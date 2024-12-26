В Ленинградской области началось заседание ВЕЭС в узком составе
В Ленинградской области началось ВЕЭС с участием Путина
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 24 дек — РИА Новости. Заседание Высшего евразийского экономического совета (ЕАЭС) в узком составе с участием президента России Владимира Путина началось на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, передает корреспондент РИА Новости.
В заседании принимают участие лидеры стран пятерки: президент России Владимир Путин, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Киргизии Садыр Жапаров. Участие премьер-министра Армении Никола Пашиняна, как сообщал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ожидается по видеосвязи в связи с положительным тестом на коронавирус у главы кабмина Армении.
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Накануне заседания в Кремле сообщали, что в закрытом порядке главы государств обсудят, в частности, формирование общего рынка газа Евразийского экономического союза, ход формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, ход исполнения распоряжения Высшего Евразийского экономического совета от декабря 2023 года о разработке методики расчета нормативов распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов союза.
Также в узком составе лидеры рассмотрят вопросы о механизмах и принципах ротации должностей членов коллегии Евразийской экономической комиссии, о бюджете, об обязательствах Белоруссии в области государственной поддержки сельского хозяйства. Кроме того, участники примут решение о времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского совета.
Накануне на территории курорта "Игора" прошла неформальная встреча лидеров СНГ. В Ленобласти собрались главы семи стран СНГ: России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, лидеры Армении и Азербайджана на мероприятии отсутствуют.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что не примет участия в неформальном саммите из-за положительного теста на COVID-19. Как сообщила пресс-служба президента Азербайджана, Ильхам Алиев прервал свой визит в Россию в связи с авиакатастрофой в Актау.
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