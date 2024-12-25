Рейтинг@Mail.ru
"Рассчитываем на ваши войска". О чем Путин говорил с лидерами СНГ - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:58 25.12.2024 (обновлено: 17:45 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/sng-1991287919.html
"Рассчитываем на ваши войска". О чем Путин говорил с лидерами СНГ
"Рассчитываем на ваши войска". О чем Путин говорил с лидерами СНГ - РИА Новости, 25.12.2024
"Рассчитываем на ваши войска". О чем Путин говорил с лидерами СНГ
Очередной неформальный саммит СНГ состоялся в Ленинградской области. Главы государств — хоть и не в полном составе — обсудили итоги уходящего года и планы на... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T16:58:00+03:00
2024-12-25T17:45:00+03:00
россия
казахстан
таджикистан
владимир путин
никол пашинян
эмомали рахмон
снг
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991276370_28:335:3066:2044_1920x0_80_0_0_a8a8d2cb1a22f1a6cdc07be692a8ac3a.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Очередной неформальный саммит СНГ состоялся в Ленинградской области. Главы государств — хоть и не в полном составе — обсудили итоги уходящего года и планы на предстоящий. О том, что происходило на полях мероприятия, — в материале РИА Новости.Особый форматК сожалению, в этот раз встреча проходит на фоне трагедии. На западе Казахстана разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. По предварительным данным, из 69 пассажиров выжили около 30. На борту находились российские, азербайджанские и киргизские граждане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев был вынужден прервать визит в Россию и отказаться от участия в саммите."От вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление", — так начал свое вступительное слово Владимир Путин.Отправка в Актау самолета МЧС с медиками и необходимым оборудованием уже согласована, сообщил он.Не было на саммите и премьера Армении Никола Пашиняна — из-за положительного теста на коронавирус. Но это повестку дня не изменило, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Формат этого мероприятия вообще не предполагает жестких рамок.Встречаться в такой обстановке с элементами досуга — это уже традиция. В прошлом году в культурную программу включили экскурсию по Эрмитажу. В этот раз, как выразился помощник российского лидера Юрий Ушаков, "понаблюдают за зимними видами спорта".Предложение президентаОфициальная часть прошла в Ледовом дворце комплекса "Игора". Туда прибыли президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Белорусии — Александр Лукашенко, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов.Путин подвел итоги СНГ за период председательства Москвы. Общий ВВП за год прибавил 4,7 процента, что больше общемирового показателя. Расчеты в нацвалютах уже превышают 85 процентов. Товарооборот России с остальными участниками Содружества за январь-октябрь увеличился на 10,6 процента и превысил 9,2 триллиона рублей. Углубляется сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом и наркотрафиком. Отлажены каждодневные операции и контакты силовых ведомств.Также Россия занималась взаимодействием волонтерских движений, годом которых был объявлен 2024-й. Провели более 170 мероприятий, миссий и благотворительных акций. Путин поддержал создание при СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, а также предложил проводить ежегодные форумы волонтеров.Президент напомнил, что 2025-й — год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркнув необходимость сохранения исторической правды о событиях тех лет, Путин пригласил коллег приехать на торжества в Москве 9 мая."Рассчитываем также, что воинские расчеты из стран СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади", — добавил российский лидер.Эстафета переданаОтчитавшись за 2024-й, Москва передала председательство Душанбе. Накануне саммита Путин отдельно переговорил с главой Таджикистана. Помимо экономических и гуманитарных вопросов, президенты обсудили тематику региональной и международной безопасности."Вы сами знаете, где находится Таджикистан, а также наши проблемы", — сказал Рахмон Путину.В конце выступления российский президент поздравил гостей с наступающим Новым годом. После протокольной части главы государств продолжили общение за закрытыми дверями, позже собрались за неформальным завтраком.Завтра президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии вновь встретятся в Ленинградской области — уже на заседании Высшего Евразийского экономического совета. В Кремле рассчитывают на участие и премьера Армении Пашиняна по видеосвязи. Планируется подписание ряда документов, в том числе — предоставление Ирану статуса наблюдателя в ЕАЭС.
россия
казахстан
таджикистан
узбекистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991276370_273:0:3004:2048_1920x0_80_0_0_438dccf44a6cf513268a0b374f517b56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казахстан, таджикистан, владимир путин, никол пашинян, эмомали рахмон, снг, александр лукашенко, ильхам алиев, узбекистан, касым-жомарт токаев
Россия, Казахстан, Таджикистан, Владимир Путин, Никол Пашинян, Эмомали Рахмон, СНГ, Александр Лукашенко, Ильхам Алиев, Узбекистан, Касым-Жомарт Токаев
"Рассчитываем на ваши войска". О чем Путин говорил с лидерами СНГ

