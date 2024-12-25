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Токаев поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета в Актау
Токаев поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Токаев поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета в Актау
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау на РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T11:43:00+03:00
2024-12-25T11:43:00+03:00
2024-12-25T11:46:00+03:00
актау
казахстан
крушение рейса баку — грозный
в мире
астана
касым-жомарт токаев
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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АЛМА-АТА, 25 дек - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать государственную комиссию по расследованию крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау на западе республики, сообщает агентство Казинформ."По поручению президента Казахстана создана государственная комиссия, которую возглавит вице-премьер Канат Бозумбаев. Президент распорядился направить врачей из Астаны в Актау и обеспечить пострадавших всей необходимой поддержкой", - говорится в сообщении.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным оперштаба казахстанского МЧС, в катастрофе выжили 27 человек, они доставлены в больницу.
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актау, казахстан, крушение рейса баку — грозный, в мире, астана, касым-жомарт токаев, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), канат бозумбаев
Актау, Казахстан, Крушение рейса Баку — Грозный, В мире, Астана, Касым-Жомарт Токаев, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Канат Бозумбаев
Токаев поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета в Актау
Токаев поручил создать госкомиссию по расследованию крушения самолета в Актау