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Россию и Азербайджан допустят к расследованию авиакатастрофы в Актау
Россию и Азербайджан допустят к расследованию авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 26.12.2024
Россию и Азербайджан допустят к расследованию авиакатастрофы в Актау
Правоохранительные органы РФ и Азербайджана будут допущены к расследованию авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ Актау, сообщил в четверг... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:43:00+03:00
2024-12-26T18:43:00+03:00
2024-12-26T18:43:00+03:00
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канат бозумбаев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
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АСТАНА, 26 дек - РИА Новости. Правоохранительные органы РФ и Азербайджана будут допущены к расследованию авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines близ Актау, сообщил в четверг вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев. "Правоохранительные органы России и Азербайджана не будут допущены к криминалистическому расследованию, но к расследованию авиапроисшествия будут допущены", - сказал Бозумбаев, слова которого приводит казахстанское агентство Казинформ. Бозумбаев возглавляет правительственную комиссии по расследованию крушения самолёта в Актау. Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
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в мире, россия, актау, азербайджан, канат бозумбаев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный
В мире, Россия, Актау, Азербайджан, Канат Бозумбаев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный
Россию и Азербайджан допустят к расследованию авиакатастрофы в Актау
Бозумбаев: РФ и Азербайджан допустят к расследованию авиакатастрофы в Актау