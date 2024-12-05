https://ria.ru/20241205/direktor-1987613446.html

Сбежавший с Украины директор музея истории объявил себя шведом

Сбежавший с Украины директор музея истории объявил себя шведом - РИА Новости, 05.12.2024

Сбежавший с Украины директор музея истории объявил себя шведом

Директор национального Музея истории Украины Федор Андрощук, причастный к сносу Десятинного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве,... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T21:49

2024-12-05T21:49

2024-12-05T23:16

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Директор национального Музея истории Украины Федор Андрощук, причастный к сносу Десятинного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, заявил, что не вернулся из заграничной командировки, потому что является гражданином Швеции, сообщает Telegram-канал Страна.ua."О моем гражданстве Швеции Министерство было предупреждено и знало, что там мой дом. Поэтому по факту в командировке я не в Швеции, а в Украине. Я живу постоянно в Швеции, а не в Украине", — утверждает он.По его словам, заявление об отставке он подал еще три месяца назад.Ранее депутат Верховной Рады Соломия Бобровская сообщила, что глава Национального музея истории Украины Федор Андрощук уехал в заграничную командировку и не вернулся. Командировка должна была закончиться 20 сентября."Судя по всему, воспользовался по назначению своими другими гражданствами (то, почему они у него вообще есть — это другой вопрос), отбыл в командировку в Италию и Швецию, и, согласно ответу на мое депутатское обращение, "потерялся" на открытии выставки в Литве", — сообщила Бобровская.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986124605.html

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в мире, украина, киев, швеция, владимир зеленский, страна.ua, верховная рада украины