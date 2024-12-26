Спецборт МЧС с пострадавшими в авиакатастрофе под Актау прибыл в Жуковский

Медицинские модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких. Это российская разработка, не имеющая аналогов в мире.

Впервые медицинские модули применялись в декабре 2008 года для доставки в Москву пострадавших в результате ДТП в Израиле. А год спустя с помощью модулей перевозили в Москву, Санкт-Петербург и Челябинск пострадавших при пожаре в пермском ночном клубе "Хромая лошадь".