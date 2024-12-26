Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, заявил Путин
Путин сообщил, что лидеры ЕАЭС добились консенсуса по ряду вопросов
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
Президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская обл.), 26 дек — РИА Новости. Лидеры ЕАЭС добились консенсуса по некоторым вопросам, сообщил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.
"Мы поработали в узком составе, обсудили текущие вопросы, добились необходимого консенсуса по тем вопросам, которые приняты, по некоторым договорились продолжить нашу работу", — сказал он.
Российский лидер отметил, что на заседании выступит по видеоконференцсвязи президент Кубы Мигель Диас-Канель. Кроме того, сделает сообщение президент Белоруссии Александр Лукашенко, поскольку к республике переходит председательство в союзе.
Сейчас в ЕАЭС входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Статус наблюдателей при организации имеют Узбекистан, Куба и Молдавия.
Заседание Высшего Евразийского экономического совета проходит на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга. Встреча, начавшаяся в узком составе, затем продолжилась в расширенном формате.
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