https://ria.ru/20241226/gosduma-1991405178.html

В ГД внесли проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них

В ГД внесли проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них - РИА Новости, 26.12.2024

В ГД внесли проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них, он размещен в думской электронной базе. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T11:45:00+03:00

2024-12-26T11:45:00+03:00

2024-12-26T13:38:00+03:00

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проект о полном запрете торговли вейпами и жидкостями для них, он размещен в думской электронной базе."Предлагается внести изменения в части установления полного запрета на розничную и оптовую торговлю никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления", — говорится в пояснительной записке. На прошлой неделе Госдума в I чтении одобрила законопроект об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Так, для граждан штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 500 до 700 тысяч рублей, а для юрлиц — от 1,5 до двух миллионов рублей.Проект внесли депутаты во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, который призвал навести порядок в этой сфере. Он отметил, что продавцы в погоне за прибылью идут на правонарушения, создавая угрозу для жизни и здоровья детей.Также 20 декабря Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за повторную продажу алкоголя, табака и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним. Нарушителям будет грозить штраф от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

https://ria.ru/20240617/pulmonolog-1953304971.html

https://ria.ru/20241128/otravlenie-1986192602.html

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