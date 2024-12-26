https://ria.ru/20241226/krizis-1991463650.html

Вице-спикер Совфеда рассказал, от кого зависит выход из мирового кризиса

Вице-спикер Совфеда рассказал, от кого зависит выход из мирового кризиса - РИА Новости, 26.12.2024

Вице-спикер Совфеда рассказал, от кого зависит выход из мирового кризиса

То, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и Запада в целом, а от России, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T14:37:00+03:00

2024-12-26T14:37:00+03:00

2024-12-26T14:37:00+03:00

россия

сша

украина

константин косачев

владимир путин

дональд трамп

совет федерации рф

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149373/28/1493732812_0:158:3082:1892_1920x0_80_0_0_39988d50d1a91a28343ca460f3da627f.jpg

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. То, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и Запада в целом, а от России, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. В ходе выборов президента США 5 ноября победу одержал республиканец Дональд Трамп, который уже занимал пост главы государства в 2017-2021 годах. Инаугурация пройдет 20 января. "Наибольшее внимание было приковано к смене лидера в США, однако глубоко убежден: то, как мир будет выходить из острейшего кризиса, более всего зависит не от президента США и не от Запада в целом, а от России", - отметил Косачев. По его словам, "историю буквально творят сегодня люди, сражающиеся в зоне СВО за судьбу Отечества и самой российской цивилизации". "Игнорировать реалии, сложившиеся на поле боя, не сможет ни одно мирное соглашение. И эти реалии создают именно наши солдаты, офицеры, волонтеры и все причастные к достижениям на линии боевого соприкосновения, которых в уходящем году было немало", - подчеркнул сенатор. Он выразил слова благодарности каждому, кто внес и продолжает вносить вклад в успешное достижение целей и решение задач СВО. "Низкий поклон каждому из них, честь и слава павшим", - сказал Косачев. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ. После террористического нападения ВСУ на Курскую область Путин назвал невозможными переговоры с теми, кто "без разбору наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозы для объектов ядерной энергетики". Помощник президента РФ Юрий Ушаков позднее заявил, что мирные предложения Москвы по украинскому урегулированию, озвученные ранее главой российского государства, не аннулированы, но на данном этапе, "с учетом этой авантюры", разговаривать с Украиной Россия не будет.

https://ria.ru/20241111/tramp-1983095828.html

https://ria.ru/20241210/krizis-1988343912.html

https://ria.ru/20241225/tramp-1991182287.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, константин косачев, владимир путин, дональд трамп, совет федерации рф, нато, вооруженные силы украины, экономика