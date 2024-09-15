https://ria.ru/20240915/ukraina-1972558140.html

"Комната для свободных украинцев". Как сбегают от режима Зеленского

"Комната для свободных украинцев". Как сбегают от режима Зеленского - РИА Новости, 15.09.2024

"Комната для свободных украинцев". Как сбегают от режима Зеленского

Под ногами бурелом, где-то рядом бродят медведи и, что хуже, соотечественники. В воздухе — поисковые дроны и вертолеты. Если попадешься или получишь травму, ты... РИА Новости, 15.09.2024

2024-09-15T08:00

2024-09-15T08:00

2024-09-15T08:01

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МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Захар Андреев. Под ногами бурелом, где-то рядом бродят медведи и, что хуже, соотечественники. В воздухе — поисковые дроны и вертолеты. Если попадешься или получишь травму, ты пропал. Украинские мужчины, которым удалось выбраться из страны, в красках рассказывают о том, на что готовы были пойти, лишь бы не отправляться на фронт.Эйфория по-украински“Никаких сожалений, никакой печали. Чистая эйфория”, — испанская газета El Pais несколько удивленно пишет о настроениях группы украинцев, которым только что удалось перебраться в Румынию. Почему-то мужчины не рвутся защищать свое государство, где власти вынуждены буквально отлавливать “добровольцев”. Даже вторжение ВСУ в Курскую область, которое, по мысли Киева, должно было поднять моральный дух населения, не заставило уклонистов передумать.Напомним, в начале конфликта Киев запретил выезжать из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Исключение сделали лишь для некоторых категорий. За нарушение грозит 12 лет тюрьмы. Сперва на фронт призывали с 27 лет, в мае снизили возраст до 25. Правила для военнообязанных при этом резко ужесточили. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) все чаще задерживают мужчин на улицах украинских городов.В ответ выросло количество беглецов за рубеж. Едва ли не главным направлением стала Румыния. Среди причин — труднодоступная для пограничников местность на границе, а также лояльность принимающей стороны к уклонистам (поляки, например, могут выдать).По данным румынской пограничной полиции, с января 2024-го поток нелегалов удвоился по сравнению с предыдущими годами. С января в страну незаконно въехало более семи тысяч украинцев. Для сравнения: в 2023-м — 3800, в 2022-м — 4500. Всего Румыния приняла более 15 тысяч украинцев.Еще 29 тысяч бежали в Молдавию и Словакию. Данных по Венгрии и Польше нет. Кроме того, неизвестное, но, очевидно, большое количество украинцев выехало из страны благодаря коррупции, отмечает El Pais.На чем нельзя экономитьНа переход по реке Тиса или Карпатским горам решаются те, кто не сумел получить бронь или не может себе позволить взятку — которая, впрочем, ничего не гарантирует. Бегство через границу крайне опасно, однако это лучше, чем вербовка в ВСУ, считают “ухилянты”."Мы сознательно принимаем риск смерти, который сопровождает бегство, но он не настолько велик, как пугают власти", — приводит El Pais слова 20-летнего Евгения. Молодой человек и двое его друзей провели в пути девять дней, прежде чем перешли на румынскую территорию.У пользователя соцсети Х с ником Shcheglovitov похожий маршрут занял 11 дней. Преодолеть пришлось около сотни километров по пересеченной местности. Бывший студент из Одессы в подробностях рассказал о своих приключениях, а также дал советы соотечественникам, которые захотят пойти по его стопам.Некоторое время потратил на физическую подготовку — бегал по десять километров в день. Отправиться решили вдвоем с другом — по одному уклонисты ходить не советуют: в случае травмы или болезни никто помочь не сможет. В горах это означает верную гибель.Тщательно выстроили маршрут: установили точки входа и выхода, между которыми провели линию в обход населенных пунктов, туристических троп и открытых пространств. Удобные пути патрулируют пограничники, над просеками летают квадрокоптеры. Местных тоже лучше не встречать — сдадут. Поэтому передвигаться лучше по глухим чащам.В телефон загрузили офлайн-карты, захватили компас и монокуляр. От хищных зверей запаслись перцовыми баллончиками — в регионе водятся медведи.Подготовили снаряжение для горного туризма — трекинговые палки, палатки, спальные мешки, карематы. Все защитного цвета: яркие пятна, по словам Shcheglovitov, не раз выдавали других беглецов. Питались сублиматами и снеками, прием пищи — два раза в день, утром и вечером, в промежутке только перекус на ходу. Воду набирали в горных ручьях, очищали с помощью фильтра, а кипятили на горелке.Shcheglovitov признает, что промахнулся с обувью. “На третий день от влаги ботинки распались на независимые республики. Стельки на траверсах сползали куда угодно, бесить это перестало, только когда я перестал чувствовать ноги”, — пишет он. Последователей предостерегает от ошибки: на обуви экономить нельзя."Не сбегайте с Украины"К счастью, на пути беглецам никто не встретился. “Самое грозное, что было в той зоне, — это вертолет, который летал вдоль дороги по графику и через динамик уговаривал людей не сбегать из Украины. Не очень убедительно”, — констатирует автор.На одиннадцатый день вышли на румынскую территорию. Местные подвезли к пограничному пункту. Те вежливо опросили беглецов и отобрали все “колюще-режущие”. А затем препроводили в комнату, которую называли “room for free Ukrainians”. “По сути это спальные места, санузел, куча пиццы и фанта. Самое то после одиннадцати дней в глуши”, — рассказывает Shcheglovitov.Вместе с ним и его другом в “комнате для свободных украинцев” находились еще пятеро. Трое из них прошли через горы, а двое переплыли Тису — при этом в последних стреляли свои же пограничники. Это подтверждает слухи о том, что значительная часть жертв “реки смерти” погибла от пуль.На следующий день всем семерым мужчинам оформили статус дополнительной защиты, который, как и в других странах ЕС, позволяет получить вид на жительство и разрешение на работу. По словам Shcheglovitov, в Румынии обнаружилось развитое сообщество уклонистов.“В том городе целое комьюнити ухилянтов, все друг другу помогают, подсказывают, консультируют, в общем, в более дружелюбной среде за последние несколько лет я еще не был”, — признается он.Загранпаспорта беглецы с собой не брали — документы им позже прислали по почте родственники.В одном из постов Shcheglovitov системно и подробно описал, что нужно учитывать и что брать с собой “ухилянту”, который решит бежать через Карпаты.“Хронические болезни, плохая физподготовка — идти нельзя, — в частности отмечает он. И добавляет: "Лавочка закрывается с конца сентября и до начала мая. Иначе замерзнете насмерть”.Комментаторы встретили рассказ одессита по-разному. Большинство поддерживает (в основном на русском, но есть и украиноязычные сообщения). Есть и ненавистники — оскорбления пишут в основном на “мове”. Третьи же восхищаются самим приключением и высказывают желание повторить путешествие молодых людей, только в мирное время. Однако вряд ли оно настанет скоро.Украинское руководство продолжает заявлять о неких планах, которые якобы позволят ему переломить конфликт. Очевидно, что для этого понадобятся новые солдаты. Тем же, кто не желает в этом участвовать, придется искать способы побега.

https://ria.ru/20240727/ukraina-1961990136.html

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в мире, румыния, украина, вооруженные силы украины