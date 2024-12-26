https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991449909.html
Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о работе стюардесс
Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о работе стюардесс - РИА Новости, 26.12.2024
Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о работе стюардесс
Стюардессы на русском и на азербайджанском языках успокаивали пассажиров летевшего из Баку в Грозный самолета перед его падением в Казахстане, рассказал РИА... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T13:47:00+03:00
2024-12-26T13:47:00+03:00
2024-12-26T16:03:00+03:00
в мире
казахстан
баку
грозный
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Стюардессы на русском и на азербайджанском языках успокаивали пассажиров летевшего из Баку в Грозный самолета перед его падением в Казахстане, рассказал РИА Новости один из выживших в авиакатастрофе Субхонкул Рахимов. "Люди начали напрягаться, когда маски полетели. Стюардессы, их несколько человек было, вот они как бы успокаивали. И на азербайджанском тоже говорила, чтобы успокоить", - сказал он. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
https://ria.ru/20241226/aktau-1991347680.html
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в мире, казахстан, баку, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Казахстан, Баку, Грозный, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о работе стюардесс
Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о храбрости стюардессы