В курортном комплексе "Игора" открылся неформальный саммит СНГ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкНеформальная встреча глав делегаций государств — участников СНГ
Неформальная встреча глав делегаций государств — участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости, Виктор Жданов. Очередной неформальный саммит СНГ состоялся в Ленинградской области. Главы государств — хоть и не в полном составе — обсудили итоги уходящего года и планы на предстоящий. О том, что происходило на полях мероприятия, — в материале РИА Новости.

Особый формат

К сожалению, в этот раз встреча проходит на фоне трагедии. На западе Казахстана разбился пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный. По предварительным данным, из 69 пассажиров выжили около 30. На борту находились российские, азербайджанские и киргизские граждане. Президент Азербайджана Ильхам Алиев был вынужден прервать визит в Россию и отказаться от участия в саммите.
"От вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление", — так начал свое вступительное слово Владимир Путин.
Отправка в Актау самолета МЧС с медиками и необходимым оборудованием уже согласована, сообщил он.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ
Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета глав государств-участников Содружества независимых государств - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин на заседании Совета глав государств — участников СНГ
Не было на саммите и премьера Армении Никола Пашиняна — из-за положительного теста на коронавирус. Но это повестку дня не изменило, отметил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Формат этого мероприятия вообще не предполагает жестких рамок.
Встречаться в такой обстановке с элементами досуга — это уже традиция. В прошлом году в культурную программу включили экскурсию по Эрмитажу. В этот раз, как выразился помощник российского лидера Юрий Ушаков, "понаблюдают за зимними видами спорта".

Предложение президента

Официальная часть прошла в Ледовом дворце комплекса "Игора". Туда прибыли президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Киргизии — Садыр Жапаров, Белорусии — Александр Лукашенко, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиёев, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов.
Путин подвел итоги СНГ за период председательства Москвы. Общий ВВП за год прибавил 4,7 процента, что больше общемирового показателя. Расчеты в нацвалютах уже превышают 85 процентов. Товарооборот России с остальными участниками Содружества за январь-октябрь увеличился на 10,6 процента и превысил 9,2 триллиона рублей. Углубляется сотрудничество в борьбе с преступностью, терроризмом и наркотрафиком. Отлажены каждодневные операции и контакты силовых ведомств.
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече глав делегаций государств — участников СНГ
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече глав делегаций государств-участников СНГ - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на неформальной встрече глав делегаций государств — участников СНГ
Также Россия занималась взаимодействием волонтерских движений, годом которых был объявлен 2024-й. Провели более 170 мероприятий, миссий и благотворительных акций. Путин поддержал создание при СНГ ассоциации добровольческих и некоммерческих организаций, а также предложил проводить ежегодные форумы волонтеров.
Президент напомнил, что 2025-й — год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Подчеркнув необходимость сохранения исторической правды о событиях тех лет, Путин пригласил коллег приехать на торжества в Москве 9 мая.
"Рассчитываем также, что воинские расчеты из стран СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади", — добавил российский лидер.

Эстафета передана

Отчитавшись за 2024-й, Москва передала председательство Душанбе. Накануне саммита Путин отдельно переговорил с главой Таджикистана. Помимо экономических и гуманитарных вопросов, президенты обсудили тематику региональной и международной безопасности.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" в Ленинградской области
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе Игора Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон во время встречи в комплексе "Игора" в Ленинградской области
"Вы сами знаете, где находится Таджикистан, а также наши проблемы", — сказал Рахмон Путину.
В конце выступления российский президент поздравил гостей с наступающим Новым годом. После протокольной части главы государств продолжили общение за закрытыми дверями, позже собрались за неформальным завтраком.
Завтра президенты России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии вновь встретятся в Ленинградской области — уже на заседании Высшего Евразийского экономического совета. В Кремле рассчитывают на участие и премьера Армении Пашиняна по видеосвязи. Планируется подписание ряда документов, в том числе — предоставление Ирану статуса наблюдателя в ЕАЭС.
 
РоссияКазахстанТаджикистанВладимир ПутинНикол ПашинянЭмомали РахмонСНГАлександр ЛукашенкоИльхам АлиевУзбекистанКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала