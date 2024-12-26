Лидеры стран ЕАЭС договорились о планах на будущее
Лидеры ЕАЭС приняли ряд решений по формированию и работе единых рынков союза
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС приняли ряд решений по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщается на сайте Кремля.
Так, главы государств утвердили:
- соглашение о единой системе таможенного транзита Союза и третьих сторон;
- решение о бюджете ЕАЭС на 2025 год;
- два распоряжения: "О функционировании единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза" и "О реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС";
- решение о внесении изменений в план мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка объединения;
- размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза;
- решение об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2025 год.
Кроме того, лидеры ЕАЭС предоставили Ирану статус наблюдателя при организации и приняли соглашение о свободной торговле объединения с Исламской Республикой.
Сейчас в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателей при организации имеют Узбекистан, Куба и Молдавия.
Главы государств подписали соответствующие документы по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось на площадке курортного комплекса "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга.
Высший Евразийский экономический совет
25 декабря, 00:29