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В Кремле призвали дождаться окончания расследования авиакатастрофы в Актау

В Кремле призвали дождаться окончания расследования авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 26.12.2024

В Кремле призвали дождаться окончания расследования авиакатастрофы в Актау

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться окончания расследования причин авиакатастрофы в Казахстане. РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T12:02:00+03:00

2024-12-26T12:02:00+03:00

2024-12-26T12:02:00+03:00

актау

дмитрий песков

крушение рейса баку — грозный

происшествия

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться окончания расследования причин авиакатастрофы в Казахстане."В настоящий момент идет следствие. Любой авиационный инцидент должен быть расследован консолидированными авиационными властями... Нужно дождаться окончания следствия", - сказал он журналистам.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

актау

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2024

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актау, дмитрий песков, крушение рейса баку — грозный, происшествия