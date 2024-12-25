https://ria.ru/20241225/ukraina-1991052314.html

"Запрещают даже думать". Почему провалилась украинизация

"Запрещают даже думать". Почему провалилась украинизация - РИА Новости, 25.12.2024

"Запрещают даже думать". Почему провалилась украинизация

На Украине снизилась доля учащихся, говорящих на "мове", констатируют киевские чиновники. Почему на третий год боевых действий в стране, несмотря на все усилия... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T08:00:00+03:00

2024-12-25T08:00:00+03:00

2024-12-25T08:03:00+03:00

украина

одесса

киев

украинизация

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Захар Андреев. На Украине снизилась доля учащихся, говорящих на "мове", констатируют киевские чиновники. Почему на третий год боевых действий в стране, несмотря на все усилия властей, граждане переходят на "язык агрессора" — в материале РИА Новости."Происки врага""К сожалению, в этом году начали проявляться признаки замедления украинизации", — сообщил в декабре уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень.По его данным, сократилась доля участников образовательного процесса, которые считают украинский родным: среди учащихся — на семнадцать процентов, среди родителей — на одиннадцать, среди учителей — на восемь.Кроме того, на одну десятую уменьшилось количество учеников, предпочитающих украинский язык в интернете."Показательно, что только 37 процентов учащихся общаются с друзьями на украинском языке, а 39 процентов — дома", — добавил он.Происходящее Кремень объясняет происками "российского врага": тот "продолжает противодействовать украинской идентичности, оккупируя социальные сети, телеграм-каналы, а на юге и востоке — медиапространство, пробивая путь к сознанию молодых украинцев".По мнению же экспертов, истинные причины "замедления украинизации" куда сложнее.Борьба за бюджетМожно предположить, что алармистские заявления языкового омбудсмена сделаны для того, чтобы добиться увеличения бюджета — именно сейчас, в конце года, ведомства ведут наиболее активную борьбу за кусок казенного пирога. Неслучайно в том же заявлении Кремень просит выделить дополнительные ресурсы, в том числе кадровые, на решение "стратегической задачи" — обеспечение "доминирования" государственного языка.Но у этой версии есть несколько недостатков, отмечает историк, экс-депутат горсовета Одессы Александр Васильев."Зеленский очень легко увольняет управленцев. Даже до начала СВО поменял беспрецедентное количество чиновников министерского статуса, — говорит эксперт. — Если заявление Кременя обусловлено только желанием расширить бюджет, то это очень рискованный способ. Можно получить средства, но лишиться поста: сочтут, что чиновник неэффективный, раз на третий год войны проваливает стратегическую борьбу".Васильев напоминает: буквально недавно не продлили контракт с главой еще одного ведомства, отвечающего за идеологию, — директором Института национальной памяти Антоном Дробовичем.Но куда важнее, что статистика, озвученная уполномоченным по защите госязыка, подтверждается параллельными данными.Комплекс виныВасильев напоминает: украинизация ведется вот уже сто лет. Началась в советские времена и продолжалась все годы независимости. До недавнего времени она была уделом либо бюрократов, либо организаций, существующих на западные гранты (часто те и другие работали в паре). Однако с началом конфликта приобрела массовый характер.Русскоговорящие стали демонстративно переходить на украинский. В первую очередь в больших городах — Киеве, Харькове, Днепропетровске, Одессе. Показательный пример: на "мове" заговорили блогеры, которые вещали о моде, путешествиях и прочих вещах, далеких от политики."С началом боевых действий украинское общество испытало мощнейший стресс. Для людей было важно продемонстрировать лояльность Украине, чтобы их не заподозрили в коллаборационизме. Русский объявили "языком агрессора". Тот, кто его использовал, особенно в публичной сфере, приравнивался к предателю — со всеми вытекающими последствиями", — объясняет историк.При этом общество, находившееся в состоянии стресса, подверглось серьезной политтехнологической обработке, в чем ранее признавался экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович*."Русскоязычным навязали комплекс вины: объявили, что сам факт их существования на Украине стал предлогом для действий Кремля. А если эти люди когда-то открыто выражали симпатии России, что ранее было очень распространено в украинском обществе, то они чувствовали вину вдвойне", — говорит Васильев.Теперь после всплеска украинизации происходит закономерный откат. Те же блогеры возвращаются к вещанию на русском. Мотивируют тем, что у них упала статистика просмотров и это ударило по карману."Страх думать"Еще один фактор: форсированная украинизация достигла настолько экстремальных форм, что это заметили даже на Западе. На днях еженедельник The Economist выпустил статью под названием "Культура отмены на Украине". Автор материала воспевает культурный феномен Одессы — и жестко критикует попытки его уничтожения со стороны чиновников и языковых активистов."Результатом дерусификации стали страх и поляризация. То, что было маргинальным, становится мейнстримом. На Приморском бульваре люди отводят взгляд, когда их спрашивают о статуях (которые планируется снести. — Прим. ред.). Страх говорить сменяется страхом думать", — пишет издание.По словам Васильева, когда масштаб культурного насилия выходит за рамки, это естественным образом начинает вызывать ответную реакцию."Вроде бы люди добровольно выбрали украинский, но оказалось, что этого все равно недостаточно, их "вину" продолжают им навязывать, — объясняет историк. — Проявляется защитный рефлекс: "Ну раз я пошел на такие жертвы в знак солидарности с вами, но все равно остался для вас человеком второго сорта, то как минимум в быту продолжу говорить на том языке, на каком мне удобнее".Переобувание в воздухеСказывается и ситуация на фронте, считает эксперт."В 2022-м многим могло показаться, что успех на стороне Украины, а Россия будет разбита и капитулирует, — говорит Васильев. — Поэтому большое количество людей просто из конформистских побуждений предпочли присоединиться к потенциальному победителю. Сейчас куда более вероятным выглядит военное поражение Киева. И теперь те же побуждения заставляют людей дистанцироваться от всего, что ассоциируется с Украиной".В этом смысле показателен другой пример из гуманитарной сферы — история директора Национального музея истории Украины Федора Андрощука.Это крупный историк, археолог, который уже давно переехал в Швецию, получил гражданство и делал в этой стране академическую карьеру. Занимался археологией Древней Руси, варяжским вопросом. Издавался на русском, украинском и других языках.При раннем Зеленском Андрощука позвали руководить музеем. Он согласился — возможно, заразившись общественным энтузиазмом, которым сопровождался приход нового президента.Васильев отмечает: Андрощук ранее был известен последовательной критикой украинизации, что для историка из этой страны — исключительная редкость. Однако вошел в число русскокультурных людей, которые под воздействием обстоятельств начали активно демонстрировать лояльность Украине. Что называется, "сплотились вокруг флага".Тем не менее в начале декабря Андрощук буквально сбежал из страны, воспользовавшись шведским паспортом. Напомним, что украинских мужчин в возрасте от восемнадцати до шестидесяти с Украины не выпускают (хотя многие находят способы пересечь границу).Таким образом, языковой омбудсмен Кремень, скорее всего, не лжет: спустя сто лет активной украинизации и даже в условиях нынешнего военного конфликта большинство украинцев по-прежнему предпочитают говорить по-русски. А продвижение "мовы", как и весь националистический проект, откровенно буксует.* Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html

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украина, одесса, киев, украинизация