https://ria.ru/20241226/aviakatastrofa-1991449909.html

Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о работе стюардесс

Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о работе стюардесс - РИА Новости, 26.12.2024

Выживший в авиакатастрофе в Казахстане рассказал о работе стюардесс

Стюардессы на русском и на азербайджанском языках успокаивали пассажиров летевшего из Баку в Грозный самолета перед его падением в Казахстане, рассказал РИА... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T13:47:00+03:00

2024-12-26T13:47:00+03:00

2024-12-26T16:03:00+03:00

в мире

казахстан

баку

грозный

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости. Стюардессы на русском и на азербайджанском языках успокаивали пассажиров летевшего из Баку в Грозный самолета перед его падением в Казахстане, рассказал РИА Новости один из выживших в авиакатастрофе Субхонкул Рахимов. "Люди начали напрягаться, когда маски полетели. Стюардессы, их несколько человек было, вот они как бы успокаивали. И на азербайджанском тоже говорила, чтобы успокоить", - сказал он. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241226/aktau-1991347680.html

казахстан

баку

грозный

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в мире, казахстан, баку, грозный, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный