"Рассчитываем на ваши войска". О чем Путин говорил с лидерами СНГ
В курортном комплексе "Игора" открылся неформальный саммит СНГ
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНеформальная встреча глав делегаций государств — участников СНГ
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Очередной неформальный саммит СНГ состоялся в Ленинградской области. Главы государств — хоть и не в полном составе — обсудили итоги уходящего года и планы на предстоящий. О том, что происходило на полях мероприятия, — в материале РИА Новости.
Особый формат
К сожалению, в этот раз встреча проходит на фоне трагедии. На западе Казахстана разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. По предварительным данным, из 69 пассажиров выжили около 30. На борту находились российские, азербайджанские и киргизские граждане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев был вынужден прервать визит в Россию и отказаться от участия в саммите.
"От вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление", — так начал свое вступительное слово Владимир Путин.
Отправка в Актау самолета МЧС с медиками и необходимым оборудованием уже согласована, сообщил он.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ
Не было на саммите и премьера Армении Никола Пашиняна — из-за положительного теста на коронавирус. Но это повестку дня не изменило, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Формат этого мероприятия вообще не предполагает жестких рамок.
Встречаться в такой обстановке с элементами досуга — это уже традиция. В прошлом году в культурную программу включили экскурсию по Эрмитажу. В этот раз, как выразился помощник российского лидера Юрий Ушаков, "понаблюдают за зимними видами спорта".
Предложение президента
Официальная часть прошла в Ледовом дворце комплекса "Игора". Туда прибыли президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Белорусии — Александр Лукашенко, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов.
Путин подвел итоги СНГ за период председательства Москвы. Общий ВВП за год прибавил 4,7 процента, что больше общемирового показателя. Расчеты в нацвалютах уже превышают 85 процентов. Товарооборот России с остальными участниками Содружества за январь-октябрь увеличился на 10,6 процента и превысил 9,2 триллиона рублей. Углубляется сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом и наркотрафиком. Отлажены каждодневные операции и контакты силовых ведомств.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече глав делегаций государств — участников СНГ
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече глав делегаций государств — участников СНГ
Также Россия занималась взаимодействием волонтерских движений, годом которых был объявлен 2024-й. Провели более 170 мероприятий, миссий и благотворительных акций. Путин поддержал создание при СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, а также предложил проводить ежегодные форумы волонтеров.
Президент напомнил, что 2025-й — год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркнув необходимость сохранения исторической правды о событиях тех лет, Путин пригласил коллег приехать на торжества в Москве 9 мая.
"Рассчитываем также, что воинские расчеты из стран СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади", — добавил российский лидер.
Эстафета передана
Отчитавшись за 2024-й, Москва передала председательство Душанбе. Накануне саммита Путин отдельно переговорил с главой Таджикистана. Помимо экономических и гуманитарных вопросов, президенты обсудили тематику региональной и международной безопасности.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" в Ленинградской области
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" в Ленинградской области
"Вы сами знаете, где находится Таджикистан, а также наши проблемы", — сказал Рахмон Путину.
В конце выступления российский президент поздравил гостей с наступающим Новым годом. После протокольной части главы государств продолжили общение за закрытыми дверями, позже собрались за неформальным завтраком.
Завтра президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии вновь встретятся в Ленинградской области — уже на заседании Высшего Евразийского экономического совета. В Кремле рассчитывают на участие и премьера Армении Пашиняна по видеосвязи. Планируется подписание ряда документов, в том числе — предоставление Ирану статуса наблюдателя в ЕАЭС.