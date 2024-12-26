https://ria.ru/20241226/eaes-1991444470.html

Россия ценит сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, заявил Путин

Россия ценит сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, заявил Путин - РИА Новости, 26.12.2024

Россия ценит сотрудничество с партнерами по ЕАЭС, заявил Путин

Россия ценит сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и заинтересована в активизации работы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:36:00+03:00

2024-12-26T13:36:00+03:00

2024-12-26T13:45:00+03:00

россия

евразийский экономический союз

экономика

владимир путин

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 26 дек - РИА Новости. Россия ценит сотрудничество с партнерами по ЕАЭС и заинтересована в активизации работы, заявил президент РФ Владимир Путин."Подчеркну, Россия высоко ценит взаимовыгодное многоплановое сотрудничество с партнерами по ЕврАзЭС, и мы искренне заинтересованы в активизации совместной работы по всестороннему укреплению нашего интеграционного объединения", - сказал глава государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета в узком составе.Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием лидеров ЕАЭС, в том числе президента России Владимира Путина, проходит на площадке курортного комплекса "Игора" в Ленинградской области, недалеко от Санкт-Петербурга.

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россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евразийский экономический союз, экономика, владимир путин