https://ria.ru/20241226/aktau-1991526037.html

Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных из Актау россиян

Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных из Актау россиян - РИА Новости, 26.12.2024

Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных из Актау россиян

Четверо эвакуированных после падения самолёта в Актау россиян во время транспортировки находились на искусственной вентиляции лёгких, сообщил министр... РИА Новости, 26.12.2024

2024-12-26T18:40:00+03:00

2024-12-26T18:40:00+03:00

2024-12-26T18:50:00+03:00

актау

россия

казахстан

михаил мурашко

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

крушение рейса баку — грозный

в мире

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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четверо эвакуированных после падения самолёта в Актау россиян во время транспортировки находились на искусственной вентиляции лёгких, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Состояние при транспортировке оставалось стабильным. Четверо находились на искусственной вентиляции легких”, - сказал Мурашко журналистам.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.

https://ria.ru/20241226/aktau-1991482881.html

актау

россия

казахстан

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актау, россия, казахстан, михаил мурашко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, в мире