https://ria.ru/20241225/putin-1991232992.html

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Путин выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Актау

Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами СНГ выразил соболезнования в связи с крушением самолета в казахстанском Актау. РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T13:48:00+03:00

2024-12-25T13:48:00+03:00

2024-12-25T13:58:00+03:00

актау

снг

в мире

владимир путин

россия

баку

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/19/1991236699_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bfea831b07ecfb6bfc158b66baf3bab5.jpg

ПОСЕЛЕНИЕ СОСНОВСКОЕ (Ленинградская область), 25 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидерами СНГ выразил соболезнования в связи с крушением самолета в казахстанском Актау."Трагедия произошла сегодня в Актау. Разбился самолет, есть погибшие, раненых много. Я от вашего имени хочу выразить соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим. Будем надеяться на их выздоровление", - сказал Путин, открывая неформальную встречу глав государств-участников СНГ.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир принял решение уходить на запасной аэродром в Актау. На борту, по данным казахстанского МЧС, находились 69 человек, в том числе пять членов экипажа, выжили около 30 человек. Как сообщили в посольстве РФ, 10 россиян находятся в больницах Актау.

https://ria.ru/20241225/aviakatastrofa-1991205699.html

актау

россия

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Слова соболезнования Путина в связи с крушением самолета в Актау Самолет МЧС России будет направлен в Казахстан с медперсоналом и оборудованием, сообщил президент. 2024-12-25T13:48 true PT0M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

актау, снг, в мире, владимир путин, россия, баку, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), крушение рейса баку — грозный