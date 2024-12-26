https://ria.ru/20241226/aktau-1991527404.html

Россию и Азербайджан допустят к расследованию авиакатастрофы в Актау

Россию и Азербайджан допустят к расследованию авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 26.12.2024

Россию и Азербайджан допустят к расследованию авиакатастрофы в Актау

Правоохранительные органы РФ и Азербайджана будут допущены к расследованию авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ Актау, сообщил в четверг... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:43:00+03:00

2024-12-26T18:43:00+03:00

2024-12-26T18:43:00+03:00

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россия

актау

азербайджан

канат бозумбаев

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 26 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы РФ и Азербайджана будут допущены к расследованию авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ Актау, сообщил в четверг вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев. "Правоохранительные органы России и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию, но к расследованию авиапроисшествия будут допущены", - сказал Бозумбаев, слова которого приводит казахстанское агентство Казинформ. Бозумбаев возглавляет правительственную комиссии по расследованию крушения самолёта в Актау. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241226/aktau-1991482881.html

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в мире, россия, актау, азербайджан, канат бозумбаев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный