачев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Совет Федерации РФ, НАТО, Вооруженные силы Украины, Экономика
Вице-спикер Совфеда рассказал, от кого зависит выход из мирового кризиса

Вице-спикер Совфеда Косачев: то, как мир выйдет из кризиса, зависит от России

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВице-спикер Совфеда Константин Косачев
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Вице-спикер Совфеда Константин Косачев . Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. То, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и Запада в целом, а от России, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января.
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"Наибольшее внимание было приковано к смене лидера в США, однако глубоко убежден: то, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и не от Запада в целом, а от России", - отметил Косачев.
По его словам, "историю буквально творят сегодня люди, сражающиеся в зоне СВО за судьбу Отечества и самой российской цивилизации".
"Игнорировать реалии, сложившиеся на поле боя, не сможет ни одно мирное соглашение. И эти реалии создают именно наши солдаты, офицеры, волонтеры и все причастные к достижениям на линии боевого соприкосновения, которых в уходящем году было немало", - подчеркнул сенатор.
Он выразил слова благодарности каждому, кто внес и продолжает вносить вклад в успешное достижение целей и решение задач СВО.
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"Низкий поклон каждому из них, честь и слава павшим", - сказал Косачев.
Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.
После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.
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РоссияСШАУкраинаКонстантин КосачевВладимир ПутинДональд ТрампСовет Федерации РФНАТОВооруженные силы УкраиныЭкономика
 
 
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