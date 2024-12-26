https://ria.ru/20241226/eaes-1991514976.html

Лидеры стран ЕАЭС договорились о планах на будущее

Лидеры стран ЕАЭС договорились о планах на будущее - РИА Новости, 26.12.2024

Лидеры стран ЕАЭС договорились о планах на будущее

Лидеры стран ЕАЭС приняли ряд решений по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T17:47:00+03:00

2024-12-26T17:47:00+03:00

2024-12-26T19:03:00+03:00

экономика

санкт-петербург

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иран

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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС приняли ряд решений по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщается на сайте Кремля.Так, главы государств утвердили: Кроме того, лидеры ЕАЭС предоставили Ирану статус наблюдателя при организации и приняли соглашение о свободной торговле объединения с Исламской Республикой. Главы государств подписали соответствующие документы по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось на площадке курортного комплекса "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга.

https://ria.ru/20241225/sovet-1990799324.html

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экономика, санкт-петербург, евразийский экономический союз, иран, армения, киргизия, казахстан, белоруссия, россия