https://ria.ru/20241225/putin-1991234247.html

Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в Актау

Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в Актау

Власти России надеются на скорейшее выздоровление пострадавших в авиакатастрофе под Актау, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:51:00+03:00

2024-12-25T13:51:00+03:00

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актау

владимир путин

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Власти России надеются на скорейшее выздоровление пострадавших в авиакатастрофе под Актау, заявил президент России Владимир Путин."Будем надеяться на скорейшее выздоровление пострадавших", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

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Слова соболезнования Путина в связи с крушением самолета в Актау Самолет МЧС России будет направлен в Казахстан с медперсоналом и оборудованием, сообщил президент. 2024-12-25T13:51 true PT0M39S

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актау, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снг, россия, баку, в мире, крушение рейса баку — грозный