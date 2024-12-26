https://ria.ru/20241226/eaes-1991448288.html

В Ленинградской области началось заседание ВЕЭС в узком составе

В Ленинградской области началось заседание ВЕЭС в узком составе - РИА Новости, 26.12.2024

В Ленинградской области началось заседание ВЕЭС в узком составе

Заседание Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) в узком составе с участием президента России Владимира Путина началось на площадке курортного... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:43:00+03:00

2024-12-26T13:43:00+03:00

2024-12-26T13:44:00+03:00

россия

армения

белоруссия

владимир путин

никол пашинян

александр лукашенко

снг

евразийский экономический союз

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек — РИА Новости. Заседание Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) в узком составе с участием президента России Владимира Путина началось на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости. В заседании принимают участие лидеры стран пятерки: президент России Владимир Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров. Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ожидается по видеосвязи в связи с положительным тестом на коронавирус у главы кабмина Армении. Накануне заседания в Кремле сообщали, что в закрытом порядке главы государств обсудят, в частности, формирование общего рынка газа Евразийского экономического союза, ход формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, ход исполнения распоряжения Высшего Евразийского экономического совета от декабря 2023 года о разработке методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов союза. Также в узком составе лидеры рассмотрят вопросы о механизмах и принципах ротации должностей членов коллегии Евразийской экономической комиссии, о бюджете, об обязательствах Белоруссии в области государственной поддержки сельского хозяйства. Кроме того, участники примут решение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского совета. Накануне на территории курорта "Игора" прошла неформальная встреча лидеров СНГ. В Ленобласти собрались главы семи стран СНГ: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, лидеры Армении и Азербайджана на мероприятии отсутствуют. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в неформальном саммите из-за положительного теста на COVID-19. Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау.

https://ria.ru/20241225/sovet-1990799324.html

https://ria.ru/20241225/sng-1991287919.html

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армения

белоруссия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета Заседание Высшего Евразийского экономического совета стартовало в Ленинградской области. Деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли, обеспечивает стабильный рост экономик в регионе, отметил Путин. 2024-12-26T13:43 true PT1M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, армения, белоруссия, владимир путин, никол пашинян, александр лукашенко, снг, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия