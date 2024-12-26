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Спасатели завершили поиски на месте катастрофы самолета в Казахстане

Спасатели завершили поиски на месте катастрофы самолета в Казахстане - РИА Новости, 26.12.2024

Спасатели завершили поиски на месте катастрофы самолета в Казахстане

Спасательные службы завершили поиски на месте катастрофы самолета компании Azerbaijan Airlines, накануне потерпевшего крушение под Актау в Казахстане, сообщает... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:46:00+03:00

2024-12-26T09:46:00+03:00

2024-12-26T09:59:00+03:00

казахстан

актау

крушение рейса баку — грозный

в мире

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АЛМА-АТА, 26 дек — РИА Новости. Спасательные службы завершили поиски на месте катастрофы самолета компании Azerbaijan Airlines, накануне потерпевшего крушение под Актау в Казахстане, сообщает пресс-служба правительства республики."Спасательные службы завершили поиски. Госпитализированы 29 человек, 38 человек погибли в результате крушения самолета. Всем пострадавшим проведены необходимые исследования. После стабилизации состояния пациенты были госпитализированы по профилям, получают лечение в полном объеме", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале казахстанского кабмина.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 граждан РФ.

казахстан

актау

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

казахстан, актау, крушение рейса баку — грозный, в мире