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В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура после авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
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14:35 25.12.2024 (обновлено: 14:46 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/traur-1991255239.html
В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура после авиакатастрофы в Актау
В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура после авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура после авиакатастрофы в Актау
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении траура в стране 26 декабря в связи с авиакатастрофой в Актау, сообщило государственное... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T14:35:00+03:00
2024-12-25T14:46:00+03:00
в мире
азербайджан
актау
крушение рейса баку — грозный
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении траура в стране 26 декабря в связи с авиакатастрофой в Актау, сообщило государственное агентство Азертадж."Согласно распоряжению президента Азербайджана, 26 декабря в республике объявлено трауром", - говорится в сообщении.Самолет рейса Баку - Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, выжили 32 человека, но это не итоговая цифра.
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Крушение пассажирского самолета в Казахстане
Крушение пассажирского самолета в Казахстане.
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в мире, азербайджан, актау, крушение рейса баку — грозный, видео
В мире, Азербайджан, Актау, Крушение рейса Баку — Грозный
В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура после авиакатастрофы в Актау
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении траура в стране 26 декабря в связи с авиакатастрофой в Актау, сообщило государственное агентство Азертадж.
2024-12-25T14:35
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В Азербайджане объявили 26 декабря днем траура после авиакатастрофы в Актау

Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря днем траура в Азербайджане

© Фото : МЧС КазахстанаМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Фото : МЧС Казахстана
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении траура в стране 26 декабря в связи с авиакатастрофой в Актау, сообщило государственное агентство Азертадж.
"Согласно распоряжению президента Азербайджана, 26 декабря в республике объявлено трауром", - говорится в сообщении.
Самолет рейса Баку - Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Генпрокуратуры Азербайджана, выжили 32 человека, но это не итоговая цифра.
 
В миреАзербайджанАктауКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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