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Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в Актау
Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в Актау
Власти России надеются на скорейшее выздоровление пострадавших в авиакатастрофе под Актау, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T13:51:00+03:00
2024-12-25T13:51:00+03:00
2024-12-25T13:58:00+03:00
актау
владимир путин
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Власти России надеются на скорейшее выздоровление пострадавших в авиакатастрофе под Актау, заявил президент России Владимир Путин."Будем надеяться на скорейшее выздоровление пострадавших", - сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.
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Слова соболезнования Путина в связи с крушением самолета в Актау
Самолет МЧС России будет направлен в Казахстан с медперсоналом и оборудованием, сообщил президент.
2024-12-25T13:51
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актау, владимир путин, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), снг, россия, баку, в мире, крушение рейса баку — грозный
Актау, Владимир Путин, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), СНГ, Россия, Баку, В мире, Крушение рейса Баку — Грозный
Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в Актау
Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в авиакатастрофе