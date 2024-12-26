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Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных из Актау россиян
Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных из Актау россиян - РИА Новости, 26.12.2024
Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных из Актау россиян
Четверо эвакуированных после падения самолёта в Актау россиян во время транспортировки находились на искусственной вентиляции лёгких, сообщил министр... РИА Новости, 26.12.2024
2024-12-26T18:40:00+03:00
2024-12-26T18:40:00+03:00
2024-12-26T18:50:00+03:00
актау
россия
казахстан
михаил мурашко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
крушение рейса баку — грозный
в мире
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МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Четверо эвакуированных после падения самолёта в Актау россиян во время транспортировки находились на искусственной вентиляции лёгких, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Состояние при транспортировке оставалось стабильным. Четверо находились на искусственной вентиляции легких”, - сказал Мурашко журналистам.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным МЧС Казахстана, выжили 29 человек. Как сообщили в посольстве РФ, выжили девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 россиян.
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актау, россия, казахстан, михаил мурашко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный, в мире
Актау, Россия, Казахстан, Михаил Мурашко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Крушение рейса Баку — Грозный, В мире
Мурашко рассказал о состоянии эвакуированных из Актау россиян
Мурашко заявил, что четверо эвакуированных из Актау россиян находились на ИВЛ