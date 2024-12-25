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Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
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12:20 25.12.2024 (обновлено: 12:35 25.12.2024)
https://ria.ru/20241225/krushenie-1991202067.html
Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау
Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау - РИА Новости, 25.12.2024
Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау
Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин поговорили по телефону, обсудили авиакатастрофу в Актау, выразили соболезнования в связи с гибелью... РИА Новости, 25.12.2024
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актау
крушение рейса баку — грозный
в мире
ильхам алиев
владимир путин
азербайджан
россия
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин поговорили по телефону, обсудили авиакатастрофу в Актау, выразили соболезнования в связи с гибелью людей, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек."Президент Ильхам Алиев, находясь в самолете, позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев сообщил, что не может принять участие в неформальной встрече глав государств-членов СНГ на высшем уровне в Санкт-Петербурге в связи с крушением пассажирского самолета, летевшего сегодня по маршруту Баку-Грозный, и принял решение вернуться. Главы государств выразили соболезнования друг другу, членам семей и родственникам погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана, России и других стран, пожелали скорейшего исцеления пострадавшим", - сообщила пресс-служба.
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Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане
Момент удара о землю самолета Azerbaijan Airlines в Казахстане.
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актау, крушение рейса баку — грозный, видео, в мире, ильхам алиев, владимир путин, азербайджан, россия
Актау, Крушение рейса Баку — Грозный, В мире, Ильхам Алиев, Владимир Путин, Азербайджан, Россия
Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин поговорили по телефону, обсудили авиакатастрофу в Актау, выразили соболезнования в связи с гибелью людей, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.
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Путин и Алиев по телефону обсудили авиакатастрофу в Актау

Путин и Алиев по телефону обсудили крушение самолета в казахстанском Актау

© SputnikМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© Sputnik
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Президенты Азербайджана и РФ Ильхам Алиев и Владимир Путин поговорили по телефону, обсудили авиакатастрофу в Актау, выразили соболезнования в связи с гибелью людей, сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.
Летевший из Баку в Грозный самолет Azerbaijan Airlines потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от города Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения самолета с птицами командир решил идти на запасной аэродром в Актау. На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным Минздрава Казахстана, выжили 28 человек.
"Президент Ильхам Алиев, находясь в самолете, позвонил президенту Российской Федерации Владимиру Путину. В ходе телефонного разговора президент Ильхам Алиев сообщил, что не может принять участие в неформальной встрече глав государств-членов СНГ на высшем уровне в Санкт-Петербурге в связи с крушением пассажирского самолета, летевшего сегодня по маршруту Баку-Грозный, и принял решение вернуться. Главы государств выразили соболезнования друг другу, членам семей и родственникам погибших в авиакатастрофе граждан Азербайджана, России и других стран, пожелали скорейшего исцеления пострадавшим", - сообщила пресс-служба.
 
АктауКрушение рейса Баку — ГрозныйВ миреИльхам АлиевВладимир ПутинАзербайджанРоссия
 
 
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