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Сбежавший с Украины директор музея истории объявил себя шведом
Сбежавший с Украины директор музея истории объявил себя шведом - РИА Новости, 05.12.2024
Сбежавший с Украины директор музея истории объявил себя шведом
Директор национального Музея истории Украины Федор Андрощук, причастный к сносу Десятинного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве,... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T21:49
2024-12-05T21:49
2024-12-05T23:16
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Директор национального Музея истории Украины Федор Андрощук, причастный к сносу Десятинного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, заявил, что не вернулся из заграничной командировки, потому что является гражданином Швеции, сообщает Telegram-канал Страна.ua."О моем гражданстве Швеции Министерство было предупреждено и знало, что там мой дом. Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине", — утверждает он.По его словам, заявление об отставке он подал еще три месяца назад.Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская сообщила, что глава Национального музея истории Украины Федор Андрощук уехал в заграничную командировку и не вернулся. Командировка должна была закончиться 20 сентября."Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть — это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и, согласно ответу на мое депутатское обращение, "потерялся" на открытии выставки в Литве", — сообщила Бобровская.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986124605.html
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Сбежавший с Украины директор музея истории объявил себя шведом
Страна.ua: сбежавший директор музея истории Украины оказался гражданином Швеции