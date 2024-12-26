В ГД внесли проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них
Депутаты КПРФ внесли в ГД проект о запрете торговли вейпами и жидкостями для них
Вейп. Архивное фото
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них, он размещен в думской электронной базе.
"Предлагается внести изменения в части установления полного запрета на розничную и оптовую торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления", — говорится в пояснительной записке.
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На прошлой неделе Госдума в I чтении одобрила законопроект об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Так, для граждан штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч рублей, а для юрлиц — от 1,5 до двух миллионов рублей.
Проект внесли депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который призвал навести порядок в этой сфере. Он отметил, что продавцы в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей.
Также 20 декабря Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за повторную продажу алкоголя, табака и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Нарушителям будет грозить штраф от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.
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