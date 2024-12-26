https://ria.ru/20241226/eaes-1991444470.html
Россия ценит сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, заявил Путин
Россия ценит сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024
Россия ценит сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, заявил Путин
Россия ценит сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и заинтересована в активизации работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:36:00+03:00
2024-12-26T13:36:00+03:00
2024-12-26T13:45:00+03:00
россия
евразийский экономический союз
экономика
владимир путин
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Россия ценит сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и заинтересована в активизации работы, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по ЕврАзЭС, и мы искренне заинтересованы в активизации совместной работы по всестороннему укреплению нашего интеграционного объединения", - сказал глава государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС, в том числе президента России Владимира Путина, проходит на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.
https://ria.ru/20241225/sovet-1990799324.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евразийский экономический союз, экономика, владимир путин
Россия, Евразийский экономический союз, Экономика, Владимир Путин
Россия ценит сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, заявил Путин
Путин: Россия заинтересована в активизации работы с партнерами по ЕАЭС