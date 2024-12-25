https://ria.ru/20241225/dagestan-1991343301.html

В Дагестане запустят кадровую программу "Доблесть гор" для участников СВО

В Дагестане запустят кадровую программу "Доблесть гор" для участников СВО - РИА Новости, 25.12.2024

В Дагестане запустят кадровую программу "Доблесть гор" для участников СВО

Программа "Доблесть гор", аналог федерального проекта "Время героев", будет запущена в Дагестане в начале следующего года для подготовки участников специальной... РИА Новости, 25.12.2024

2024-12-25T22:55:00+03:00

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2024-12-25T22:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

сергей меликов

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республика дагестан

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МАХАЧКАЛА, 25 дек - РИА Новости. Программа "Доблесть гор", аналог федерального проекта "Время героев", будет запущена в Дагестане в начале следующего года для подготовки участников специальной военной операции к работе в органах власти, сообщили в пресс-службе главы республики. "В начале 2025 года в Дагестане запустят программу "Доблесть гор" для участников СВО. Проект станет региональным аналогом федеральной программы "Время героев" и будет готовить военнослужащих к работе в органах власти", – говорится в сообщении. Отмечается, что глава региона Сергей Меликов рекомендовал главам муниципалитетов и руководителям органов власти принять участие в программе и формировать кадровый резерв. "С 15 января мы начинаем реализацию программы по подготовке и вовлечению в работу в государственном и муниципальном управлении. Нормативная база у нас уже готова. С середины января начнем формировать группы участников", – приводятся в сообщении слова Меликова.

https://ria.ru/20241211/losunchukov-1988614971.html

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общество, сергей меликов, россия, республика дагестан