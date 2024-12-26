https://ria.ru/20241226/eaes-1991485803.html

Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, заявил Путин

Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024

Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, заявил Путин

Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T16:04:00+03:00

2024-12-26T16:04:00+03:00

2024-12-26T16:53:00+03:00

евразийский экономический союз

россия

александр лукашенко

владимир путин

куба

белоруссия

мигель диас-канель

политика

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек — РИА Новости. Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе."Мы поработали в узком составе, обсудили текущие вопросы, добились необходимого консенсуса по тем вопросам, которые приняты, по некоторым договорились продолжить нашу работу", — сказал он.Российский лидер отметил, что на заседании выступит по видеоконференцсвязи президент Кубы Мигель Диас-Канель. Кроме того, сделает сообщение президент Белоруссии Александр Лукашенко, поскольку к республике переходит председательство в союзе.Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Встреча, начавшаяся в узком составе, затем продолжилась в расширенном формате.

https://ria.ru/20241226/lukashenko-1991414722.html

россия

куба

белоруссия

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евразийский экономический союз, россия, александр лукашенко, владимир путин, куба, белоруссия, мигель диас-канель, политика