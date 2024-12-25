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В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура после авиакатастрофы в Актау

В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура после авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура после авиакатастрофы в Актау

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении траура в стране 26 декабря в связи с авиакатастрофой в Актау, сообщило государственное... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T14:35:00+03:00

2024-12-25T14:35:00+03:00

2024-12-25T14:46:00+03:00

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крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении траура в стране 26 декабря в связи с авиакатастрофой в Актау, сообщило государственное агентство Азертадж."Согласно распоряжению президента Азербайджана, 26 декабря в республике объявлено трауром", - говорится в сообщении.Самолет рейса Баку - Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, выжили 32 человека, но это не итоговая цифра.

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Крушение пассажирского самолета в Казахстане Крушение пассажирского самолета в Казахстане. 2024-12-25T14:35 true PT1M46S

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