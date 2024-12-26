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Лидеры стран ЕАЭС договорились о планах на будущее - РИА Новости, 26.12.2024
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17:47 26.12.2024 (обновлено: 19:03 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/eaes-1991514976.html
Лидеры стран ЕАЭС договорились о планах на будущее
Лидеры стран ЕАЭС договорились о планах на будущее - РИА Новости, 26.12.2024
Лидеры стран ЕАЭС договорились о планах на будущее
Лидеры стран ЕАЭС приняли ряд решений по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщается на сайте Кремля. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T17:47:00+03:00
2024-12-26T19:03:00+03:00
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иран
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС приняли ряд решений по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщается на сайте Кремля.Так, главы государств утвердили: Кроме того, лидеры ЕАЭС предоставили Ирану статус наблюдателя при организации и приняли соглашение о свободной торговле объединения с Исламской Республикой. Главы государств подписали соответствующие документы по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось на площадке курортного комплекса "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20241225/sovet-1990799324.html
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экономика, санкт-петербург, евразийский экономический союз, иран, армения, киргизия, казахстан, белоруссия, россия
Экономика, Санкт-Петербург, Евразийский экономический союз, Иран, Армения, Киргизия, Казахстан, Белоруссия, Россия
Лидеры стран ЕАЭС договорились о планах на будущее

Лидеры ЕАЭС приняли ряд решений по формированию и работе единых рынков союза

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе
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МОСКВА, 26 дек — РИА Новости. Лидеры стран ЕАЭС приняли ряд решений по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, сообщается на сайте Кремля.
Так, главы государств утвердили:
  • соглашение о единой системе таможенного транзита Союза и третьих сторон;
  • решение о бюджете ЕАЭС на 2025 год;
  • два распоряжения: "О функционировании единого рынка услуг в рамках Евразийского экономического союза" и "О реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС";
  • решение о внесении изменений в план мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка объединения;
  • размер пошлины, уплачиваемой хозяйствующими субъектами при обращении в Суд Евразийского экономического союза;
  • решение об основных направлениях международной деятельности ЕАЭС на 2025 год.
Кроме того, лидеры ЕАЭС предоставили Ирану статус наблюдателя при организации и приняли соглашение о свободной торговле объединения с Исламской Республикой.

Сейчас в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателей при организации имеют Узбекистан, Куба и Молдавия.

Главы государств подписали соответствующие документы по итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось на площадке курортного комплекса "Игора" недалеко от Санкт-Петербурга.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета на саммите стран - участниц ЕАЭС в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
Высший Евразийский экономический совет
25 декабря, 00:29
 
ЭкономикаСанкт-ПетербургЕвразийский экономический союзИранАрменияКиргизияКазахстанБелоруссияРоссия
 
 
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