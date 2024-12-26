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В Совфеде назвали главные итоги уходящего года - РИА Новости, 26.12.2024
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15:04 26.12.2024 (обновлено: 15:05 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/itogi-1991471432.html
В Совфеде назвали главные итоги уходящего года
В Совфеде назвали главные итоги уходящего года - РИА Новости, 26.12.2024
В Совфеде назвали главные итоги уходящего года
Центральным событием 2024 года для России стали выборы президента страны, на которых убедительную победу одержал Владимир Путин, в современной обстановке это –... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T15:04:00+03:00
2024-12-26T15:05:00+03:00
россия
санкт-петербург
москва
константин косачев
владимир путин
владислав даванков
брикс
совет федерации рф
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Центральным событием 2024 года для России стали выборы президента страны, на которых убедительную победу одержал Владимир Путин, в современной обстановке это – не только доверие к лидеру страны, но и поддержка его курса, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев. Выборы проходили с 15 по 17 марта. За голоса избирателей боролись четыре кандидата - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, выдвинутый партией "Новые люди", лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства Владимир Путин в качестве самовыдвиженца. Явка на выборах составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России, Путин набрал 87,28% голосов, став в пятый раз президентом РФ. "Конечно же, для России центральным событием года стали выборы президента страны, на которых убедительную победу одержал Владимир Владимирович Путин. В современной обстановке это – не только доверие к лидеру страны, но и крепкая поддержка его курса. Надежный тыл – то, что крайне важно в условиях СВО и конфронтации с Западом, которая его усилиями становится все более тотальной и многоуровневой", - отметил Косачев. Сенатор подчеркнул, что абсолютно безответственное поведение ряда политиков Америки и Европы, делавших заведомо провальную ставку на "стратегическое поражение" России на Украине, привело мир на грань ядерного конфликта. "И пока не получается говорить о ситуации в прошедшем времени: это ядовитое наследие уходящий год передаст году наступающему", - добавил он. Сенатор также отметил, что 2024 год в целом был богат на выборы – почти половина населения Земли, около 4 миллиардов человек, участвовали в голосованиях в 64 странах. "Апофеозом лицемерного подхода стало отношение европейцев к "неудобным" итогам выборов в Грузии, на власти которой было оказано беспрецедентное давление только за то, что они имели смелость не поступиться своими принципами и убеждениями перед лицом откровенного шантажа со стороны ЕС. Из той же серии – аннулирование итогов выборов в Румынии, где, опять же, люди проголосовали не так, как "надо" Брюсселю", - подчеркнул законодатель. По мнению Косачева, о радикализме конфликта ценностей внутри самого Запада говорят, в том числе, и покушения в 2024 году на двух политиков правоконсервативного спектра – на избранного президента США Дональда Трампа и на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. "Своего рода наглядной иллюстрацией противоречий неолиберальных подходов со взглядами большинства людей на планете стала церемония открытия Олимпиады в Париже, которую многие восприняли как оскорбительную для верующих, причем разных конфессий, подчеркнул он. Расширение БРИКС Тем временем, по словам Косачева, мировое большинство, очень разное и не консолидированное, в отличие от сплоченного блоковой дисциплиной западного ядра, все же сделало важные шаги в сторону институциализации, прежде всего, через усиление и расширение объединения БРИКС. "Очень важно, что этот позитивный тренд пришелся на российское председательство в объединении, ознаменовавшееся целым рядом важных событий - прошло более 200 мероприятий в 13 российских городах, кульминацией которых стал XVI Саммит БРИКС в Казани в октябре 2024 года", - сказал вице-спикер СФ. Он особо отметил Х Парламентский форум БРИКС в июле в Санкт-Петербурге, на котором выступил президент России. "Для нас, парламентариев, очень важно развивать парламентское измерение БРИКС, и путь к его институциализации был непростым, ввиду чего успех форума в Санкт-Петербурге был особенно ценен", - сказал политик. По мнению Косачева, международная активность России на фоне жестких попыток ее изоляции в 2024 году впечатляла даже ее оппонентов. "Одним из ярких моментов в году стал Всемирный фестиваль молодежи, проходивший в марте в Сочи. 188 стран было представлено на этом мероприятии – убедительная победа молодежной дипломатии России", - отметил парламентарий. Потери года К сожалению, 2024 год был отмечен и рядом трагических событий, сказал Косачев. "Продолжали гибнуть мирные жители на Донбассе, а затем их судьбу разделили и россияне на Курщине из-за бессмысленной в военном отношении, но оттого не менее жестокой операции ВСУ", - подчеркнул он. По словам законодателя, страшный террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в марте напомнил о том, что террор продолжает быть бесчеловечным инструментом в руках циничных политиков и режимов. "Одной из жертв терроризма государственного уровня стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов, которого я хорошо знал и искренне ценил по сотрудничеству в рамках деятельности парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины", - отметил вице-спикер СФ. Вертолетная катастрофа 19 мая унесла жизнь президента Ирана Ибрахима Раиси – тяжелый удар для дружественной страны, сказал Косачев. Выставка "РОССИЯ" Но закончить список запомнившегося в 2024-м "хочется на позитивной ноте", отметил парламентарий. "Очень ярким событием уходящего года стала выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве. Ее посетили почти 20 миллионов человек, и каждый испытывал гордость за страну, видя ее реальные достижения, культурное и этническое многообразие ее регионов", - рассказал законодатель. Под эгидой Совета Федерации также традиционно проходит уникальное мероприятие – Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия", который уже в 11-й раз проводился весной в Москве, заключил Косачев.
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россия, санкт-петербург, москва, константин косачев, владимир путин, владислав даванков, брикс, совет федерации рф, госдума рф, политика, в мире
Россия, Санкт-Петербург, Москва, Константин Косачев, Владимир Путин, Владислав Даванков, БРИКС, Совет Федерации РФ, Госдума РФ, Политика, В мире
В Совфеде назвали главные итоги уходящего года

