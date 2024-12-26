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Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
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16:04 26.12.2024 (обновлено: 16:53 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/eaes-1991485803.html
Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, заявил Путин
Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, заявил Путин
Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T16:04:00+03:00
2024-12-26T16:53:00+03:00
евразийский экономический союз
россия
александр лукашенко
владимир путин
куба
белоруссия
мигель диас-канель
политика
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек — РИА Новости. Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе."Мы поработали в узком составе, обсудили текущие вопросы, добились необходимого консенсуса по тем вопросам, которые приняты, по некоторым договорились продолжить нашу работу", — сказал он.Российский лидер отметил, что на заседании выступит по видеоконференцсвязи президент Кубы Мигель Диас-Канель. Кроме того, сделает сообщение президент Белоруссии Александр Лукашенко, поскольку к республике переходит председательство в союзе.Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Встреча, начавшаяся в узком составе, затем продолжилась в расширенном формате.
https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991414722.html
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евразийский экономический союз, россия, александр лукашенко, владимир путин, куба, белоруссия, мигель диас-канель, политика
Евразийский экономический союз, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Куба, Белоруссия, Мигель Диас-Канель, Политика
Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, заявил Путин

Путин сообщил, что лидеры ЕАЭС добились консенсуса по ряду вопросов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе - РИА Новости, 1920, 26.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек — РИА Новости. Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
"Мы поработали в узком составе, обсудили текущие вопросы, добились необходимого консенсуса по тем вопросам, которые приняты, по некоторым договорились продолжить нашу работу", — сказал он.
Российский лидер отметил, что на заседании выступит по видеоконференцсвязи президент Кубы Мигель Диас-Канель. Кроме того, сделает сообщение президент Белоруссии Александр Лукашенко, поскольку к республике переходит председательство в союзе.

Сейчас в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателей при организации имеют Узбекистан, Куба и Молдавия.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Встреча, начавшаяся в узком составе, затем продолжилась в расширенном формате.
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