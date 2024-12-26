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В Ленинградской области началось заседание ВЕЭС в узком составе - РИА Новости, 26.12.2024
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13:43 26.12.2024 (обновлено: 13:44 26.12.2024)
https://ria.ru/20241226/eaes-1991448288.html
В Ленинградской области началось заседание ВЕЭС в узком составе
В Ленинградской области началось заседание ВЕЭС в узком составе - РИА Новости, 26.12.2024
В Ленинградской области началось заседание ВЕЭС в узком составе
Заседание Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) в узком составе с участием президента России Владимира Путина началось на площадке курортного... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:43:00+03:00
2024-12-26T13:44:00+03:00
россия
армения
белоруссия
владимир путин
никол пашинян
александр лукашенко
снг
евразийский экономический союз
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек — РИА Новости. Заседание Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) в узком составе с участием президента России Владимира Путина началось на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости. В заседании принимают участие лидеры стран пятерки: президент России Владимир Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров. Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ожидается по видеосвязи в связи с положительным тестом на коронавирус у главы кабмина Армении. Накануне заседания в Кремле сообщали, что в закрытом порядке главы государств обсудят, в частности, формирование общего рынка газа Евразийского экономического союза, ход формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, ход исполнения распоряжения Высшего Евразийского экономического совета от декабря 2023 года о разработке методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов союза. Также в узком составе лидеры рассмотрят вопросы о механизмах и принципах ротации должностей членов коллегии Евразийской экономической комиссии, о бюджете, об обязательствах Белоруссии в области государственной поддержки сельского хозяйства. Кроме того, участники примут решение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского совета. Накануне на территории курорта "Игора" прошла неформальная встреча лидеров СНГ. В Ленобласти собрались главы семи стран СНГ: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, лидеры Армении и Азербайджана на мероприятии отсутствуют. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в неформальном саммите из-за положительного теста на COVID-19. Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау.
https://ria.ru/20241225/sovet-1990799324.html
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Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета
Заседание Высшего Евразийского экономического совета стартовало в Ленинградской области. Деятельность ЕАЭС способствует расширению торговли, обеспечивает стабильный рост экономик в регионе, отметил Путин.
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россия, армения, белоруссия, владимир путин, никол пашинян, александр лукашенко, снг, евразийский экономический союз, евразийская экономическая комиссия
Россия, Армения, Белоруссия, Владимир Путин, Никол Пашинян, Александр Лукашенко, СНГ, Евразийский экономический союз, Евразийская экономическая комиссия
В Ленинградской области началось заседание ВЕЭС в узком составе

В Ленинградской области началось ВЕЭС с участием Путина

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек — РИА Новости. Заседание Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) в узком составе с участием президента России Владимира Путина началось на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.
В заседании принимают участие лидеры стран пятерки: президент России Владимир Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров. Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ожидается по видеосвязи в связи с положительным тестом на коронавирус у главы кабмина Армении.
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Высший Евразийский экономический совет
25 декабря, 00:29
Накануне заседания в Кремле сообщали, что в закрытом порядке главы государств обсудят, в частности, формирование общего рынка газа Евразийского экономического союза, ход формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, ход исполнения распоряжения Высшего Евразийского экономического совета от декабря 2023 года о разработке методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов союза.
Также в узком составе лидеры рассмотрят вопросы о механизмах и принципах ротации должностей членов коллегии Евразийской экономической комиссии, о бюджете, об обязательствах Белоруссии в области государственной поддержки сельского хозяйства. Кроме того, участники примут решение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского совета.
Накануне на территории курорта "Игора" прошла неформальная встреча лидеров СНГ. В Ленобласти собрались главы семи стран СНГ: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, лидеры Армении и Азербайджана на мероприятии отсутствуют.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в неформальном саммите из-за положительного теста на COVID-19. Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау.
Неформальная встреча глав делегаций государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
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РоссияАрменияБелоруссияВладимир ПутинНикол ПашинянАлександр ЛукашенкоСНГЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссия
 
 
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