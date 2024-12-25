Рейтинг@Mail.ru
В Дагестане запустят кадровую программу "Доблесть гор" для участников СВО - РИА Новости, 25.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 25.12.2024
https://ria.ru/20241225/dagestan-1991343301.html
В Дагестане запустят кадровую программу "Доблесть гор" для участников СВО
В Дагестане запустят кадровую программу "Доблесть гор" для участников СВО - РИА Новости, 25.12.2024
В Дагестане запустят кадровую программу "Доблесть гор" для участников СВО
Программа "Доблесть гор", аналог федерального проекта "Время героев", будет запущена в Дагестане в начале следующего года для подготовки участников специальной... РИА Новости, 25.12.2024
2024-12-25T22:55:00+03:00
2024-12-25T22:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
сергей меликов
россия
республика дагестан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586028095_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_53e46eb0b5bf5dedb6612718791f63be.jpg
МАХАЧКАЛА, 25 дек - РИА Новости. Программа "Доблесть гор", аналог федерального проекта "Время героев", будет запущена в Дагестане в начале следующего года для подготовки участников специальной военной операции к работе в органах власти, сообщили в пресс-службе главы республики. "В начале 2025 года в Дагестане запустят программу "Доблесть гор" для участников СВО. Проект станет региональным аналогом федеральной программы "Время героев" и будет готовить военнослужащих к работе в органах власти", – говорится в сообщении. Отмечается, что глава региона Сергей Меликов рекомендовал главам муниципалитетов и руководителям органов власти принять участие в программе и формировать кадровый резерв. "С 15 января мы начинаем реализацию программы по подготовке и вовлечению в работу в государственном и муниципальном управлении. Нормативная база у нас уже готова. С середины января начнем формировать группы участников", – приводятся в сообщении слова Меликова.
https://ria.ru/20241211/losunchukov-1988614971.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586028095_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_903c8794b23b78844714cc7ee489ca6d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, сергей меликов, россия, республика дагестан
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Меликов, Россия, Республика Дагестан
В Дагестане запустят кадровую программу "Доблесть гор" для участников СВО

Бойцов СВО в Дагестане будут готовить к госслужбе по программе "Доблесть гор"

© РИА Новости / NewsTeam | Перейти в медиабанкДом правительства в Махачкале
Дом правительства в Махачкале - РИА Новости, 1920, 25.12.2024
© РИА Новости / NewsTeam
Перейти в медиабанк
Дом правительства в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МАХАЧКАЛА, 25 дек - РИА Новости. Программа "Доблесть гор", аналог федерального проекта "Время героев", будет запущена в Дагестане в начале следующего года для подготовки участников специальной военной операции к работе в органах власти, сообщили в пресс-службе главы республики.
"В начале 2025 года в Дагестане запустят программу "Доблесть гор" для участников СВО. Проект станет региональным аналогом федеральной программы "Время героев" и будет готовить военнослужащих к работе в органах власти", – говорится в сообщении.
Отмечается, что глава региона Сергей Меликов рекомендовал главам муниципалитетов и руководителям органов власти принять участие в программе и формировать кадровый резерв.
"С 15 января мы начинаем реализацию программы по подготовке и вовлечению в работу в государственном и муниципальном управлении. Нормативная база у нас уже готова. С середины января начнем формировать группы участников", – приводятся в сообщении слова Меликова.
Кирилл Лосунчуков - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Участник программы "Время героев" занял пост замминистра Подмосковья
11 декабря, 15:10
 
Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей МеликовРоссияРеспублика Дагестан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала