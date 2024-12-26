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МЧС Казахстана рассказало об опознании тел погибших при крушении самолета

МЧС Казахстана рассказало об опознании тел погибших при крушении самолета - РИА Новости, 26.12.2024

МЧС Казахстана рассказало об опознании тел погибших при крушении самолета

Тела 38 погибших в результате крушения лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау доставлены в центр судмедэкспертизы, опознаны семь человек, сообщает... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T09:25:00+03:00

2024-12-26T09:25:00+03:00

2024-12-26T09:39:00+03:00

в мире

актау

казахстан

крушение рейса баку — грозный

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АЛМА-АТА, 26 дек — РИА Новости. Тела 38 погибших в результате крушения лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines под Актау доставлены в центр судмедэкспертизы, опознаны семь человек, сообщает пресс-служба МЧС Казахстана в Telegram-канале."Обнаружено 38 тел погибших, которые доставлены в центр судмедэкспертизы, среди них шесть граждан Казахстана и трое - члены экипажа. Опознаны тела семи человек", - говорится в сообщении ведомства.Сообщается, что бригадами спасателей продолжается медицинское обеспечение аварийно-спасательных работ на месте крушения самолета. Психологи Центра медицины катастроф оказывают помощь родственникам погибших, прибывающим в Актау.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным минздрава Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, девять россиян находятся в больницах Актау. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, актау, казахстан, крушение рейса баку — грозный