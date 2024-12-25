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Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау

Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау - РИА Новости, 25.12.2024

Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау

Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин поговорили по телефону, обсудили авиакатастрофу в Актау, выразили соболезнования в связи с гибелью... РИА Новости, 25.12.2024

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актау

крушение рейса баку — грозный

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин поговорили по телефону, обсудили авиакатастрофу в Актау, выразили соболезнования в связи с гибелью людей, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек."Президент Ильхам Алиев, находясь в самолете, позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев сообщил, что не может принять участие в неформальной встрече глав государств-членов СНГ на высшем уровне в Санкт-Петербурге в связи с крушением пассажирского самолета, летевшего сегодня по маршруту Баку-Грозный, и принял решение вернуться. Главы государств выразили соболезнования друг другу, членам семей и родственникам погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана, России и других стран, пожелали скорейшего исцеления пострадавшим", - сообщила пресс-служба.

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Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане. 2024-12-25T12:20 true PT0M17S

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