Косачев назвал выборы президента России центральным событием 2024 года

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Центральным событием 2024 года для России стали выборы президента страны, на которых убедительную победу одержал Владимир Путин, в современной обстановке это – не только доверие к лидеру страны, но и поддержка его курса, заявил РИА Новости вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
Выборы проходили с 15 по 17 марта. За голоса избирателей боролись четыре кандидата - вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, выдвинутый партией "Новые люди", лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и член президиума ЦК КПРФ Николай Харитонов, а также действующий глава государства Владимир Путин в качестве самовыдвиженца. Явка на выборах составила 77,44%, став рекордной в новейшей истории России, Путин набрал 87,28% голосов, став в пятый раз президентом РФ.
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"Конечно же, для России центральным событием года стали выборы президента страны, на которых убедительную победу одержал Владимир Владимирович Путин. В современной обстановке это – не только доверие к лидеру страны, но и крепкая поддержка его курса. Надежный тыл – то, что крайне важно в условиях СВО и конфронтации с Западом, которая его усилиями становится все более тотальной и многоуровневой", - отметил Косачев.
Сенатор подчеркнул, что абсолютно безответственное поведение ряда политиков Америки и Европы, делавших заведомо провальную ставку на "стратегическое поражение" России на Украине, привело мир на грань ядерного конфликта. "И пока не получается говорить о ситуации в прошедшем времени: это ядовитое наследие уходящий год передаст году наступающему", - добавил он.
Сенатор также отметил, что 2024 год в целом был богат на выборы – почти половина населения Земли, около 4 миллиардов человек, участвовали в голосованиях в 64 странах.
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"Апофеозом лицемерного подхода стало отношение европейцев к "неудобным" итогам выборов в Грузии, на власти которой было оказано беспрецедентное давление только за то, что они имели смелость не поступиться своими принципами и убеждениями перед лицом откровенного шантажа со стороны ЕС. Из той же серии – аннулирование итогов выборов в Румынии, где, опять же, люди проголосовали не так, как "надо" Брюсселю", - подчеркнул законодатель.
По мнению Косачева, о радикализме конфликта ценностей внутри самого Запада говорят, в том числе, и покушения в 2024 году на двух политиков правоконсервативного спектра – на избранного президента США Дональда Трампа и на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
"Своего рода наглядной иллюстрацией противоречий неолиберальных подходов со взглядами большинства людей на планете стала церемония открытия Олимпиады в Париже, которую многие восприняли как оскорбительную для верующих, причем разных конфессий, подчеркнул он.

Расширение БРИКС

Тем временем, по словам Косачева, мировое большинство, очень разное и не консолидированное, в отличие от сплоченного блоковой дисциплиной западного ядра, все же сделало важные шаги в сторону институциализации, прежде всего, через усиление и расширение объединения БРИКС.
"Очень важно, что этот позитивный тренд пришелся на российское председательство в объединении, ознаменовавшееся целым рядом важных событий - прошло более 200 мероприятий в 13 российских городах, кульминацией которых стал XVI Саммит БРИКС в Казани в октябре 2024 года", - сказал вице-спикер СФ.
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Он особо отметил Х Парламентский форум БРИКС в июле в Санкт-Петербурге, на котором выступил президент России. "Для нас, парламентариев, очень важно развивать парламентское измерение БРИКС, и путь к его институциализации был непростым, ввиду чего успех форума в Санкт-Петербурге был особенно ценен", - сказал политик.
По мнению Косачева, международная активность России на фоне жестких попыток ее изоляции в 2024 году впечатляла даже ее оппонентов. "Одним из ярких моментов в году стал Всемирный фестиваль молодежи, проходивший в марте в Сочи. 188 стран было представлено на этом мероприятии – убедительная победа молодежной дипломатии России", - отметил парламентарий.

Потери года

К сожалению, 2024 год был отмечен и рядом трагических событий, сказал Косачев. "Продолжали гибнуть мирные жители на Донбассе, а затем их судьбу разделили и россияне на Курщине из-за бессмысленной в военном отношении, но оттого не менее жестокой операции ВСУ", - подчеркнул он.
По словам законодателя, страшный террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в марте напомнил о том, что террор продолжает быть бесчеловечным инструментом в руках циничных политиков и режимов.
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"Одной из жертв терроризма государственного уровня стал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил РФ Игорь Кириллов, которого я хорошо знал и искренне ценил по сотрудничеству в рамках деятельности парламентской комиссии по расследованию обстоятельств, связанных с созданием американскими специалистами биологических лабораторий на территории Украины", - отметил вице-спикер СФ.
Вертолетная катастрофа 19 мая унесла жизнь президента Ирана Ибрахима Раиси – тяжелый удар для дружественной страны, сказал Косачев.

Выставка "РОССИЯ"

Но закончить список запомнившегося в 2024-м "хочется на позитивной ноте", отметил парламентарий.
"Очень ярким событием уходящего года стала выставка-форум "Россия" на ВДНХ в Москве. Ее посетили почти 20 миллионов человек, и каждый испытывал гордость за страну, видя ее реальные достижения, культурное и этническое многообразие ее регионов", - рассказал законодатель.
Под эгидой Совета Федерации также традиционно проходит уникальное мероприятие – Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия", который уже в 11-й раз проводился весной в Москве, заключил Косачев.
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РоссияСанкт-ПетербургМоскваКонстантин КосачевВладимир ПутинВладислав ДаванковБРИКССовет Федерации РФГосдума РФПолитикаВ мире
 
 
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